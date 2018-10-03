Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По состоянию на начало октября доход Украины от т. н. малой приватизации составляет уже 173 млн грн. Как сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко в эфире программы «Свобода слова», из более чем 1050 объектов, выставленных на торги, продать удалось пока десятую часть.

Мы часто пишем о том, что Украина продаёт своё имущество за копейки, однако согласны с этим не все. В частности, член группы советников по приватизации Одесского припортового завода Ребвар Берзинджи уверен, что Украине пора вообще отказаться от фиксации на ценовом аспекте приватизации. Не это, мол, главное. В его понимании (или в понимании людей, которых он представляет и чьи интересы отстаивает), главная цель приватизации сегодня — удержать предприятие на плаву, сохранить его сотрудникам работу.

«Фигура инвестора для Украины действительно очень важна. Задача — привлечь к сотрудничеству не спекулянтов, рассчитывающих на моментальный заработок, а компании со стратегическим видением, которые готовы вкладывать средства и приносить в страну новые технологии, увеличивая стоимость актива и для себя, и для страны, в которой они работают», — такую позицию советник высказал во время Украинского финансового форума.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР Все по-честному

Тут важно понимать, что этот самый Ребвар Берзинджи влияет на продажу ОПЗ, крупнейшего химического предприятия Украины, конечного пункта аммиакопровода Тольятти — Одесса (к слову, единственного в мире). Продукцию ОПЗ можно экспортировать: удобрения всегда пользуются спросом, ведь население планеты также растёт. А советники высказываются в ключе — «скажите спасибо, что собаками вас не затравили, давайте уж сюда свой заводик, может, возьмём недорого».

Как ни обидно, но винить в таком положении дел Украине приходится только себя. 13 лет назад состоялась приватизация завода «Криворожсталь». Покупатель тогда заплатил за него сногсшибательные 4,8 млрд долл. — это абсолютный рекорд, ни за один актив с тех пор не удавалось выручить столько денег. Однако сегодня мало кто на Украине понимает, почему Лакшми Миттал тогда согласился заплатить за завод столько, ведь все были уверены, что борьба прекратится на 2−2,5 млрд долл. У Украины в те годы было крупное металлоёмкое производство — производство вагонов и локомотивов, турбин для мощных электростанций. Большую часть этой продукции затем покупала Россия. Т. е. инвестор покупал не просто актив, одновременно он платил за гарантированный рынок сбыта для своей продукции на годы вперёд. Да ещё и с минимальным транспортным плечом.

Украина сама пошла на разрыв этих отношений. И оказалось, что без российских рынков её активы стоят в несколько раз дешевле. Некоторые — на порядок. И теперь советники говорят, что нужно продавать и не обращать внимания на стоимость.

Государственный концерн «Укроборонпром» подготовил перечень предприятий, которые он передаст на приватизацию, о чём сообщает пресс-служба концерна.

«Это исключительно непрофильные предприятия, которые занимаются выпуском продукции гражданского назначения или еще в 90-х прекратили всякое производство… более 80 заводов, конструкторских бюро и научно-производственных комплексов, которые занимаются выпуском, модернизацией, ремонтом вооружения и выпуском комплектующих к нему, останутся в собственности государства», — предупреждают в пресс-службе возможное общественное возмущение.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в эфире «Радио НВ» выступил категорически против запрета на приватизацию своей структуры, призвав правительство исключить «Укрпочту» из перечня запрещённых к продаже активов. Однако дальнейшие слова менеджера заставляют предположить, что это — своего рода «поза». И словами о приватизации он скорее шантажирует правительство.

«Например, у нас есть социальная ответственность. Если заходит частный инвестор, это почта, которая удерживает отделения в неприбыльных селах… Кто за это «счастье» будет платить?» — говорит менеджер.

Andrew J.Kurbiko Отделение Укрпочты в Киеве

Видимо, подразумевая, что неплохо бы эту самую социальную ответственность получше финансировать.

Дело в том, что «Укрпочта» как раз сейчас в разгаре конфликта с печатной прессой. Газетчики требуют не повышать тарифы на доставку, и правительство встало на их сторону, поскольку доставка прессы в сёла (особенно накануне выборов) — вопрос политический.

Валюта

По состоянию на 3 октября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,27 грн (+0,16 грн с 25 сентября). Евро, наоборот, подешевел до 32,63 грн (-0,46 с 25 сентября). Рубль продолжил укрепляться на фоне котировок нефти — до 0,433 грн (+0,008 грн).

Курс «межбанка» 2 октября остановился на уровне 28,27−28,29 грн (+0,2 грн), причём в течение дня он практически не колебался.

На чёрном рынке доллар стоит чуть дешевле: 28,10−28,15 грн (+0,1 грн).

Несмотря на неутешительные итоги переговоров Украины с МВФ, эксперты пока не ждут резкого падения курса гривны. Так, финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен, что в октябре курс украинской валюты будет стабильно находиться в коридоре 28,0−28,3 грн/долл.

«Скорее всего, возможно незначительное укрепление. На прошлой неделе участники рынка ожидали подорожание американской валюты накануне грядущей компенсации НДС. Где-то 5 млрд грн получили экспортеры, но они достаточно ограниченно повлияли на рынок», — рассказал он в комментарии изданию «Обозреватель».

Что же касается фактора МВФ, то эксперт указывает, что миссия Фонда хотя и покинула Киев без подписания меморандума, но окончательного «нет» пока ещё не прозвучало.

«Сейчас не так важно, получим ли мы кредит МВФ или нет. Вопрос такой: скажет ли МВФ, что договоренность не достигнута. Если скажет — инвесторы и кредиторы изменят свое отношение к стране. Если минфин получает кредиты на внешних рынках под 9% [намёк на августовские заимствования Минфина — Ред.], то после такой новости и 9% покажутся низкой ставкой», — рассуждает аналитик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

В свою очередь, старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин поясняет, почему фактор МВФ он и его коллеги сегодня не считают главной причиной возможного ослабления гривны. Дело в том, что в игру включаются глобальные процессы.

«Риски для гривны связаны и с глобальными тенденциями — укреплением доллара США против мировых валют на фоне жесткой политики ФРС и ожиданиями повышения учётной ставки в декабре. Это влечёт за собой отток капитала с развивающихся рынков, а также давит на валюты развитых стран. В результате девальвации локальных валют украинский экспорт станет неконкурентным, и гривна будет ослабевать», — рассказал он корреспонденту издания «Сегодня».

Не только МВФ, даже возмещение НДС экспортёрам в конце сентября не смогло раскачать рынок. Правда, некоторые эксперты указывают на малые объёмы возмещения: 5 млрд грн — это порядка 180 млн долл. Такой объём гривны валютный рынок действительно может поглотить без катастрофических последствий.

Собственно, Нацбанк даже не стал в последний день сентября выходить на межбанк с предложениями о продаже — вышли (видимо, по его просьбе) некоторые госбанки, но и они торговали не слишком активно.

В Нацбанке же, подводя итоги сентября, настаивают на стабилизации ситуации на валютном рынке. Мол, курс на конец сентября отличается от курса в последний день лета всего на 3 копейки: 28,3 и 28,27 грн/долл.

МВФ

Журналистка Галина Калачова в материале для издания «Экономическая правда» пишет о новой программе сотрудничества с МВФ. Той самой, о которой стороны пока не договорились. Мы ещё в прошлый раз обратили внимание на то, что вместо продления выполнения текущей программы EFF правительство и Фонд вернулись к формату Stand by.

«Украина не выполнит на 100% подписанную в 2015 году программу расширенного финансирования. Она предусматривает продолжение реформ, а накануне выборов это очень сложно», — пишет автор.

И как раз поэтому было принято своего рода половинчатое решение. Stand by рассчитана на более короткий срок (12−15 месяцев), денег обещают меньше (5−6 млрд долл), однако и требования выполнить проще. Их, согласно информации издания, всего 4.

1. Цену на газ для населения правительству придётся повысить, отговорок МВФ больше не примет. Причём повышение, несмотря на более ранние прогнозы экспертов, довольно щадящее — 23%. Это практически то же, на чём МВФ настаивал год назад (18−20%), хотя сегодня Украине приходится платить за импортный газ значительно дороже. Как говорилось в недавнем обзоре энергетики, средняя коммерческая цена газа для промышленных предприятий Украины в октябре — 500 долл. за тысячу кубометров.

Газовая плита

2. Т. н. антикоррупционный блок. Правда, о нём пока ничего конкретно не известно. Предполагают, что антикоррупционным органам придётся перетасовать полномочия.

3. Сбалансированный госбюджет-2019. Из чего делаем вывод: проект бюджета, показанный миссии Фонда в Киеве в сентябре, его представителей не впечатлил. К тому же сбалансированность бюджета напрямую зависит от выполнения первого требования — ведь чем выше цена на газ, тем большую сумму правительству необходимо закладывать на жилищные субсидии населению. Сегодня эта сумма точно не известна и, предположительно, находится в коридоре 90−120 млрд грн.

4. Наконец, Украине придётся реформировать Государственную фискальную службу. Похоже, что её снова разделят на налоговую и таможню.

В качестве основной причины отказа МВФ возобновить финансирование Украины обычно называют именно вопрос цены на газ.

А вот директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков призывает обратить внимание и на вопрос приватизации.

«В интересы Международного валютного фонда входит участие определенных субъектов, которые симпатичны Фонду, в украинской приватизации, Целый ряд объектов для приватизации представляет серьезный интерес со стороны МВФ. Приватизация — одно из полей, на котором фонд проводит свои управляющие действия, чтобы использовать приватизацию в интересах некоторых юридических лиц. Вместо реформирования экономики в национальных интересах в Украине превалируют интересы крупных финансовых игроков, которые совпадают с интересами нашей элиты, которая сейчас находятся у власти», — анализирует экономист.

И тот факт, что главу Фонда госимущества Виталия Трубарова до сих пор не уволили или хотя бы жестоко не отчитали за провал сотрудничества с МВФ, весьма показателен.

Следовательно, объекты, о которых говорит эксперт, представляют интерес не только для «определённых субъектов, симпатичных Фонду», но и представителей политической и бизнес-элиты Украины. И они пока не заинтересованы в их продаже. Т. е. совпадение интересов весьма условно: и те, и другие заинтересованы в том, чтобы прибрать эти активы к рукам.

О продолжающихся переговорах Украины и МВФ с уверенностью можно сказать только одно: они идут. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире программы «Свобода слова» на вопросы ведущих не ответил ничего определённого. Всё как обычно: переговоры конструктивные, мы противники повышения цены и пытаемся донести свою позицию, у представителей Фонда есть понимание ситуации и т. п. Но кое-что Гройсман всё же сказал: глава правительства признал, что Украина сегодня — заложница МВФ.

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в очередной раз отстаивает свою позицию: дело вовсе не в цене на газ, бюджете, приватизации:

«Международный валютный фонд используют на Украине как страшилку, чтобы снять с себя вину, говорят, что во всем виноват МВФ. В действительности, там просят совершенно другого — выполнять Минские соглашения. Все эти разговоры про цену на газ, про бюджет — это все болтовня. Потому что по большому счету МВФ — это Трамп, администрация американского президента», — комментирует эксперт.

Топливо

По состоянию на вечер 2 октября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 32,55 грн (+1,13 грн с 25 сентября, +4,15 грн с начала года), за литр А-92 — 31,55 грн (+1,12 грн с 25 сентября, +4,62 грн с начала года), за дизтопливо — 30,36 грн/л (+1,13 грн с 25 сентября, +5,09 грн с начала года).

Стоимость литра автогаза также выросла — до 15,12 грн/л (+0,18 грн). Напомним, что ранее эксперты указывали порог 15,2 грн/л для автогаза, утверждая, что выше этого предела цена не пойдёт, для этого нет экономических причин. Что же, буквально ближайшие дни покажут, было ли такое утверждение обоснованным.

Резкий скачок цен на топливо произошёл внезапно. Ещё в прошлую пятницу украинцы заправлялись дешевле. А уже в понедельник многих ждал неприятный сюрприз в виде обновлённых ценников на стелах АЗС.

Заправка бензином

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн призывает не удивляться.

«К сожалению, ситуация напряженная и хороших прогнозов нет. Мы видим, что за год стоимость нефти поднялась уже почти в полтора раза. Год назад Brent стоила 55 долларов, а сегодня — 83 доллара. Причём рост продолжается… На сегодняшний день остается потенциал для роста розничных цен. Причем внутренние цены не успевают за внешними. То есть оптовая стоимость закупаемого трейдерами импортного топлива растет быстрее розничных цен на отечественных АЗС. [Как раз этим и вызван такой резкий скачок, ведь обычно изменения оптовых цен отражаются на рознице в течение двух недель — Ред.] Поэтому можно смело прогнозировать, что в ближайшую неделю мы будем наблюдать стабильный рост стоимости литра горючего в среднем на 50 копеек. Но я все же надеюсь, что такое подорожание продлится не очень долго. Ведь чем выше цена, тем ниже потребление горючего. Люди просто меньше пользуются авто. И операторы АЗС это прекрасно понимают», — заявляет он.

Сергей Куюн уверен, что помощи в этой ситуации ждать неоткуда, обуздать цены должны и могут только те, кто спровоцировал сегодняшнее подорожание нефтепродуктов не только на Украине, но и в остальном мире — США. По их рынку это бьёт ещё сильнее, чем по украинскому, ведь в стоимости бензина на Украине цена нефти составляет только 40%, тогда как в США минимум вдвое выше.

Пока же эксперты осторожно произносят ещё непривычные фразы «38−40 грн за литр А-95» (именно столько будет стоить топливо в украинской рознице, если цена на нефть дойдёт до 100 долл/барр) и шутливо (а может, и не шутливо) советуют украинцам меньше есть, чтобы хватало заправить бак.

Разное

На Украине увеличивается негативное сальдо торгового баланса. В январе — августе этого года Украина купила товаров и услуг на 6,8 млрд долл. больше, чем продала на внешние рынки, сообщает Нацбанк Украины. За тот же период прошлого года дефицит составлял 5 млрд долл.

Эдуард Дамборгез. Торговка сыром. До 1931

Министерство экономического развития ухудшило прогноз роста ВВП на 2018 год. Согласно новому прогнозу, экономика вырастет на 3,1% (ранее — 3,2%). В будущем году в министерстве ждут 3%-ного роста (прежде говорили о 3,5%). Инфляцию в этом году ждут на уровне 9,5%, хотя в начале года надеялись на 7,5%. Скорректированы прогнозы роста экономики и на 2020−2021 гг — 3,1% и 3,9% соответственно (прежде — 3,3% и 4%). Вероятная причина такой коррекции — удорожание энергоносителей.

Соответственно обновились и прогнозы курса гривны к доллару. К концу года в правительстве ожидают ослабление нацвалюты до 29,6 грн/долл. Средний курс на 2019 год — 30,6 грн/долл., на 2020−2021 гг. — 33,2 грн/долл.