Нужно понимать, что Россия в целом сейчас испытывает проверку на прочность. Самыми разными способами ее пытаются подмять геополитические конкуренты: западные, южные, восточные. Им важно не допустить усиления России, закрепления ее в качестве державы, которая имеет мировое значение. Для этого используются проверенные методы, которыми был разделен Советский Союз, прежде всего, методы возбуждения межнациональной розни. Такие рецепты показали свою эффективность в конце 80-х — начале 90-х гг, специально обученные люди искусственно ковыряются в тех болезненных точках, которые связаны с историей, национальным размежеванием, границами, с оценкой каких-то событий прошлого, которые разнятся, и это естественно.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Кавказ — сложный регион, в том числе в силу целого ряда особенностей. Там играет роль и этническое многообразие и особенности рельефа местности. Конечно, можно долго спорить о том, справедливы ли те линии, которые мы сейчас условно называем административными границами, или не справедливы. Все это зависит от того, какую эпоху брать, на какие источники опираться, что считать достоверным. Здесь точки зрения могут быть разными, причем вряд ли абсолютная истина возможна при этих исторических изысканиях. Главное то, что приоритетом должно быть развитие региона, каждой из республик, как составной части единого целого — Российской Федерации.

Don-kun Чечено-ингушская граница

Кто заинтересован в разжигании розни? Как минимум те силы, которые в начале 90-х годов дестабилизировали ситуацию на Северном Кавказе. Вероятно, сейчас они посчитали, когда Россия занята конфликтами на юго-востоке Украины, в Сирии, руки могут не дойти до внимательного отношения к потенциально возможным конфликтам на Северном Кавказе.

Вторая версия — внутри нашего государства есть силы, связанные с криминальным промыслом, которым тоже обострение может быть выгодно. Любое разделение, наличие жестких ограничений по пересечению какой-то территории, позволяет незаконно перевозить товары, извлекая из этого прибыль.

Да и террористическим элементам выгодна напряженность, она позволит легче осуществлять пропаганду, вербовать в свои ряды новых волонтеров. В условиях нестабильности, межнациональных конфликтов удобнее действовать в антиправительственном духе.

Боевики

Я думаю, эта провокационная линия действительно должна быть пресечена, но не какими-то жесткими действиями силового характера, а обращением к общественности. Между чеченцами и ингушами, близкими народами, какой-то непреодолимой пропасти не существует и не надо искусственно копать рвы между ними. Соседи должны жить дружно.

Надо успокоится, не нагнетать обстановку. Нужно решать вопрос при серьезном обсуждении. В принципе, поскольку речь идет не о густонаселенных территориях, это же не Пригородный район, там на карту не поставлена жизнь или глобальное финансовое благополучие значительного числа жителей. Поэтому уверен, что в этих условиях найти выход и решение, которое было бы приемлемо для всех сторон, вполне возможно».

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