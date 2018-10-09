Госдума разрешает фермерам строить жилье на своей земле

Москва, , 13:11 — REGNUM Законопроект, разрешающий в крестьянских и фермерских хозяйствах постройку жилого дома для личных нужд предпринимателя, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

В результате появится возможность постройки жилого дома на земельном участке, предоставленном крестьянскому или фермерскому хозяйству.

«Фермер, при желании, сможет жить на своей земле в буквальном смысле, а не ездить каждый день из населенного пункта, как на работу», — отметил депутат Госдумы Виктор Кидяев («Единая Россия»).

При этом, по его мнению, инициатива правительства нуждается в доработке.

«Например, нельзя допустить использования закона для застройки земель сельскохозяйственного назначения и последующей перепродажи жилья на них. Чтобы избежать таких попыток, требуется механизм жесткого контроля, в том числе — строгое ограничение параметров жилого дома, возводимого для нужд фермера, а также запрет на выделение под домом земельного участка и перепродажу «фермерской» жилой недвижимости», — констатировал парламентарий.

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