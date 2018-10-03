Главой администрации Липецкой области Олег Королёв был более 20 лет, а до этого ещё шесть лет возглавлял областной Совет депутатов. Он относится к категории «старожилов» — дольше него на посту бессменно остаётся только белгородский губернатор Евгений Савченко. Накануне, 2 октября, Королёв объявил о своей отставке. Исполнять обязанности главы региона президент назначил выходца из банковской сферы Игоря Артамонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Королёв

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Изначально образование Королёва было связано с лесным и сельским хозяйством, и именно в этих сферах Липецкая область до сих пор остаётся одним из лидеров страны. За 10 лет объём производимой агропромышленным комплексом продукции вырос в 3,9 раза. Развивается сельскохозяйственная кооперация: в регионе действует около 900 кооперативов, и для продолжения этой работы администрация Липецкой области выступала с предложениями по усовершенствованию федерального законодательства. Вместе с АПК развиваются и сельские территории: в каждом районе есть бассейны, завершена программа газификации, развивается инфраструктура, а строительство офисов врачей общей практики и домов культуры идет в рамках специальных региональных программ.

Владимир Фоменко Липецкий театр кукол

За 11 месяцев 2017 года оборот розничной торговли в Липецкой области составил 214,3 млрд рублей — это четвертое место в ЦФО. В среднем каждый липчанин за год приобрел товары на общую сумму в 185 тысяч рублей. Потребительский рынок региона насчитывает около 11 тысяч предприятий с 120 тысячами сотрудников.

Индекс промышленного производства в Липецкой области в конце 2017 года составил 102,7%, объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах — 557 млрд рублей. Средняя зарплата в обрабатывающих производствах за год увеличилась на 8,3% и превысила 41,7 тыс. рублей. С 2000 года Липецкая область в два раза увеличила объем промышленного производства. С 2007 года было запущено 118 крупных и средних предприятий. Регион занимает ведущие позиции в общероссийском производстве стали (19%), сложнобытовой техники (26%), почвообрабатывающих (24%) и строительно-отделочных машин (60%), насосного оборудования для добычи нефти (40%) и металлорежущих станков (11%).

В аналитическом исследовании «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России» Липецкая область несколько лет подряд входит в число лидеров в номинации «Минимальный риск инвестирования». В 2017 году регион занял третье место — после Москвы и Ленинградской области. По словам Олега Королёва, объем инвестиций в экономику региона уже более десяти лет превышает объем консолидированного бюджета в 2,6 раза.

Government.ru Промышленная площадка ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Липецк» насчитывается 22 резидента, последний из которых открыл своё предприятие стоимостью 4 млрд рублей буквально на днях, в конце сентября. Также в Липецкой области действует десять ОЭЗ регионального уровня.

«Королёв оставляет регион в достаточно неплохом состоянии — при всех проблемах Липецкая область является одной из наиболее успешно развивающихся в Черноземье. Достаточно сказать, что она лидер по эффективности инвестиционной политики, там находится реально работающая и очень успешная особая экономическая зона, в которую инвесторы идут сейчас, даже несмотря на политические сложности», — отметил в интервью ИА REGNUM доктор политических наук Владимир Слатинов.

Именно этой особенностью Липецкой области эксперты объясняют выбор врио главы региона, которым 2 октября был назначен Игорь Артамонов, бывший топ-менеджер Сбербанка. Его задача заключается в том, чтобы сохранить позитивную динамику области. При этом, как предположил политолог, перед Артамоновым возникнет дилемма: ему придётся искать общий язык с подчинёнными и региональными элитами, привыкшими к «авторитарной» системе управления прежнего главы региона, и одновременно завоёвывать любовь электората путём кардинальных преобразований.

Kremlin.ru Игорь Артамонов на встрече с Владимиром Путиным

«Самая главная проблема, с которой столкнётся Артамонов, — это статус «варяга», — считает Владимир Слатинов. — С одной стороны, на Артамонова давит ожидание перемен — от тех, кто устал от Королёва и его команды. Но сама система управления моноцентрическая, и, если приехать и махать шашкой, есть риск двух вещей — дестабилизации системы управления и объединения элит против «варяга». Он должен менять команду, обновлять, отвечать ожиданиям и иметь какую-то дееспособную команду, но в то же время слишком активно воздействовать на региональные элиты — опасно. Положение достаточно сложное».

«Варяжский» статус Артамонова касается не только того, что он был назначен Кремлём, но и его опыта работы. О новом врио губернатора говорят как об эффективном управленце, однако липчане уже задаются вопросами, как бывший работник банковской сферы собирается разбираться в проблемах ЖКХ и сельского хозяйства.

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Олег Королёв, может, и не был народным любимцем, но он родился на липецкой земле и провёл на ней большую часть жизни. Кроме того, в течение последних нескольких лет он обрёл всероссийскую славу благодаря своему красноречию и любви к социальным сетям. Королёв неоднократно утверждал, что не любит говорить «по бумажке», поэтому записи его выступлений стали в интернете вирусными, как и некоторые — весьма неоднозначные — высказывания на личной странице в «Твиттере». В рейтинге «Медиалогии» Олег Королёв в 2017 году вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров.

«Твиттер» для меня — элемент выпендрона», — объяснял он в интервью изданию «Коммерсантъ-Черноземье».

Alan O'Rourke Логотип Twitter

Еще одна сфера, в которой статус «варяга» едва ли принесёт пользу, — это культура. Липецкая область — это модельный регион, где эффективно работают федеральные программы по развитию сферы культуры и досуга в селах и малых городах. В 2017 году Королёв лично инициировал масштабную программу строительства и реконструкции сельских домов культуры и досуговых центров. До 2020 года запланировано открытие 35 ДК, 11 из которых уже были сданы в 2017 году, еще 70 культурных учреждений отремонтировали.

Активно развивается событийный туризм — более 20 областных фестивалей несколько лет подряд входят в число лучших событий страны. Усилия, которые для этого прикладывала администрация Липецкой области, по достоинству оценивают эксперты и туроператоры, а простые путешественники «голосуют» ногами — туристический поток растёт год от года. При этом регион обладает своими культурными особенностями, которые столичные управленцы не всегда могут оценить по достоинству. Примером может служить Владимирская область, где директором древнейшего музея-заповедника был назначен москвич, сразу рассорившийся со своими подчинёнными и затеявший совершенно варварские, по их мнению, преобразования.

Элеанор Фортескью-Брикдейл. Незваный гость. 1906

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Зато кардинальных перемен ждут липчане от главы региона там, где его предшественник оказался бессилен. Например, смена руководителя областного центра не принесла желаемых изменений, и в течение нескольких лет в подвешенном состоянии в Липецке остаётся общественный транспорт. Ярким примером является «транспортная реформа» 2017 года в областном центре, в ходе которой город остался без троллейбусов, а проезд подорожал. По мнению горожан, качество перевозок не улучшилось, несмотря на выделенные деньги и затраченные административные ресурсы.

В вопросе о том, как дальше развивать городской транспорт, областная и городская администрация не могли сойтись: липчанам обещали то модернизировать трамвайную сеть, то построить воздушное метро. Однако обещания оказались пустыми, а проблема «по наследству» досталась преемнику губернатора.

M zeppelin Липецкий трамвай

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От того, насколько успешно Артамонов решит острые проблемы региона и сумеет понравиться одновременно и избирателям, и представителям местной элиты, будет зависеть исход губернаторских выборов 2019 года. Долгое время, по мнению экспертов, в Липецкой области попросту не было достойной политической фигуры для конкуренции с Королёвым. Именно поэтому слухи о грядущей отставке, регулярно возникающие вокруг любого губернатора-старожила, в случае с главой Липецкой области не подтверждались.

«В Липецке достаточно сильные коммунисты, у которых отношения с Королёвым были сложными. Если они захотят, то вполне могут составить конкуренцию врио на следующих выборах, и, если у него будут проблемы с местными элитами, я не исключаю, что кандидат от КПРФ может получить серьёзную поддержку», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Слатинов.

Это перспектива кажется вполне реальной после единого дня голосования 9 сентября 2018 года, где в ряде регионов, по словам политологов, произошёл «электоральный бунт» и большинство голосов избиратели отдали представителям парламентской оппозиции.