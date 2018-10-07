Лед между Москвой и Фанаром создает проблемы РПЦ в Европе

Станислав Стремидловский, , 17:38 — REGNUM

«Ледниковый период», наступивший между Московским и Константинопольским патриархатами, начинает с Украины перекидываться в другие регионы мира, где сосуществуют две эти Церкви. Напомним, что 14 сентября «в связи с назначением Константинопольским патриархатом своих «экзархов» в Киев в рамках принятого Синодом этой Церкви «решения о предоставлении автокефального статуса Православной Церкви в Украине» Священный синод Русской православной церкви, «изучив сложившуюся ситуацию, постановил приостановить: молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за богослужением; сослужение с иерархами Константинопольского патриархата; участие РПЦ во всех епископских собраниях, богословских диалогах, многосторонних комиссиях и других структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата».

Первые две меры — это болезненно, но они носят ограниченный характер. Что касается третьей, то здесь все сложнее, поскольку затрагивает широкий круг вопросов — в частности, в Европе, где во многих странах существуют приходы и епархии как Константинопольского патриархата, так и Московского. Их отношения не ограничиваются лишь двухсторонним диалогом, европейский церковный мир разнообразен, приходится принимать во внимание и иные православные церкви, которые на том или ином уровне представлены в странах ЕС, а также Католическую церковь и протестантские. А здесь уже начинают появляться первые заморозки и похолодание. Так, в отношении Конференции православных епископов в Германии (OBKD), в работе которой ранее принимали участие делегаты РПЦ и Русской православной церкви заграницей, по всей видимости, принято решение о понижении уровня представительства. Высказываются предположения, что заседания OBKD будут игнорировать епископы обеих русских Церквей.

Аналогичная ситуация складывается в Вене. «Внутриправославный спор из-за Украины также влияет и на Австрию, — писало австрийское католическое информационное агентство Kathpress накануне запланированного на 5 октября осеннего пленарного заседания Конференции православных епископов Австрии (OBKÖ). — Представители Русской православной церкви, конечно, будут держаться подальше от него». Так оно и вышло. В заседании приняли участие епископы Константинопольского, Антиохийского, Сербского, Румынского, Болгарского и Грузинского патриархатов. Все, кроме Московского. Между тем на встрече обсуждалась важная тема. Дело в том, что австрийские католики и протестанты могут вычитать отдаваемую ими церковную десятину из общего налога, но с 2017 года это не распространяется на православных. OBKÖ хочет изменить эту ситуацию. Однако конференцию возглавляет митрополит Венский Арсений (Константинопольский патриархат). Как представители Русской православной церкви в Австрии будут согласовывать с ним свои интересы в деле о налоговых вычетах?

С подобными ситуациями Московский патриархат может столкнуться и в остальных европейских странах, где приходы РПЦ по большей части являются наследниками русских приходов, которые перешли вместе с митрополитом Евлогием (Георгиевским) под омофор Константинопольского патриарха в начале 1930-х годов, а в 1945 году состоялось их воссоединение с Московским патриархатом. Однако часть эмиграции осталась верной Фанару и продолжает находиться в лоне Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе — экзархате Константинопольского патриархата. Между ними и верными РПЦ МП отношения крайне сложные, периодически переходящие в конфликтные. Если разрыв между Московским и Константинопольским патриархатом будет нарастать, напряжение может спуститься и на уровень простых людей. Уже сейчас некоторые наши соотечественники начинают задумываться, могут ли они себе позволить иметь дело с учреждениями, относящимися к юрисдикции Фанара. Например, в Париже одним из доступных учебных заведений с русским языком обучения является школа при кафедральном соборе святого Александра Невского (Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе). Альтернатива — школа при посольстве России, куда попасть трудно, или школа при Русском духовно-культурном центре с очень высокой стоимостью обучения.

В этой ситуации структурам Московского патриархата, если они предполагают, что нас ждет долгий «ледниковый период» в отношениях с Константинопольским патриархатом, следует внимательно продумать дальнейшие шаги, чтобы разрыв дипломатических связей и межцерковного диалога не ухудшил положение паствы русских Церквей за границей, в той же Европе.