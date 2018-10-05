Россия и Индия подписали контракт на поставку С-400

Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM Россия и Индия подписали контракт на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», заявил 5 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Контракт на поставку пяти ЗРС С-400 был подписан во время визита российского лидера Владимира Путина в Дели. Сумма сделки превышает $5 млрд.

Напомним, 4 октября Путин прибыл в Индию с официальным визитом. На сегодня, 5 октября, запланирована центральная часть визита. Состоятся переговоры лидеров двух государств по вопросам международной и региональной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о закупке у России пяти зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» было принято правительством Индии в конце сентября.

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