Недавно мы опубликовали материал о движении российских авторов настольных игр, познакомив читателей с общей ситуацией на игровом рынке страны. Однако нет ничего интереснее, чем заглянуть «за кулисы» индустрии и разузнать подробности работы у ключевых представителей отрасли. Сегодня мы пообщались с Юрием Ямщиковым — председателем Гильдии разработчиков настольных игр.

Из архива Юрия Ямщикова «Лабиринт Зеркал»

Юрий Ямщиков — автор нескольких изданных в России и за рубежом игр, получивших множество наград, сооснователь Гильдии разработчиков настольных игр («ГРаНИ») и конвента «Граникон».

Одной из первых серьезных самостоятельных игр была военная стратегия, родившаяся из схем сражений в учебнике истории. Захотелось самому подвигать отряды и посмотреть, как можно было бы сделать лучше. Поначалу получилось что-то очень громоздкое, но через несколько итераций упрощения получилась вполне элегантная игра с небольшим количеством правил, при этом дающая разнообразие игровых ситуаций.

Мне нравится создавать сложные системы с простой внутренней логикой, а игры являются интересным подвидом таких систем. Удовольствие доставляет сам процесс создания, проектирования игровой логики. И, конечно, здорово мотивирует издание твоих игр, отзывы играющих в них игроков.

Из архива Юрия Ямщикова Юрий Ямщиков

Раньше уходило от нескольких месяцев до нескольких лет. С опытом получается создавать игры за гораздо меньшее время. За счет него многих проблем удается избежать уже на этапе продумывания, до реализации в прототипе и многократного тестирования.

Собственно, придумать игру — обычно дело одного вечера, максимум —нескольких. Но дальше требуется много работы для тестирования и доработки. Длительность этого этапа очень зависит от жанра. В игре для четырехлетних малышей он может быть минимален, вплоть до нескольких партий. В сложной игре для подготовленной аудитории — десятки и сотни тестов. На их протяжении проверяется слаженная работа всех игровых элементов, подбираются многочисленные параметры, решаются вопросы баланса, адекватного восприятия правил игроками, правильной динамики партии и т. д. При этом надо пробовать разные игровые компании, т. к. в одной-двух — есть риск замыливания взгляда.

Тестирование с коллегами-авторами здорово ускоряет этот процесс. Опытные разработчики быстрее видят возможные проблемы и могут подсказать подходящие пути их решения.

У обычных издателей это срок составляет от полугода до пары лет. У корпоративных заказчиков сроки обычно горят — там бывает, что от момента сдачи правил до релиза проходит месяц-полтора.

Читателей, вероятно, больше интересует общая ситуация. По статистике разных издательств, из присылаемых игр издается только 1−5%. Получше ситуация у игр, показанных на конвентах, — примерные оценки числа изданных на «Граниконах» дают 10−20% от числа показанных.

Лично я сейчас «попал в струю» — примерно каждая моя вторая игра нашла своего издателя. КПД последнего года еще выше, но на его протяжении я делал много игр по заказу, а они издаются почти гарантированно. Разумеется, это без учета кучи идей, которые (пока) не нашли воплощения или были заброшены после пары неудачных тестов.

На всякий случай — такие показатели появились у меня после многих лет разработки. Немаловажным была и общественная деятельность — я стал хорошо знаком издателям во многом благодаря активной работе в Гильдии разработчиков.

Эта мысль пришла в голову Тимофею Никулину [сооснователь Гильдии, — прим. ред.]. Он узнал, что в России есть много разработчиков, и предложил собраться и пообщаться. Я поддержал его, и мы собрали всех известных нам авторов в общей группе «Вконтакте». А с другими питерцами мы начали регулярно встречаться вживую.

Сейчас Гильдия здорово разрослась. Регулярные тестовые встречи проходят уже в дюжине городов России и ближнего зарубежья. В группе Гильдии размещаются материалы по геймдизайну, оказывается информационная поддержка выходящим гильдейским проектам. Недавно их стало около полусотни.

Еще одно важное направление — конвент авторов и издателей настольных игр Граникон. Он проводится в начале лета в Санкт-Петербурге. На него приезжают многие авторы и издатели из разных городов России и зарубежья. Авторы — протестировать игры, обменяться опытом, поучаствовать в конкурсах, найти издателя и просто пообщаться. Издатели — найти новые проекты, рассказать о том, что они ищут и что могут предложить авторам, опять же встретиться с коллегами. Вечерние посиделки собирают значительную часть посетителей конвента и проходят в очень теплой атмосфере единомышленников.

Блог Frogged Dice «Стальная арена»

Да, работа на благо Гильдии занимает много времени и сил. Но мне интересно этим заниматься, и я считаю эту деятельность важной для индустрии. Того же мнения придерживаются многие издатели, которые помогают Гильдии, в частности спонсируют Граникон призами и финансами.

Последние пару лет такая работа стала приносить и заметные личные плоды. Активным участникам Гильдии проще издать свою игру и найти интересные заказы на перспективу.

У нас есть планы по упрощению взаимодействия между авторами и издателями. Также мы будем создавать новые возможности по обмену опытом между авторами, есть глобальная задумка и в этом направлении. О деталях говорить пока рано, но надеемся, что сможем анонсировать как минимум один из проектов уже в этом году.

Расскажу, может, не смешной, но впечатливший меня эпизод. Коллега-разработчик смог четко опознать меня как автора игры, которая делалась под корпоративный заказ и печаталась без всякого упоминания моей фамилии. И это была оригинальная игра, сделанная без использования моих старых наработок.

Для начинающих авторов сложнее всего показать игру издателю. Да, можно разослать информацию о своей игре издателям из вывешенного в ссылках Гильдии списка. Но мне сложно вспомнить заметное число игр, изданных таким образом. Большинство проектов находят своего издателя после демонстрации вживую. Для меня не проблема связаться с издателями и договориться о личной встрече, но новичкам проще всего засветиться на конвентах вроде Граникона.

Не все могут приехать на конвенты в Питер или Москву. Но полученные в той же Гильдии контакты позволяют найти желающих показать вашу игру издателям на Граниконе или Игроконе. Несмотря на большую загрузку, я показываю понравившиеся мне проекты активных участников Гильдии и уже помог нескольким найти издателя.

Разработчику обязательно надо играть в хорошие современные настольные игры. Без этого проекты новичков представляют собой печальное зрелище. Из них часто торчат уши «Монополии», «Активити» или примитивных детских бродилок. Да, основа игры должна быть оригинальной и творческой, но существует множество вспомогательных приемов, стандартных форм, да и просто объективных законов игротворчества, которые можно изучить только на примере хороших игр. Ну невозможно быть хорошим писателем, не читая хороших книг, проектировать конкурентоспособные автомобили, катаясь до того только на каретах.

Мир настольных игр очень разнообразен. Думаю, что почти каждый способен сделать в нем что-то интересное, взглянуть на настолки со своей стороны. Но в разработке настолок важны упорство и настойчивость. Надо быть готовым к тому, что первые две-три игры будут тренировкой, обучением, если хотите — курсовыми работами. Разработка качественных настолок требует не только вдохновения, но и опыта, который приходит не сразу. Можно значительно ускорить этот процесс, читая статьи по геймдизайну, слушая лекции, записанные на Граниконе, и показывая свои творения опытным авторам.

Вот уже много лет назад я продолжаю наблюдать ускоряющийся рост рынка настольных игр. В последние годы он стал похож на извержение вулкана. Полагаю, что со временем мы придем к чему-то похожему на европейский рынок, в котором настолки есть почти в каждой семье, и это отнюдь не только и не столько «Монополия», «Активити» или шахматы. Конечно, до этого еще далеко, и индустрия настольных игр в нашей стране будет расти еще не один год, а скорее, даже не одно десятилетие. Кризисы этому не помеха, скорее, наоборот: настолки — это довольно дешевый способ досуга. Особенно с учетом того, что на компанию нужна только одна коробка с игрой, а число партий в нее может измеряться десятками.

«Это что-то вроде «Монополии»?» — пожалуй один из самых популярных «мемов» в настольных кругах. На самом деле мир настольных игр сейчас богат и разнообразен. Есть много красивых игр для родителей с детьми. Имеются легкие настолки для веселой компании. Существуют тематические приключения на любой вкус. Немало есть и комплексных стратегий для опытных игроков. Есть и несложные по правилам, но глубокие по процессу абстрактные игры [абстракт — жанр игры, в которой нет сюжетной линии: например, карточный «дурак» — абстрактная игра, но настольная «Игра престолов» — нет, — прим. ред.].

Наиболее востребованы простые игры для широкой аудитории. Но в последнее время есть запросы и на комплексные игры для опытных игроков. Есть большой интерес к играм для дошкольников.

Да, приходилось. Отличия — более жесткие сроки и фиксированная сумма оплаты в отличие от процента с продаж. И автор никак не указывается.

Настолки — отличный способ провести время с друзьями или семьей. Они позволяют размять мозг, испытать общее приключение и пережить совместные эмоции.