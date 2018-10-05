Ученый, написавший множество научных статей для академических изданий, не посещал университета, а бродил по болотистому Заполярью с рюкзаком и ружьем за спиной. Натуралист Олег Семенов-Тян-Шанский разделывал медведей, воевал с финнами и, потратив годы на борьбу с коммунистической партией, вернул природе огромные пространства Мурманской области, бессмысленно опустошаемые человеком. «Вершинам созвучное имя» — книга писателя Валерия Берлина о том, кто воссоздал «Лапландский заповедник», противостоял химическому загрязнению Кольского полуострова и был специалистом мирового значения по глухарю.

«Холодное лето теплее теплой зимы», — говорит саамская поговорка о климате нашей Лапландии. Уроженец сносных тамбовских краев и потомок известного географа Олег Семенов-Тян-Шанский (1906−1990) провел десятилетия в не слишком гостеприимных, но притягивающих человека кольских лесах и тундрах. Его дед освобождал крестьян от рабства, но жители деревушки, в которой находилось его фамильное гнездо, постарались сделать жизнь Тян-Шанских невыносимой. И поэтому «Вершинам созвучное имя» — это рассказ о том, как Семенов-Тян-Шанский после невского лета оказался в хибинской зиме, на метеорологической станции; а впоследствии ушел в «Лапландский заповедник», усилия работников которого вернули бобра и спасали диких оленей. Впрочем, Сталин ликвидировал заповедник, а Имандровский леспромхоз открыл его для браконьеров.

Еще Олег Семенов-Тян-Шанский много фотографировал. Один из его снимков запечатлел вид на плато Маньпупунер, где ветер гуляет между останцами-столбами: натуралист поработал и в уральском «Печоро-Илычском заповеднике». Попутно Семенов-Тян-Шанский записывал расходившиеся затем по рукам свои остроумные колкости в адрес партии: живший в условиях полицейского государства натуралист сохранил свободомыслие. «Санатории в Сочи не сохранят здоровье людей, вынужденных дышать сернистым газом, а еду и питье сдабривающих медью и никелем», — затем вел публичную войну с «Североникелем» Семенов-Тян-Шанский.

Назвать эту книгу, на обложке которой стоит имя Валерия Берлина, удачной хроникой жизни Олега Семенова-Тян-Шанского — сложно. Изначально «Вершинам созвучное имя» вышла спустя год после смерти ученого, и нынешнее издание — расширенное. Фолиант в основном состоит из цитирования дневников Семенова-Тян-Шанского, а литературный и хронологический подход к изложению биографии хромает. Обойдены молчанием расправы НКВД над персоналом «Лапландского заповедника», а о трех десятилетиях жизни Семенова-Тян-Шанского после возрождения заповедника в книге рассказано бегло. В продаже издание тиражом в 1000 экземпляров не встречается. Кстати, Берлин тоже работал в заповеднике — начальником метеостанции.