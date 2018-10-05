Были ли китайские закладки в серверах, как сообщает Bloomberg, или нет — поди разберись. В принципе, компания Supermicro поставляет свои сервера по всему миру и является крупнейшей в мире компанией-разработчиком серверных решений. Соответственно, эти сообщения про Apple или Amazon, которые закупают их сервера, — это так, мелочи. Речь идет о возможности глобального шпионажа со стороны Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Вычислительная техника

Напомню, ранее агентство Bloomberg сообщило, что китайские хакеры устанавливали шпионские микрочипы в комплектующие для серверов крупнейших американских компаний, в том числе Apple и Amazon. Bloomberg в конце своей статьи пишет, что они тоже являются клиентом Supermicro, но тут же оговариваются, что у себя они никаких закладок не нашли.

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Но сама по себе идея того, что были модифицированы платы такой компании — это довольно существенная угроза национальной безопасности не только США, а вообще всех государств в мире. Из этого можно раздуть скандал гораздо большего объёма, чем возня с «русскими хакерами», поскольку касается не какого-то там единичного эпизода с вмешательством в выборы.

Robert Сервера Supermicro

Речь идёт о многолетних поставках оборудования по всему миру. Даже сама Supermicro об этом могла ничего не знать. Правда, Bloomberg зачем-то развернуто описывает, что внутренним языком американской компании является мандаринский, который используется более широко, чем английский.

То есть Bloomberg обращает внимание читателей на тот факт, что вся цепочка поставок серверного оборудования в США, от разработки до конечных производителей, фактически контролируется Китаем. Да и, чего греха таить, везде оно так.

Даже наши так называемые отечественные процессоры «Эльбрус» производятся в Китае (Тайвань). Конечно, у нас есть маленький свечной заводик, который полностью принадлежит нам и может производить отечественные процессоры. Правда, он маленький, производит процессоры по весьма устаревшему техпроцессу и его мощностей не хватит на то, чтобы покрыть даже самый минимальный уровень спроса.

Wikishmipuki Процессор «Эльбрус — 4 С»

В этой ситуации самый лучший вариант — это обнаружить доказательства того, что в Bloomberg что-то перепутали, а в американских службах безопасности сидят какие-то шутники. Тем более вон Apple и Amazon говорят, что не было никаких закладок. И Bloomberg подтверждает. Ффух… Вроде отлегло.

А нет — не отлегло. Это же не первый случай! Таких историй накопилось уже немало. Вообще на планете не так уж много разработчиков и производителей собственного «железа», и большая часть его производства сосредоточена в Китае — тут, как ни крути, даже без всяких закладок надо беспокоиться. Наши вроде уже давно об этом беспокоились, но проблема в том, что одного беспокойства тут мало.

Я имею ввиду, что денег на создание современного вычислительного оборудования достаточной производительности нужно не просто много, а очень много. Так много, что даже крупнейшие корпорации вроде Intel нуждаются в господдержке и получают от государства льготы и дотации. А иначе — никак.

Логотип Intel Inside

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Обратите внимание на то, что выручка Intel в 2016 году составила $59,5 млрд. А теперь смотрим на наш родной отечественный высокотехнологический комплекс и видим там не гигантов ранга Intel или IBM, а АО «МЦСТ» с выручкой… Подайте, пожалуйста, микроскоп: 1,5 млрд. Нет, не долларов, а рублей. Вопросы есть?

Если уж у США вдруг возник некий невнятный зуд на тему того, что там у них с вычислительной техникой и безопасностью, то что говорить о нас? У нас в этой области вообще полный провал и выхода из этой ситуации не видно.

Если, конечно, вдруг не обнаружится какой-нибудь криптопроект, который под прикрытием мусорной свалки занимается разработкой прорывных технологий. Но как-то сомнительно. Чтобы покрыть спрос отечественных потребителей, нужно не только процессоры делать и серверные платы, но и довольно значительный перечень периферии.

В теории этим мог бы заняться наш ВПК. Он и достаточно технологичен и вроде бы вполне эффективен в разработке наукоёмких изделий. Судя по всему, у него могут быть и производственные мощности под эту задачу или возможность более-менее быстро их создать. Мы уже видели примеры того, как внезапно, словно из ниоткуда, появлялись какие-то образцы вооружений, которых вроде как быть не должно и которые даже опережают изделия конкурентов.

Kremlin.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31, несущий новейшую ракету «Кинжал»

Хотелось бы верить в подобное чудо, поскольку альтернатив этому практически никаких нет. Если не ВПК, то кто? Но в такую конспирологическую теорию как-то слабо верится. Тем временем даже без этой двусмысленной статьи Bloomberg и без всякой конспирологии уже давно было понятно, что Китай отвечает за производство буквально всего в мире. Это делает уязвимыми и США, и нас, и всех. Но США — в меньшей степени, поскольку они обладают всеми необходимыми технологиями и в случае проблем в отношениях с Китаем, хоть и болезненно, но смогут приспособиться. А вот что будем делать мы?

Страшно ведь не то, что за нами кто-то следит. Все за всеми следят — это ещё полбеды. Страшно, что мы при определённых обстоятельствах можем остаться вообще без доступа к современной вычислительной технике. А мы живем в эпоху, когда без неё развитие, мягко говоря, проблематично.

Притом развитие не только в научном, промышленном или экономическом смысле, но и отчасти в социальном. Новые коммуникационные возможности, следующие за развитием вычислительной техники, фактически породили новую форму общественных отношений. Уже выросло поколение людей, которые не жили никогда без мобильных телефонов и интернета. Они вообще не имеют представления, как без этого всего жить и взаимодействовать с людьми.

Цитата из х/ф «Социальная сеть». Реж. Дэвид Финчер. 2010. США Цифровое поколение

Все ведь понимают, что все эти санкции ведут к тому, что скоро могут запретить продавать нам не только продукцию двойного назначения, но и вполне обычные гражданские цифровые безделушки. Что мы будем делать тогда? Не надо смотреть на Китай. Даже если он согласится втридорога поставлять нам необходимое оборудование, он их будет поставлять со своими же закладками и будет знать о нас буквально всё.

Так что, похоже, кроме как на ВПК рассчитывать больше и не на что. Тем более что это не какая-то там «идея из советского прошлого и ужасной плановой тоталитарной экономики», а вполне себе то, что делал и продолжает делать Пентагон. То есть «лучшие капиталистические и рыночные практики оплота демократии и свободы». Надеюсь, это уже делается, — всё-таки на это нужно не пару дней потратить и даже не пару лет.