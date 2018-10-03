Прописанные законодателями институты участия граждан в местном самоуправлении вынуждают альянс чиновников и бизнесменов хотя бы делать вид, что мнение граждан учитывается. Однако, сталкиваясь с повсеместным сопротивлением местных жителей, строители мусоросжигательных заводов теряют терпение и сбрасывают маски хоть какой-либо респектабельности. Наглядным доказательством этому стали публичные слушания по проекту оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) мусоросжигательного завода (МСЗ) вблизи подмосковной деревни Тимохово.

Василий Перов. Ходоки-просители. 1880

Новые российские власти считали, что граждане непременно должны участвовать в общественной жизни, в частности управлять своей территорией. И после долгих перипетий в 2003 году был принят закон о местном самоуправлении. Одной из форм такого самоуправления и стали публичные слушания. В настоящее время местное самоуправление практически повсеместно ликвидировано, остается его рудимент — эти самые слушания. Они-то и стали ареной противостояния общественности и наступающих на права граждан чиновников и бизнесменов. Об одном из эпизодов этой непрекращающейся войны этот рассказ.

20 сентября 2018 года в селе Кудиново, входящем в Богородский городской округ Подмосковья (бывший Ногинский район), прошли слушания по проекту ОВОС МСЗ близ деревни Тимохово. Северо-восток Московской области за счет огромного количества промпредприятий — место для жизни неблагоприятное: здесь и проблемы с водой, и в целом с экологией. Тимохово из-за расположенной по соседству гигантской свалки, которой управляют «эффективные собственники», и ряда вредных производств, расположенных в районе, — наглядное тому подтверждение.

Поэтому нежелание местных жителей получить еще и МСЗ понятно любому непредвзятому наблюдателю. Противоположного мнения придерживаются чиновники и вознамерившиеся построить в Московской области четыре гигантских завода коммерсанты из «РТ-Инвест». О планах оператора проекта «Чистая страна» написано немало, не будем останавливаться на них подробно. Поэтому сказано — сделано, но нужны «правильно» проведенные слушания.

Захватывающие события разворачиваются уже на подходе к слушаниям, а именно местных жителей задолго до начала регистрации на мероприятие встречает внушительная группа молодых людей и подростков. Тут можно предположить, что молодежь искренне вовлечена в происходящее. А можно подумать, что их кто-то специально пригласил для того, чтобы несогласным местным жителям досталось как можно меньше мест в зале и времени на высказывания.

Такого мнения придерживаются местные жительницы, участницы совета REGNUM — РАЕН Татьяна Алифанова и Татьяна Лапина. В частности, Алифанова на прошедшем 2 октября заседании совета так и заявила, что, приехав за час до мероприятия, увидела батальон молодых людей, которых явным образом курировали взрослые.

«По взглядам я смогла определить, что среди них есть несовершеннолетние. И, когда я пошла разговаривать, то сразу направилась к ним, потому что поняла, зачем эти дети за час до начала регистрации были сюда привезены. Я в прошлом работала с беспризорными детьми, поэтому завязать разговор не составило труда», — отметила Алифанова.

Из беседы удалось понять, что мальчишек ввели в заблуждение — им пообещали, что завод — это новые рабочие места для их родителей и для них самих. Выяснить же, какие задачи поставили кураторы молодым людям, общественнице не удалось.

Прорвавшихся через первый кордон ждет еще немало препятствий, среди которых регистрация и прорыв, собственно, в зал заседания. Так, преодолевшей первые барьеры муниципальному депутату Светлане Жилиной с неимоверным трудом удалось преодолеть заслон из полицейских и организаторов из дочки «РТ-Инвест» компании «АГК-1». Хорошо бы, чтобы правовую оценку действий полицейских дали работники прокуратуры, благо видеоматериалов более чем достаточно. На мой взгляд, представители власти вели себя как минимум двусмысленно. Тем не менее депутату прорваться в зал все же удалось.

У достаточно легко попавшей в зал Татьяны Лапиной проблемы возникли уже там. С криками «я кто такая?» на активистку кинулась разгоряченная молодая женщина, успевшая занять место в зале, но тут в дело вмешались правоохранители и развели противоборствующие стороны.

Если вы, читатель, считаете, что на этом приключения заканчиваются, то это не так. Препоны поджидают активистов во время всего времени мероприятия. Клакеры (так называют занимающих сторону организатора участников публичных слушаний) занимают большинство мест в и без того маленьких залах, активно перекрикивают активистов, занимают места в очереди к микрофонам, задают нужные вопросы. Возникает вопрос, а ради чего проводятся данные мероприятия?

Начнем с организаторов. Выше было сказано, что публичные слушания давно превратились в рудимент, их проводят, но никто уже не помнит зачем. Это несколько преувеличенное утверждение. Законодатели когда-то предписали проводить подобные мероприятия. Местное самоуправление почило в бозе, а слушания проводят. А поскольку законодательство требует провести, а уж учитывать или не учитывать мнение граждан, прописать забыли, то они стали идеальным инструментом легитимации любых, даже самых вредных для людей решений.

Рядовые граждане быстро поняли, что это инструмент для выпуска пара в свисток, и потеряли к ним интерес. Такого же мнения придерживается и президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления, профессор РАНХиГС Эмиль Маркварт. По его словам, понятие «учет мнения населения» не раскрывается, сам по себе факт проведения публичных слушаний считается учетом мнения, и неважно, какое в итоге будет принято решение.

«И у нас, на самом деле, на практике сплошь и рядом для галочки, почему и проводятся публичные слушания, потому что законодатель их обязывает, они их проводят, а решения принимают ровно в противовес тому, что было высказано гражданами, и никакой ответственности за это муниципальные власти не несут», — подчеркнул эксперт.

Стоит несколько слов сказать и по существу проекта ОВОС. На меня аргументы экспертов компании «АГК-1» впечатления не произвели. Добавлю, что ученые, с которыми сотрудничает ИА REGNUM, давно и убедительно разобрали мифологию мусоросжигальщиков.

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Маркварт обратил внимание на еще один аспект подобного рода историй. По его словам, публичные слушания — важный механизм выявления мнения жителей. Другое дело, что в сложившейся системе он получается слишком порочным. Люди перестали ходить на публичные слушания именно потому, что их мнение не учитывается.

«Это ведет к тому, что институт публичных слушаний сегодня очень сильно дискредитирован, и это конечно сильно печалит. Беда не в самом этом инструменте, а в том, что он полностью дискредитируется властью», — добавил профессор Маркварт.

В заключение отмечу, что, несмотря на то, что разделяю мнение большинства сограждан об истинном предназначении публичных слушаний, тем не менее с уважением отношусь к тем активистам, которые прорываются на них и бьются там, отстаивая интересы большинства. А также думаю о том, куда пойдут, а главное, поведут за собой других эти активисты, когда окончательно разуверятся в этом инструменте прямого участия граждан в общественной жизни.

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