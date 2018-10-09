10 октября в Астане начинается шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий. На этот раз его тема «Религиозные лидеры за безопасный мир». Предыдущий пятый съезд прошел 10−11 июня 2015 года, и его темой был «Диалог во имя мира и развития».

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Съезд весьма представительный. Среди приглашенных гостей председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриарха митрополит Волоколамский Илларион; митрополит Франций Эммануэль — святейший архиепископ Константинополя; архиепископ Урмас Вильм, вице-президент Лютеранской всемирной федерации по Центральной и Восточной Европе; архиепископ Юрий Новгородов, представитель Евангелийской лютеранской церкви; верховный имам Аль-Азхара шейх Мухаммад Ахмад ат-Тайеб; генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бен Ахмад аль-Осейми; генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер; заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Бадреддин Алалии; высокой представитель Альянса Цивилизаций ООН Насир Абдулазиз Аль-Насер; представитель министра культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Сейд Аббас Салехи; генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мухаммед бен Абдулькарим аль-Иса; президент Ассоциации синтоистских храмов «Джинджя Хонче» Цунекиё Танака; главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау; главный сефардский раввин Израиля Ицхак Иосиф; президент Сербии Александр Вучич.

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В отличие от многих других международных мероприятий этот съезд ожидаемо беден на сенсации. Тому есть ряд причин:

представители религиозных конфессий в принципе довольно редко допускают резкие высказывания в публичном поле;

дипломатические переговоры тут длятся десятилетиями, поэтому встречи редко бывают судьбоносными;

общая тематика съездов направлена на примирение и диалог, а это вынуждает всех быть очень корректными друг к другу.

Съезд относится к такого рода собраниям, где все самое интересное происходит в кулуарах. Соответственно, он будет непубличным. Однако есть вероятность, что нынешнее мероприятие станет более значимым, чем предыдущие. На то есть как внутренние, так и внешние причины.

Начнем с внешних причин.

Противостояние между РПЦ, с одной стороны, и УПЦ и Константинопольским патриархатом, с другой стороны, относительно томаса об автокефалии Украинской поместной церкви. Отторжение УПЦ от РПЦ является огромной проблемой для Московского патриархата. При этом на съезде будет как митрополит Илларион, занимающийся этим вопросом в РПЦ, так и митрополит Франций Эммануэль — как раз ярый сторонник автокефалии Украинской поместной церкви. Это очень важный вопрос. РПЦ только недавно смогла примириться с РПЦЗ, и тут такой удар, отторгающий огромное количество верующих, а также и религиозных объектов. Тысячи граждан стран СНГ поехали воевать за ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Часть из них с семьями остается на территории Ирака и Сирии. Практически уничтожены древние христианские Церкви Востока, расположенные в Сирии и Ираке — церкви разрушены, прихожане убиты или стали беженцами, реликвии утрачены. В Европе растет антисемитизм за счет миграции арабов с Ближнего Востока и Северной Африки, особенно этот процесс хорошо виден во Франции. Католичество испытывает в США и Западной Европе большой репутационный кризис за счет постоянных скандалов со священниками-педофилами. Протестантизм становится популярным в Латинской Америке и показывает крайне эффективные примеры в фавелах Бразилии, в традиционно католической стране. В Китае КПК жестко контролирует как католичество, так и ислам, причем в том же СУАР контроль становится тотальным. В Саудовской Аравии сохраняется напряженность между суннитами и шиитами.

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Происходит существенный кризис традиционных религиозных конфессий, который выливается как в их упадок, так и в конфликты друг с другом. Причины у всех разные, но все равно есть потребность во встречах на нейтральной площадке и проведении переговоров.

Mfa.gov.kz Участники V Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Казахстан. 2015

Здесь у Казахстана есть возможность повторить успехи Астанинского процесса. От съезда никто ничего не ждет, нет давления со стороны мировых СМИ и интриг. Представители конфессий могут спокойно и, может быть, чуть более откровенно поговорить друг с другом напрямую.

При этом съезд нужен и для осуществления внутренней политики в Казахстане. Он еще раз показывает, что многовекторная политика руководства страны касается и религий. Площадка для религиозного диалога подчеркивает светский характер государства в Казахстане, а также то, что в обществе царит межконфессиональная толерантность и диалог.

Надо отметить, что в стране фактически задавлена и локализована деструктивная религиозная активность. С 2014 года произошло всего два террористических акта. Экстремистские группы нейтрализуются еще на стадии организации и подготовки. Также блокируются и отслеживаются все виды пропаганды экстремизма.

Эта политика затрагивает и школы. В отношении хиджабов государство четко продемонстрировало, что религиозные символы должны оставаться вне стен государственных образовательных учреждений, особенно для несовершеннолетних.

Также были введены ограничения для государственных служащих по демонстрации религиозных чувств, чтобы никто не мог использовать этот рычаг для укрепления личного имиджа. Вся государственная машина работает сейчас на пропаганду светских моделей поведения и развития для граждан. Перед глазами есть ряд примеров государств, где религиозные радикалы устроили гражданскую войну. В результате страны отброшены в своем развитии далеко назад либо полностью разрушены. Та же Сирия, по всей вероятности, нескоро оправится от гражданской войны.

Так что Казахстан руководствуется государственными интересами. Но если удастся что-то улучшить и в мире — почему бы и нет?

Однако Казахстан при этом немного не дорабатывает в самопиаре. Везде говорится о том, что на территории страны есть одна всемирно известная святыня — это расположенный в Туркестане мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, суфия и поэта, третьего халифа тариката Ходжагон и основателя тариката Ясавия, которые входят в 12 основных суфийских тарикатов.

Petar Milošević Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

На самом деле, в стране есть еще две святыни: христианская и иудейская.

В Успенском кафедральном соборе Астаны хранится переданная в 2010 году делегацией Римской Католической церкви частица мощей апостола Андрея Первозванного. Это одна из самых значимых на нынешний день христианских святынь, находящихся в распоряжении (но не владении) Русской православной церкви. Однако туда нет массовых паломничеств.

В Алма-Ате находится могила Леви Ицхака Шнеерсона, праправнука третьего любавического ребе Менахем-Мендла (Цемах Цедека) и отца седьмого любавического ребе Менахем-Мендла Шнеерсона, который признается некоторыми последователями Мошиахом. Это тоже очень значимая для иудаизма фигура. Центральная синагога Алма-Аты названа в честь него.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий является очень важной частью религиозной политики Казахстана. На него стоит обращать отдельное внимание.

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