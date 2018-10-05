В настоящий момент на Среднем Западе США фермеры проводят уборку урожая кукурузы, соевых бобов и сорго. В этом году американские фермеры столкнулись с серьезной проблемой: они не знают, куда девать весь собранный урожай, пишет Дэвид Фиклинг в статье для американского издания Bloomberg.

Уборка урожая

Хранилища уже в большей степени заполнены. В течение последних двух лет после уборки урожая фермеры использовали 73% складских мощностей. Из-за ответных китайских пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию и падения прибыли от сельскохозяйственного экспорта на американских складах останется еще меньше свободного места.

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Спред между американскими и бразильскими соевыми бобами достиг почти рекордных $2,86 за бушель (в США 1 бушель равен 35,2 л). Это связано с тем, что китайские покупатели теперь предпочитают сельскохозяйственную продукцию из Латинской Америки, поскольку она не облагается пошлинами. В итоге американским фермерам, которые в 2018 году намерены собрать 4,6 млрд бушелей среднезападных соевых бобов, придется продавать свою продукцию ниже себестоимости. Правительственная программа субсидирования сельского хозяйства должна смягчить этот удар. Сельскохозяйственная продукция, которая пока еще не была продана по более дорогостоящим форвардным контрактам, скорее всего, останется на складах в ожидании лучших условий на рынке.

Соевые бобы

Однако не все так просто, как кажется. Во-первых, в нынешнем году хранение собранного урожая обойдется дороже, чем в прошлом. Рост процентных ставок увеличит стоимость денежных заимствований, направляемых на оплату коммерческого хранения. Даже если фермеры будут использовать собственные хранилища, повышение цен на нефть скажется на стоимости топлива, которое они будут использовать для обеспечения надлежащих условий хранения сельскохозяйственной продукции.

С другой стороны, просто не осталось свободного места для хранения урожая. Из-за угроз со стороны КНР о введении пошлин на американскую сельхозпродукцию к концу сентября в хранилищах осталось 438 млн бушелей соевых бобов, собранных в 2017 году, что на 45% больше, чем годом ранее, и в два раза больше, чем два года назад. Запасы кукурузы незначительно сократились по сравнению с 2017 годом, однако оставшихся запасов на четверть больше, чем в 2016 году.

Нынешний урожай, скорее всего, еще больше осложнит ситуацию. Установившаяся идеальная погода означает, что в 2018 году во многих штатах американским фермерам следует ожидать рекордного урожая кукурузы и соевых бобов, согласно данным министерства сельского хозяйства США. Несмотря на неопределенность вокруг возможных китайских пошлин, фермеры начали посевную кампанию раньше, чем обычно. По прогнозам, в 2018 году в США соберут самый крупный за всю историю урожай сои.

Платить деньги за хранение собранного урожая в надежде на то, что условия на рынке станут благоприятнее, — значит сильно рисковать. Показатели избыточного урожая сои удвоились в сентябре, когда началась уборка первого урожая. Эти показатели достигли наивысшего уровня с 2007 года. Те фермеры, которые собрали июньский урожай пшеницы, в очередной раз сталкиваются с переполнением своих хранилищ.

Кукуруза

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В последние несколько месяцев фермеры Бразилии и Аргентины, оправившись от засухи в начале этого года, достигли рекордных объемов посева, поэтому нет никакой гарантии того, что через девять или 12 месяцев условия на рынках станут более благоприятными для американских фермеров. Учитывая затраты, связанные с хранением, фермерам США будет еще труднее получить прибыль от продажи своей сельхозпродукции. При этом пиковые уровни глобальных запасов основных сельскохозяйственных культур, достигнутые в конце 2017 года, переживают лишь незначительное снижение.

Самый сильный удар может прийтись по урожаю кукурузы. Учитывая то, что стоимость одного бушеля кукурузы почти в два раза меньше стоимости одного бушеля соевых бобов, для максимизации прибыли в краткосрочной перспективе, вероятно, стоит продать старые запасы кукурузы, чтобы освободить место для хранения нового урожая соевых бобов. Те, кто надеялся на то, что пора избыточных запасов зерна закончилась, столкнется с новыми проблемами, связанными с хранением урожая 2018 года.