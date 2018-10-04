Силовики открыли стрельбу в воздух на стихийном митинге в Ингушетии

Магас, , 12:31 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу в воздух у здания парламента Ингушетии в Магасе, где проходит стихийный митинг против договора о границе с Чечней, сообщила 4 октября корреспондент Русской службы «Би-би-си» Елизавета Фохт на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/lizafoht/status/1047759106948456448

Напомним, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об административной границе между субъектами. Республики обменялись равноценными территориями площадью до 2 тыс. гектаров без населенных пунктов.

В знак протеста против подписания договора сегодня, 4 октября, у здания парламента в Магасе собралось около пяти тысяч человек. Как сообщают очевидцы события в соцсетях, въезд в город закрыт, дороги перекрыты. В центр столицы стянуты силовики.

Читайте также: В столице Ингушетии начались массовые волнения, в город стянуты силовики