Atlantic: Стратегия максимального давления США потерпит неминуемый крах

Максим Исаев, , 07:19 — REGNUM

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил в ООН, что его администрация добилась прогресса в борьбе с КНДР, и пообещал повторить тот же подвиг в отношении Ирана. Трамп заявил журналистам: «Неважно, что мировые лидеры думают об Иране. Иран придет ко мне и заключит необходимую сделку». Очевидно, глава Белого дома считает, что его стратегия максимального давления — экономические санкции, дипломатическая изоляция и даже угроза войны — приведет к подписанию исторических сделок с КНДР и Ираном. Несмотря на то, что ситуация вокруг Северной Кореи дает Трампу основания надеяться на урегулирование, стратегия максимального давления все равно не приведет к успеху, пишет Вали Наср в статье для американского издания The Atlantic.

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Становится все более очевидным, что цели, которые Трамп надеется достичь посредством кампании максимального давления, не согласуются с видением его команды по национальной безопасности. Цель Трампа заключается в том, чтобы посадить КНДР и Иран за стол переговоров. Члены его команды по национальной безопасности, похоже, согласятся только на капитуляцию КНДР и Ирана. В Пхеньяне и Тегеране это прекрасно понимают.

Действительно, на прошлой неделе министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в ООН, что Северная Корея не предпримет шагов в направлении денуклеаризации (отказа от ядерной и ракетной программы и безоговорочной капитуляции), если США не пойдут на существенные уступки. Другими словами, кампания максимального давления, возможно, убедила северокорейского лидера Ким Чен Ына начать переговоры, вот только это давление не приведет к подписанию сделки, которую Трамп так жаждет. Несмотря на стремление президента США к сделке с КНДР, его администрация, похоже, готовит для КНДР «ливийский сценарий», на который недавно сослался советник по национальной безопасности США Джон Болтон, указав на сделку 2003 года.

Северная Корея и Иран, возможно, и готовы к переговорам с Трампом, но они не готовы к капитуляции. Если команда президента продолжит использовать стратегию максимального давления для подталкивания Пхеньяна и Тегерана к капитуляции, то со временем сопротивление со стороны Ирана и КНДР будет только нарастать. Это означает, что эффект от кампании максимального давления со временем будет снижаться.

КНДР готова к поэтапному дипломатическому процессу, в рамках которого Соединенные Штаты готовы на уступки, начиная с поддержки мирного договора между КНДР и Южной Кореей и заканчивая отменой экономических санкций. Вместо этого американская команда по национальной безопасности требует от Пхеньяна безоговорочной денуклеаризации, не предлагая ничего взамен. Похоже, что Вашингтон намерен использовать аналогичный подход и в отношении Ирана.

Столкнувшись с подобной реальностью, Пхеньян и Тегеран ответят только сопротивлением на стратегию давления Вашингтона. Ким Чен Ын принял участие в саммите с Трампом, но это еще не говорит о том, что он откажется от своей ядерной программы. Иран, смотря на ситуацию вокруг КНДР, не видит смысла даже в запуске переговорного процесса. К тому же начало переговоров с Трампом окончательно похоронило бы ядерное соглашение, подписанное Тегераном в 2015 году, которое Трамп покинул в мае 2018 года. Трамп, вероятно, ожидал, что Иран последует его примеру, после чего Вашингтон мог бы заключить с Тегераном новую сделку. В настоящий момент Вашингтон наращивает экономическое давление на Иран и угрожает санкциями странам, которые сохранят деловые отношения с Ираном.

Иран не получает никаких экономических выгод в рамках существующего соглашения и вряд ли получит какие-либо выгоды, даже если начнет переговоры с Трампом. Если бы Иран отказался от ядерного соглашения, он отказался бы от завоеванного права на реализацию ядерной программы даже в том ограниченном объеме, который предусмотрен в ядерном соглашении. Вероятно, именно поэтому президент Ирана Хасан Рухани заявил на прошлой неделе, что США для начала должны вновь присоединиться к ядерному соглашению, прежде чем Иран начнет какие-либо переговоры с Трампом. Расчет Ирана, вероятно, заключается в том, что в случае, если США вновь присоединятся к ядерной сделке, им придется отказаться от рассмотрения «ливийского сценария».

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Конечно, не только КНДР и Иран ощущают на себе последствия максимального давления. Эта стратегия наносит определенный ущерб международному сообществу, которое, скорее всего, продолжит сопротивляться данной политике Трампа, что в конечном итоге может привести к краху всей стратегии давления. Действительно, реакция Генеральной Ассамблеи ООН на выступление Трампа, который попытался заручиться поддержкой со стороны международного сообщества для оказания давления на Иран, указывает на то, что американской стратегии максимального давления не стоит рассчитывать на широкую поддержку.

Китай и Южная Корея сначала поддержали стратегию максимального давления в отношении КНДР, однако эта поддержка начала ослабевать после саммита США — КНДР в Сингапуре. В то же время давление США заставило ЕС, Китай и Россию рассмотреть пути обхода американских санкций. Это говорит о том, что бессмысленное использование Вашингтоном максимального давления, скорее всего, приведет к созданию условий, при которых Соединенные Штаты больше не смогут оказывать максимального давления.