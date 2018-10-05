МИД Китая отреагировал на информацию СМИ о «чипах-шпионах»

Пекин, , 07:24 — REGNUM Данные средств массовой информации (СМИ) о том, что хакеры из Китая якобы устанавливали шпионские микрочипы в комплектующие компаний Apple и Amazon, не соответствуют действительности. Об этом, как передает агентство Bloomberg, сообщили в МИД Китая.

«Китай является решительным защитником кибербезопасности, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Пекин выступает за то, чтобы международное сообщество работало вместе над решением проблем кибербезопасности».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что хакеры из Китая якобы пытались шпионить за крупными компаниями США, в том числе Apple и Amazon, с помощью микрочипов.

При этом представители Amazon и Apple опровергли наличие чипов-шпионов в своей компьютерной инфраструктуре.

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