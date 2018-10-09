Правительство Аргентины предприняло первые шаги против «Хезболлы» 11 июля 2018 года, заморозив финансовые активы 14 лиц, принадлежащих к клану «Баракат». На прошлой неделе бразильская федеральная полиция арестовала лидера клана «Баракат» Асада Ахмада Бараката, в отношении которого управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции в 2004 году. Баракат является одним из самых важных финансистов «Хезболлы». Эти действия против «Хезболлы» в Латинской Америке сигнализируют о том, что Вашингтону удалось убедить региональные правительства начать активные действия против деятельности ливанской военизированной группировки, пишет Джозеф М. Хамайр в статье для американского издания The Hill.

upyernoz Флаг Хезболлы

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Региональным властям уже давно было известно о деятельности «Хезболлы» в тройном пограничном районе (TBA) между Бразилией, Аргентиной и Парагваем. Однако лишь недавние события подтолкнули региональные правительства к активным действиям. В июне 2017 года в Майями экстрадировали гражданина Ливана и Парагвая Али Иссу Чамасу, подозреваемого в организации поставок кокаина через порты и аэропорты США.

Для организации подобной экстрадиции нужна политическая воля. Например, администрация экс-президента США Барака Обамы неоднократно упускала возможность экстрадировать из Южной Америки оперативников «Хезболлы». В 2011 году государственный департамент США так и не смог добиться экстрадиции в США венесуэльского наркодилера Валида Маклида, даже несмотря на то, что американская сторона предоставила убедительные доказательства его связей с «Хезболлой». В 2016 году торговца оружием Али Файяда, которого в США обвинили в «заговоре с целью убийства офицеров и сотрудников Соединенных Штатов», освободили из чешской тюрьмы, после чего он вернулся в Ливан.

В 2017 году издание Politico обвинило администрацию Обамы в том, что она закрывает глаза на незаконную деятельность «Хезболлы» из-за ядерной сделки с Ираном. Бывшие представители администрации Обамы категорически отвергли предъявленные им обвинения. Президент США Дональд Трамп решил взяться за проблему «Хезболлы» в Южной Америке и уже добился определенных результатов.

DAVID HOLT Сторонники Хезболлы

Региональные правительства начали борьбу с преступной деятельностью «Хезболлы», а именно с незаконной финансовой деятельностью. Решение Аргентины о заморозке счетов членов клана «Баракат» свидетельствует о том, что аргентинское правительство официально признало, что «Хезболла» является террористической организацией. Пока Аргентина юридически не причислила «Хезболлу» к террористическим организациям, однако подразделение финансовой разведки использовало антитеррористическое законодательство для введения санкций против членов клана «Баракат». Позднее в Бразилии был арестован Асад Ахмад Баракат.

В 2002-м Бараката уже заключали в тюрьму Парагвая по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако нынешняя ситуация отличается тем, что администрация Трампа могла бы оказать серьезное давление на Бразилию в случае отказа от экстрадиции Бараката в Аргентину или США.

В январе 2018 года генеральный прокурор США Джефф Сешнс создал группу по борьбе с наркотерроризмом «Хезболлы» (HFNT), которую возглавил помощник генерального прокурора США Джон Кронан. В обязанности HFNT входила борьба с деятельностью по финансированию терроризма «Хезболлы». Сотрудники HFNT должны преследовать оперативников «Хезболлы» не только в США, но и наладить сотрудничество с прокурорами и правоохранительными органами стран Латинской Америки.

После избрания Трампа и создания HFNT латиноамериканские правительства изменили свое отношение к «Хезболле». За несколько недель до ареста Бараката американское посольство и министерство юстиции США организовали для латиноамериканских экспертов конференцию по борьбе с преступностью и террором в TBA. В последние месяцы аналогичные семинары прошли в Панаме, Перу и Колумбии. В организации ряда антитеррористических семинаров приняли участие представители министерства обороны США.

Galeria del Ministerio de Defensa del Perú Перуанский спецназ

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В Конгрессе также прошло несколько слушаний по данной теме, а в 2017 году был принят закон о международных мерах по предотвращению финансирования деятельности «Хезболлы». Член палаты представителей США Роберт Питтенгер приложил усилия для расширения регионального сотрудничества в рамках парламентского форума по безопасности, который прошел в Аргентине в ноябре 2017 года.

Латинская Америка, похоже, откликнулась на обеспокоенность Вашингтона в отношении региональной деятельности «Хезболлы». Еще многое предстоит сделать для того, чтобы обуздать террористическую деятельность ливанской группировки, поэтому помощь партнеров США в Латинской Америке имеет решающее значение. Недавний арест Бараката показывает, что Латинская Америка действительно готова действовать, если ей предоставят соответствующую политическую и техническую поддержку. Трамп не должен упустить благоприятного момента для того, чтобы уделить Латинской Америке приоритетное внимание в рамках глобальных усилий США по борьбе с терроризмом.