Индийское издание The Economic Times сообщило, что индийская сторона рассматривает возможность закупки 1770 новых танков на замену устаревшим Т-72 по программе FRCV (multipurpose future ready combat vehicles), причём наиболее приоритетными вариантом является приобретение российских танков нового поколения Т-14 «Армата». Эта информация появилась за 2 дня до подписания контракта на поставку Индии пяти полковых комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 за более чем $5 млрд. Насколько реальны перспективы такой сделки, и что она принесёт России?

Индия

Очередная «мега-сделка» в рамках ВТС России и Индии?

В истории ВТС между Россией и Индией есть ряд очень крупных сделок, серьёзно повлиявших на возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России. Среди них можно назвать программы по закупкам и производству: истребителей Су-30МКИ (заказано 272 единицы за более чем $12 млрд); танков Т-90С (заказано 1657 единиц более чем за $4,1 млрд); фрегатов проекта 1135.6 «Тальвар» (6 кораблей, общая стоимость около $3 млрд) и др.

Появление на горизонте столь крупной экспортной сделки по «Армате», которую Министерство обороны России пока не будет закупать в больших количествах (как, кстати, и не закупало в своё время Т-90) сможет заметно обогатить «Уралвагонзавод» и дать ему импульс на дальнейшее развитие.

Подробнее: Нужен ли России танк Т-14 «Армата»?

К тому же постройка крупных серий техники всегда позволяет выявить её недостатки, избавить от «детских болезней» и снизить стоимость производства.

Kremlin.ru Танк «Армата» на параде

Другой вопрос — насколько реальна информация, опубликованная в индийских СМИ. Даже если мы в неё поверим, это не значит, что сделка удастся, и уж точно можно сказать, что переговоры по ней продлятся очень и очень долго. Достаточно только посмотреть на цену контракта, которую озвучило The Economic Times, чтобы понять всю сложность торга с индийской стороной. Озвученные изданием $4,5 млрд — это фактически стоимость сходного количества танков Т-90С. Фактически в Дели рассчитывают заполучить каждый Т-14 всего за $2,5 млн, что совершенно нереально — даже менее совершенный Т-90МС при поставках на экспорт стоит более $4 млн. Конечно, определить на сегодняшний день реальную экспортную стоимость «Арматы» невозможно, да и зависеть она будет очень сильно от комплектации. Внутрироссийская цена на Т-14 в 2015 году озвучивалась на уровне 250 млн рублей за одну единицу (около $3,7 млн), но по такой цене танк на экспорт вряд ли пойдёт. Учитывая заметное техническое преимущество над Т-90МС, продавать Т-14 на экспорт менее чем за $5,5−6 млн может быть не лучшим решением (тем более, что в мире нет сходных предложений по качеству даже по такой цене). В таком случае, стоимость контракта будет приближаться к $10 млрд, при этом будет иметься коридор для торга до $6,6 млрд (внутрироссийская цена, близкая к себестоимости). Такой торг может продлиться годы — и не факт, что к чему-то в итоге приведёт. Однако это не значит, что танк не стоит продвигать и всячески лоббировать эту сделку — она действительно может стать очень серьёзной победой для российского ВПК, а также возможностью сохранить однозначное лидерство в деле строительства и экспорта новых танков.

Естественно, индийская сторона будет требовать организации производства большей части машин на своей территории, как это было с Су-30МКИ и Т-90С. Учитывая указанные выше объёмы, с этим стоит соглашаться — в любом случае большая часть самых сложных и дорогих компонентов будет поставляться из России. Теперь же остаётся только наблюдать за ситуацией и смотреть, получит ли эта история какое-либо продолжение или нет.