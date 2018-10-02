Не прошло и нескольких месяцев после принятия скандального закона о значительном сокращении водоохранной зоны Байкала, как Госдума РФ решила нанести ещё один удар по экологии заповедного озера. Насколько можно судить по пояснениям председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева («Единая Россия»), на обсуждение нижней палаты парламента поступил правительственный законопроект о видах разрешенного использования земельных участков.

Виталий Рябцев Гостевые дома» строит фермер на побережье Тажеранской степи

Виталий Рябцев Так оформлена частная собственность на Байкале

«Документ облегчит ситуацию с оформлением земельных участков. Появится единый порядок определения видов разрешенного использования вне зависимости от категории земель. И, внимание! Наконец, законопроект даст возможность фермерам строить дома на сельхозземлях, где они работают! Чем быстрее мы решим эту проблему, тем лучше будет для людей», — заверил депутат на своей странице в Facebook.

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Упростить ситуацию с оформлением земельных участков призван также принятый 9 октября в первом чтении законопроект, разрешающий строительство жилых домов «для личных нужд» в крестьянских и фермерских хозяйствах.

«Самым интересным нюансом этого закона является вышеупомянутое «вне зависимости от категории земель». То есть подобное строительство станет возможными на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Многие национальные парки имеют в своих границах земли сельхозназначения, включенные в их состав «без изъятия из хозяйственного использования». До сегодняшнего дня фермеры могли размещать здесь только хозяйственные постройки», — подчеркнул иркутской эколог, кандидат биологический наук Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Строящееся ДНТ «Камыши» на Байкале. Здесь еще и шлагбаум поставили

Он также напомнил, что именно Прибайкальский национальный парк обладает самым ценным в природном отношении массивом земель сельскохозяйственного назначения (в основном это реликтовые байкальские степи).

«Речь идет о Тажеранской степи, степях острова Ольхон и материкового берега пролива Малое Море (всего 112 тыс. га). Уже давно к ним тянутся жадные руки, особенно — к прибрежным (наиболее коммерчески ценным) участкам», — подчеркнул учёный.

Напомним, земли сельскохозяйственного назначения, включенные в состав Прибайкальского национального парка (ПНП), составляют 112 000 га. Кроме степей, используемых под пастбища и сенокосы, здесь располагаются водно-болотные угодья (соленые и пресные озера, речные дельты), песчаные массивы, галечниковые косы, скалы (в том числе живописные останцы), лесные колки. По уровню биоразнообразия и количеству редких видов животных и растений данная территория не имеет себе равных не только в Иркутской области, но и во всем Байкальском регионе. Земли находятся в двойном подчинении — и ПНП, и районной администрации.

Виталий Рябцев Бухта Шида, залив Мухор. Этот объект еще не достроен

«Это очень «лакомые» территории, прежде всего — прибрежные участки. Еще в 1999 году администрация Ольхонского района обратилась в Правительство РФ с просьбой об изъятии 110 тыс. га земель сельхозназначения из состава ПНП. Не получилось. Другая попытка была предпринята в 2009 году Разработанная по заказу районных и областных властей «Схема планирования рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны на территории муниципального образования — Ольхонский район» решала все проблемы тех, кто желал «созидать» на уникальной природной территории», — отмечал ранее Виталий Рябцев.

Очевидно, что с каждым годом строек на берегах Байкала становится всё больше.

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Речь идет о территориях вне населённых пунктов, застройке которых препятствуют действующие законы. Однако и они постоянно нарушаются. Чтобы осознать остроту проблемы, экологи реализуют проект «Хватит застраивать Байкал!». Они говорят, что достаточно побывать на берегах байкальского пролива Малое Море (отделяет остров Ольхон от материка), чтобы понять масштаб катастрофы, грозящей заповедным местам.

«Ярким примером происходящих негативных процессов является деревня Курма. Если в начале 1980-х в ней оставался лишь один домик, то в конце 1990-х строений было уже более десятка. В 2008 году сюда пришла ЛЭП и начался строительный бум. Сейчас примерно пятикилометровый участок вдоль побережья представляет собой сплошную цепь (местами из нескольких параллельных рядов) турбаз разной величины, гостиниц, загородных домов. Многие сотни (а может быть и не одна тысяча) крупных построек», — поясняет эколог Виталий Рябцев.

Виталий Рябцев Деревня Курма. В начале 1980-х в ней оставался лишь один домик — тот, что рядом со старой лиственницей

По его личным наблюдениям, почти все постройки находятся на «земле поселений», поэтому могут считаться законными.

«Ведь в границах Центральной Экологической Зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории запрет на новое строительство не распространяется на населенные пункты. Один-единственный домик смог «легализовать» целый туристический городок! Вопросов — на каком основании, благодаря кому границы «деревни» расползлись на 5 км вдоль побережья — у правоохранителей не возникает», — отмечает Виталий Рябцев.

Также он говорит, что, посетив Малое Море в июне 2018 года, не строил надежд на перемены к лучшему, однако не ожидал увидеть и столько «новостроя».

"Ведь в конце прошлого года представители местного турбизнеса развернули настоящую информационную кампанию. Якобы прокуратура старается уничтожить их турбазы, изгоняет их с Байкала. Следов сноса турбаз не обнаружил. Зато увидел множество новых домов, а также еще не завершенных строений», — заверил эколог.

Виталий Рябцев Южный берег Мухорского залива. Трехэтажный «объект» (слева) явно новый

Его также беспокоит то, что ещё большее число владельцев сельскохозяйственной земли на Байкале пока ещё ничего не строит, но явно и не думает заниматься на них фермерством, об этом свидетельствуют многочисленные аншлаги с предупреждением, что данное место является частной собственностью.

Виталий Рябцев Так на Байкале выглядят «застолблённые» участки частных земель

Между тем, насколько можно судить по официальной информации, опубликованной на сайте Госдумы, законодатели об этой опасности рассматриваемых законопроектов не говорят. Однако, предусмотрительно внесли уточнение про «вне зависимости от категории земель». И тем самым заложили еще одну «антиэкологическую мину». Возможно, она станет последней каплей в чаше терпения ЮНЕСКО, после которой Байкал будет внесён в список участков Всемирного природного наследия, находящихся под угрозой.

Виталий Рябцев Байкал. Турбаза «Бухта Ая», построенная «благодаря» двум домикам ДНТ «Лайт»

Как уже сообщало ИА REGNUM, постановление о многократном сокращении водоохранной зоны Байкала российское правительство утвердило 26 марта 2018 года, когда вся страна горевала по жертвам ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Природоохранная прокуратура неоднократно подтверждала незаконность многих построек на Байкале, дела рассматривались в судах, но почему-то до сноса гостиниц и турбаз, построенных под видом жилых домов, дело так и не дошло.