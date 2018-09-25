Настольные игры в России, можно ли на них заработать?

Алёна Соколова, , 16:31 — REGNUM

Настольные игры — явление, стремительно набирающее в нашей стране популярность. Если несколько лет назад семейным досугом россиян управляла «Монополия» и UNO (игра, где нужно выкладывать карты по цвету и номиналу), то теперь индустрия игр насчитывает тысячи экземпляров красочных коробок на любой вкус и возраст. Специализированные магазины, игровые клубы, тайм-кафе, кажется, будто настольные игры превратились в типичное хобби как детей, так и молодежи.

Поколение 90-х, ставшее нынче трудоспособной единицей населения, вспоминает свое детство с «бродилками» по вечерам в семейном кругу и стремится вернуть кусочек беззаботного спокойствия в свою жизнь. Спрос рождает предложение.

В России создание игр не принято считать профессией. Есть геймдизайнеры (новомодное слово!), которые разрабатывают компьютерные игры; их зарплаты даже в средних IT-компаниях — намного выше среднего заработка по стране. Авторы «настолок» же, наоборот, перебиваются разовыми гонорарами, размер которых часто не дотягивает до того самого «среднего по больнице» дохода. Хорошо, если игра выйдет тиражом больше 1500 коробок, — тогда можно рассчитывать тысяч на 30. Правда, часто автор получает эти деньги после того, как тираж будет раскуплен: процесс при этом может длиться годами.

Тем не менее все больше отечественных имен наблюдается на прилавках. Откуда берутся эти альтруисты, ведомые тягой к сотворению прекрасного?

Пять лет назад в социальных сетях появилось отдельное движение — Гильдия разработчиков настольных игр (ГРаНИ). Сейчас в их головной группе «ВКонтакте» состоит 4258 участников: среди них и сами авторы, и представители издательств, и люди, которые сами не придумывают правил, но с удовольствием тестируют чужие и выдают полезную обратную связь. Собственно, в этом и состоит цель сообщества: развитие отдельной профессиональной среды для разработчиков игр и продвижение проектов для их реализации. Кураторы «Граней» регулярно устраивают очные встречи в крупных городах, а ежегодно в Санкт-Петербурге проходит специальный фестиваль — «Граникон»: на три дня в середине июня одна из районных библиотек города превращается в ярмарку проектов. Количество посетителей фестиваля — больше 200 человек, а среди игр рассматриваются как сложные «хардкорные» для заядлых игроманов, так и детские развивающие, для самых маленьких гостей «Граникона».

Прежде всего стоит признать, что у автора есть всего два способа превратить свои наработки в настоящую магазинную игру. Первый — это рассылать проект издательствам, каждый раз доказывая свою уникальность и соответствие целевой аудитории издательства (а у каждой организации есть свой, приоритетный сегмент рынка). Второй — это выступать в качестве самиздата: автономно искать типографию, продумывать дизайн и вкладывать свои кровные в маленькие тиражи. В последнем случае заработок будет значительно выше среднестатистического гонорара, но и рисков «прогореть» — больше (как и проблем: все переговоры с ритейлом, сертификации продукта и логистика перевозки коробок лягут на ваши плечи).

Мы поговорили с некоторыми участниками движения и выяснили, что мешает (или способствует?) развитию отечественного рынка настольных игр.

Федор Корженков, директор издательства «Экономикус» (и автор одноименной игры) пошел по второму пути. Из «идеи одной настолки» он развил свой ассортимент до десяти коробок за несколько лет.

«Издавать игру самому — потенциально прибыльнее, если все сложится. Но надо быть готовым к инвестициям порядка 1,5−2,5 млн рублей на проект и тому, что они могут и не вернуться. Я сам пошел вторым путем, мне повезло, у меня получилось. Моя первая игра «Экономикус» попала на полки магазинов по всей стране и нашла свою аудиторию. Одна из причин успеха — удачное попадание в аудиторию, которые приходят в магазин за «Монополией», — утверждает автор.

«Издателям проще локализовать западный хит, чем возиться с новой игрой, которая непонятно — выстрелит или нет», — говорит Юрий Ямщиков, председатель «Граней» и автор популярных хитов «Стальная арена», «Лабиринт зеркал», «Экслибриум» и «Космонавты».

И это действительно насущная проблема рынка: на Западе настольные игры являются хитом семейных вечеров уже несколько десятилетий, и издателю проще (выгоднее, безопаснее) взять уже готовый проект с мировой славой, устоявшимся высоким рейтингом и толпой фанатов. С этой точки зрения, брать игру неизвестного Васи Пупкина — дело опасное, требующее риска и высокой доли ответственности.

Можно попробовать устроиться в издательство на позицию игродела — но таких вакансий на рынке труда крайне мало, 1−2 в год. Иван Лашин, представитель издательства Cosmodrome Games, автор игры «Смартфон», подтверждает:

«Возиться со своей игрой в целом выгодно. Но не у всех издателей есть на это люди, а главное — проектов, с которыми можно возиться, к сожалению, не так много». При этом количество заявок, подаваемых авторами на различные конкурсы разработчиков, переваливает за сотню, а выпускается из общего количества где-то 5−7% (еще реже — повторными тиражами).

Но одна из самых упоминаемых проблем — «имидж» отечественных игр на рынке. Будем честными: игра — это не жизненно важное благо, скорее, прихоть, развлечение, на которое у человека обычно четко выделен небольшой бюджет. Среди магазинов существует правило: покупатель готов отдавать не больше тысячи рублей за коробку, если покупка не спланирована заранее. На прилавке зашедшего ждут яркие большие коробки западных авторов, на каждой обложке которой — череда значков «хит n-го года», «топ-10 в рейтинге BGG» [BoardGameGeek — главный портал о настольных играх за рубежом], «от автора бестселлера…». И приемлемая цена (которая достигается за счет оптовых закупок и налаженного импортного производства). И даже если рядом покупателя ждут точно такие же красивые российские игры, наш потенциальный клиент выберет первых — известных европейских, азиатских или американских — разработчиков. Потому что то, что сделано «не у нас», — наверняка лучшего качества, более уважаемо, «респектабельно», проверено временем.

И это, к сожалению, проблема уже далеко не столько настольных игр, сколько стереотипного мышления нашего общества: все, что отечественное, не стоит внимания. Зато если игра того самого российского автора потом, кровью и бесконечным бросанием кубиков пробивается на международные выставки (как, например, в Эссене — Internationale Spieltage SPIEL) и начинает продаваться за рубежом, ее продажи мгновенно растут и на родине. Удивительное совпадение.

С другой стороны, все эти трудности заставляют уровень российских игр с каждым годом подниматься выше: механики становятся сложнее, дизайны — продуманнее, сюжеты — захватывающее. А это значит, что нас еще ждет удивительная эпоха расцвета отечественных настолок.

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