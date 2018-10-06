Учитывая один из ключевых стратегических принципов президента США Дональда Трампа, согласно которому от «экономической безопасности зависит национальная безопасность», можно заключить, что сильная производственная база имеет решающее значение не только для экономического процветания, но и для национальной обороны, пишет Питер Наварро в статье для американского издания The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Руководствуясь этим принципом, администрация США вводит пошлины на сталь и алюминий для поддержки основных отраслей промышленности; стремится обеспечить всестороннюю защиту от кражи интеллектуальной собственности и принудительных практик Китая, который заставляет американские компании делиться технологиями с предприятиями КНР; увеличивает оборонный бюджет; расширяет правила государственных закупок Buy American; предпринимает жесткие шаги в торговле, чтобы защитить позиции американских рабочих, предприятий и фермеров.

К данному перечню мер по улучшению экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов теперь можно добавить меры, предложенные в новом отчете министерства обороны США, в рамках которого был проведен анализ состояния промышленной и военно-промышленной базы страны. В отчете перечислено 300 уязвимых мест, которые следует устранить, начиная с зависимости от иностранных производителей и заканчивая надвигающейся нехваткой квалифицированных кадров.

В отчете Пентагона указано, что нередко оборонная промышленность опирается лишь на одного поставщика оборудования или материалов, имеющих критически важное значение для военного производства, включая, например, производство гребных валов для американских военных кораблей, орудийных башен для танков и ракетного топлива. Согласно отчету Пентагона, неопределенность относительно размера военного бюджета и непредсказуемый спрос со стороны министерства обороны только увеличивают риски, с которыми может столкнуться оборонная промышленность США. Например, длительные перерывы в производстве могут сильно сказаться на судостроительной промышленности, которая имеет решающее значение в сфере строительства и обслуживания авианосцев, подводных лодок и надводных военных кораблей.

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Основную угрозу для американской промышленной базы представляет Китай. В Пентагоне считают, что политика Китая «представляет собой серьезный риск в сфере поставок материалов стратегического значения», которые необходимы для обеспечения национальной безопасности США. Сюда относятся как «широко используемые, так и специализированные металлы, сплавы и другие материалы, включая редкоземельные элементы и постоянные магниты».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Американские военные также сильно зависят от иностранных поставщиков печатных монтажных плат, станков, материалов, необходимых для производства силовых установок и даже ядерных боеголовок. Как отмечается в отчете Пентагона, «из-за глобализированного характера цепочек поставок сложно обеспечить, чтобы собранные изделия, системы и подсистемы», входящие в состав ядерных боеголовок, включали в себя надежные компоненты. Подобная ситуация также осложняется «сокращением возможностей микроэлектронного и электронного производства в США».

Одна из самых серьезных уязвимостей оборонной промышленности США связана с нехваткой квалифицированной рабочей силы в отраслях стратегического значения. В США просто не подготавливают достаточного количества научных и технических кадров для работы в сферах, связанных с ядерной и космической техникой, а также созданием электронных управляющих систем. В США также не хватает машиностроителей, сварщиков и других квалифицированных работников для строительства и обслуживания военных кораблей, боевых машин и самолетов.

Для того, чтобы ликвидировать все риски, с которыми сталкивается военно-промышленная база США, включая выявленные проблемы в цепочке поставок, администрация Трампа приступит к реализации «плана действий» на основе отчета Пентагона. Например, Вашингтон может сделать резервные запасы ключевых материалов или оборудования, однако более важна цель, которая следует из отчета Пентагона, заключается в том, чтобы избавиться от полной зависимости от поставок из политических нестабильных стран, которые могут заблокировать США доступ к определенным материалам.

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Jebulon Уильям Мак-Кинли. 1898 год

Бывшие президенты США, такие как Уильям Мак-Кинли, Теодор Рузвельт и Рональд Рейган, тоже использовали краткие, но глубокие лозунги, на фоне которых они реализовывали смелые стратегии и добивались больших успехов. Например, Мак-Кинли активно использовал лозунг «Патриотизм, защита и процветание», он проводил разумную денежную политику, которая способствовала экономическому росту США. Рузвельт использовал другой девиз: «Говорите мягко и несите большую дубинку». В итоге он превратил ВМС США в грозную военную силу, способную проецировать власть Вашингтона по всему миру. Рейган говорил о «мире через силу». Рейган способствовал беспрецедентной перестройке вооруженных сил, которые в итоге поставили СССР на колени. История покажет, войдет ли лозунг Трампа в список великих президентских принципов, которые будут вспоминать потомки.