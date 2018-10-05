Foreign Policy: США решили поддержать контрабандный бизнес КСИР?

Александр Белов, , 07:32 — REGNUM

В сентябре на южном побережье иранской провинции Хормозган обнаружили грузовик, который перевозил 52 барреля дизельного топлива. Это топливо намеревались отправить контрабандным путем через Ормузский пролив. Контрабандисты тогда еще не знали, что в Тегеране в этот момент проходили дебаты, которые могли бы кардинальным образом расширить возможности контрабанды, пишет Исфандияр Батмангхелидж в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Высший экономический координационный совет правительства Ирана одобрил план вывода сырой нефти на продажу частным покупателям через энергетическую биржу в рамках усилий по смягчению последствий санкций США, направленных на снижение экспорта иранской нефти. На энергетической бирже будут продавать до 1 млн баррелей нефти в день. Это стало возможным в результате значительного ослабления государственного контроля над экспортом нефти.

Иранские парламентарии выразили озабоченность, что новая политика правительства в сфере экспорта нефти расширяет возможности нефтяных дилеров, которые ставят личную прибыль выше национальных интересов. Однако сопротивление парламентариев новой политике связанно не только с озабоченностью по поводу деловой этики нефтяных дилеров. Дебаты в Иране также идут относительного того, разумно ли использовать те или иные методы уклонения от санкций, если эти методы служат обогащению политических соперников и расширению черного рынка.

В Вашингтоне дебаты по данному вопросу носят гораздо менее напряженный характер. Ранее чиновники администрации президента США Дональда Трампа неоднократно предупреждали, что нельзя до конца быть уверенным в том, направлена ли экономическая политика Ирана «на содействие торговле или финансирование терроризма», при этом законный иранский бизнес «может оказаться частью обманных схем иранского режима для финансирования терроризма и нарушения прав человека». С этой точки зрения крупные предприятия, которыми тайно владеет Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), могут представлять угрозу для национальной безопасности США, поскольку доход от этих предприятий может быть направлен на финансирование иранских доверенных лиц в регионе.

Однако американские чиновники игнорируют факты, указывающие на то, что деятельность иранских доверенных лиц может финансироваться не только за счет доходов, полученных законным путем. Для таких групп, как КСИР, реальные возможности заработка связаны с черным рынком, включая прибыльную контрабанду нефти, валюты, наркотиков и товаров народного потребления. Многочисленные факты указывают на то, что торговые санкции оказывают значительное влияние на объемы и стоимость контрабанды на иранском черном рынке, который контролирует КСИР.

Нынешние дискуссии в Иране по поводу новой политики в сфере экспорта нефти свидетельствует о том, что иранское правительство столкнулось с серьезной головоломкой: если расширить доступ к нефти для внутренних покупателей, то увеличится вероятность того, что эта нефть окажется на черном рынке, доходы с которого не вернутся в легальную экономику.

В 2007 году иранский парламент оценил объем контрабанды КСИР в $12 млрд. По мнению парламентариев, такой объем контрабанды свидетельствует о масштабной деятельности КСИР на черном рынке, включая нелегальные контейнерные перевозки, неофициальные каналы и причалы для отгрузки товаров, которые находятся под контролем силовиков.

По оценкам государственного департамента США, с 2012 года «Иран потратил более $16 млрд на поддержку режима Асада и других доверенных лиц в Сирии, Ираке и Йемене», «подобные трансферы могут быть обеспечены только за счет доходов от контрабанды».

В 2014 году, в разгар международных санкций против Ирана, доход от контрабандного экспорта иранской нефти (125 тыс. баррелей нефти в день) составил $7 млрд, согласно официальной информации иранского ведомства, занимающегося борьбой с контрабандой. Если США повторно введут санкции против экспорта иранской нефти, и если легальный экспорт иранской нефти опустится ниже 1 млн баррелей в день, то контрабандный экспорт нефти может составить более 10% от общего объема экспорта Ирана.

В августе 2018 года президента Ирана Хасана Рухани вызвали в парламент, чтобы он объяснил парламентариям, почему произошел резкий рост объемов контрабанды. Рухани признал, что такая проблема существует, однако заявил, что с начала его срока его правительству удалось снизить объем контрабанды с $22 млрд до $12,5 млрд. В частности, Рухани отметил борьбу с контрабандой нефти и нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и керосин. Ранее, в марте 2018 года, в КСИР неубедительно заявили о готовности бороться с «семиглавым драконом» контрабанды.

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В администрации Трампа, конечно же, знают о роли КСИР на черном рынке. Вашингтон проводит операции по предотвращению незаконной деятельности КСИР, однако эти операции направлены в основном на незаконную деятельность КСИР за пределами Ирана. Американские политики, похоже, не понимают, что их санкции создают в Иране условия, способствующие расширению влияния КСИР в частном и государственном секторах экономики. Это связано с двумя причинами: практического и политического характера. С практической точки зрения, иранское правительство должно поддерживать платежеспособность в условиях санкций, а с политической точки зрения, санкции подрывают умеренные политические силы и укрепляют позиции сторонников жесткой линии.

В 2017 году в интервью The Guardian ныне изгнанный основатель КСИР Мохсен Сазегара заявил: «Мы создали народную армию для защиты страны, а также для помощи в чрезвычайных ситуациях, но она превратилась в монстра». КСИР и его доверенные лица обогащаются за счет контрабанды и укрепляют свои политические позиции благодаря американским санкциям. Похоже, что администрация Трампа слишком жаждет накормить этого семиглавого дракона.