Спустя 21 месяц после избрания президента США Дональда Трампа в четверг, 5 октября, наконец-то была опубликована «Национальную стратегию борьбы с терроризмом». Это первая всеобъемлющая государственная стратегия борьбы с терроризмом американского правительства с момента выхода стратегии экс-главы Белого дома Барака Обамы в 2011 году, которой предшествовала стратегия экс-президента США Джорджа Буша, опубликованная в 2006 году. Самым примечательным в нынешней стратегии Трампа является акцент на международном партнерстве в борьбе с терроризмом, а также целый набор исключений. В стратегию не вошли запрет Трампа на въезд в США для граждан мусульманских стран и его заявления о необходимости строительства пограничной стены между США и Мексикой, пишет Джошуа Гельцер в статье для американского издания The Atlantic.

U.S. Air Force Американские военные

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Во-первых, в стратегии Трампа сделан акцент на партнерских отношениях с такими странами, как Ирак и Афганистан. На первой странице утверждается, что когда дело доходит до борьбы с терроризмом, то политика «Америка прежде всего» не подразумевает то, что США должны сражаться в одиночку. Риторика документа, может, и соответствует риторике Трампа, но стратегия сама по себе принципиально не отличается не только от стратегии, предложенной администрацией Обамы, но и стратегии Буша. В новой стратегии сохранена преемственность подхода США к борьбе с терроризмом.

Pacom.mil Дональд Трамп вместе с военными

Действительно, то, что в документе преподносится как «новый подход», на самом деле таковым не является. Вскоре после терактов 11 сентября 2001 года США осознали, что у них не хватит сил на то, чтобы устранить террористические угрозы, особенно когда речь идет о крупных военных кампаниях, подобных тем, которые были начаты в Афганистане, а затем в Ираке. Таким образом, президент Буш, а затем администрация Обамы, сосредоточились на наращивании партнерского потенциала. Об успехе политики, направленной на расширение партнерских связей, свидетельствует то, что, возглавив антитеррористическую коалицию, США за счет небольшого военного контингента, в значительной степени опирающегося на сирийских курдов, смогли нанести поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сократить площадь подконтрольной боевикам территории до 1%. Нынешняя администрация, используя риторику Трампа, теперь называет это «новым подходом».

Теперь что касается исключений. В документе нет ни единого слова о запрете на въезд в США для граждан мусульманских стран, несмотря на то, что Трамп широко рекламировал этот запрет в ходе предвыборной кампании. Также нет упоминаний о строительстве пограничной стены между Мексикой и США, хотя Трамп продолжает настаивать на том, что именно эта стена должна защитить страну от крупных терактов. Даже упоминание о тюрьме в Гуантанамо сделано между прочим. В общем, можно только порадоваться перечисленным исключениям, поскольку меры, предложенные Трампом, ориентированы в первую очередь на зарабатывание политических очков, а не на обеспечение безопасности граждан США.

U.S. Army Американские солдаты в Афганистане

В документе также есть пункты, к которым можно придраться. Например, с момента публикации в 2011 году стратегии в сфере борьбы с терроризмом экстремистские организации, такие как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стали чаще использовать социальные сети в качестве инструмента по вербовке новых радикалов и мобилизации своих последователей. Новая стратегия признает наличие этой проблемы, но очень мало говорит о том, как решить эту проблему. В остальном видно, что над документом больше работали специалисты в сфере антитеррористической борьбы, чем президент, который хочет политизировать даже такой жизненно важный вопрос, как борьба с терроризмом.

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Таким образом, мы имеем «Национальную стратегию борьбы с терроризмом», в которую не вошли предвыборные обещания Трампа и которая опирается на опыт его предшественников. Получается, что документ главным образом опирается на мудрость специалистов в области борьбы с терроризмом, а не на яркие риторические заявления Белого дома.

Американский инструктор и иракские полицейские

Вообще может возникнуть вопрос: Трамп сам написал стратегию борьбы с терроризмом или ему помогли? Отражает ли эта стратегия его собственное видение ситуации или она отражает более взвешенное мнение профессионалов в сфере национальной безопасности? Если стратегия все же разработана не Трампом, а кем-то еще, может возникнуть следующий вопрос: прислушается ли президент к мнению профессионалов и будет ли он придерживаться этой стратегии?