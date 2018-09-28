Киев шокирован ценой нефти — караул, РФ набивает карманы: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 13:57 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 25 сентября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 15,973 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 9 сентября выросли на 378 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 54 млн кубометров в сутки. К началу отопительного сезона Киев рассчитывает накопить минимум 17 млрд кубометров топлива. Однако уже сейчас эти планы вызывают сомнения. Если допустить, что в ближайшее время Киев сохранит текущую скорость закачки, то объём в 17 млрд кубометров будет накоплен только к середине октября. Тогда как формально отопительный сезон на Украине начинается уже 1 октября — по крайней мере в детсадах и больницах.

До окончания моратория на повышение цен на газ для населения остаётся всего два дня (заканчивается 1 октября). Между тем Украина до сих пор не знает, на сколько именно они повысятся. И даже повысятся ли вообще. По крайней мере такой вывод можно сделать из слов министра социальной политики Андрея Ревы.

«Вопрос повышения цен на газ до сегодня не обсуждался. Обсуждались наши переговоры с МВФ, с нашими партнерами, но конкретной дискуссии о размере цены в правительстве не было», — рассказал он журналистам после заседания правительства 26 сентября.

Напомним, миссия МВФ покинула Киев в конце прошлой недели без каких-либо чётких результатов работы. Традиционно они фиксируются в меморандуме — в этот раз никаких похожих документов подписано не было. А поскольку денег МВФ не даёт, то власти нет никакого смысла накануне выборов повышать цены.

Пока непонятно, как это будет реализовано. Возможно, спецобязательства «Нафтогаза Украины» поставлять населению газ по льготной цене продлят до окончания отопительного сезона. Или же продлят мораторий на повышение цен.

Впрочем, в СМИ появилась неофициальная информация о том, что переговоры ведутся до сих пор и компромисс достигнут. Рост цен на газ на всё те же 23% — одно из его условий. Но подтвердить эти данные пока нечем.

Для «Нафтогаза» сохранение нынешнего порядка вещей означает необходимость как-то покрывать эту «социальную» цену. Ведь актуальные цены на газ для Украины уже превысили 400 долл за тысячу кубометров. Но когда в Киеве пасовали перед трудностями? Вот и сейчас, найдено поражающее оригинальностью решение — скачать немного денег с России.

«По решению арбитража «Газпром» должен продавать нам газ начиная с марта по цене на уровне немецкого рынка. «Газпром» не выполняет своих обязанностей, не выполняет решения арбитража и не поставляет газ. Мы покупаем газ на европейском рынке. Но мы уже начали новый арбитраж. Мы через арбитраж заставим «Газпром» компенсировать нам разницу между стоимостью газа, который мы покупаем на европейском рынке, и стоимостью газа, которая должна была быть по измененному в арбитраже контракту. По нашим расчетам, только эта сумма компенсации превышает 110 млн долларов», — сообщил во время пресс-конференции главный исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Вообще, нынешний менеджмент «Нафтогаза» — удивительный прецедент в корпоративном управлении. Похоже, что они готовы затевать новые и новые судебные разбирательства — лишь бы получать за них премиальные.

Что же до претензии, то её суть в принципе уловить непросто. «Нафтогаз» ещё в 2015 году решил покупать газ на европейском рынке через т.н. реверсную схему (напомним, суть её в том, что Украина, как и прежде отбирает, газ из транзитной трубы, но платит за этот газ не «Газпрому», а европейским трейдерам). И вот уже скоро как три года этой махинацией гордится, хотя наценка трейдеров, виртуальные расходы на транспортировку, плата за вход в ГТС Украины (хотя газ даже не покидает её территорию!) в размере 12 долл. за тысячу кубометров — всё это влетает потребителю в копеечку. И вот теперь, спустя три года в «Нафтогазе» решили, что оплачивать этот цирк должен почему-то «Газпром».

Кстати, завиральные байки о покупке газа в ЕС используются исключительно для населения. Экономист Виктор Скаршевский в своём Facebook отмечает, что Национальный институт стратегических исследований при президенте в своих аналитических документах пишет без обиняков:

«Диверсификация закупок российских энергетических товаров… является формальной и чисто юридической, а не фактической… Российские энергетические ресурсы, прежде всего природный газ, Украина покупает через посредников из Евросоюза», — говорится в документе.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко считает, что провал на переговорах был обусловлен неверными прогнозами относительно динамики цен на энергоносители, сделанными несколько лет назад.

«На мой взгляд, очевидная ошибка, которая была допущена, заключалась в откровенном просчете. Он состоял в следующем: в марте 2015 года, когда Украина подписывала соглашение с МВФ, на тот момент стоимость нефти находилась на отметке чуть ниже 40 долл за баррель. И, на мой взгляд, правительство находилось, во-первых, либо в логике, что такая ситуация будет сохраняться бесконечно длительный период (и когда обещали изменить тарифы на газ, то, скорее всего, думали о каком-нибудь незначительном изменении), либо, во-вторых, был откровенный просчет из-за очень немногочисленных прогнозов, которые говорили о том, что цена на нефть будет продолжать снижение, даже ниже отметки в 40 долл. Тогда очень ограниченное число прогнозистов говорили об этом. Но, похоже, взяли наиболее оптимистичный прогноз, поставив под риск фактически все вопросы, связанные с экономической и энергетической политикой в стране», — анализирует экономист.

К слову, для нынешнего правительства это было бы удачным оправданием: в 2015-м украинский Кабмин возглавлял ещё Арсений Яценюк.

Своего рода результат тех решений недавно появился на сайте «Нафтогаза» — расценки для промышленных потребителей на октябрь. Для I категории потребителей (покупают свыше 50 тыс. кубометров в месяц) газ обойдётся примерно в 13,4 тыс. грн за тысячу кубометров, т. е. примерно в 480 долл. Всем остальным придётся платить ещё больше — 14,6 тыс. грн за тысячу кубометров (520 долл.).

И это весьма важный порог, к экономике примешивается политика. Юлия Тимошенко в своё время заключила с «Газпромом» прямой договор на поставку газа, он действует и теперь, однако не исполняется обеими сторонами. Стоимость газа в нём была зафиксирована на уровне 450 долл. за тысячу кубометров, однако на первый год Украине получала скидку в размере 100 долл., которая затем сокращалась на 20 долл. каждый год.

При Викторе Януковиче Тимошенко за этот контракт отсидела в тюрьме. После выхода из тюрьмы те же самые обвинения ей пришлось выслушать уже от сторонников Порошенко.

Сегодня же Украина платит ещё больше, чем по контракту Тимошенко. Нет никаких сомнений, что цена газа по реверсу — это главный калибр, которым Тимошенко в рамках своей избирательной кампании «влупит» по действующему президенту уже в ближайшее время.

Электроэнергия

ТЭС и ТЭЦ Украины за восемь месяцев текущего года получили 3,74 млн тонн импортного угля (в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). 77,8% из них — из России, 18,3% — из США. В ЮАР в этом году закупили сравнительно немного — 145 тыс. тонн, т. е. чуть менее 4%.

Минэнерго Украины в очередной раз задерживает информацию о накоплении запасов угля к началу сезона. Напомним, что по состоянию на 18 сентября Украине удалось запасти 1,977 млн тонн.

Тогда СМИ радостно отмечали, что это даже больше прошлогодних запасов. Но, как выяснилось, средние цифры могут быть обманчивы. Генеральный директор ООО «Краматорск-теплоэнерго» Юрий Оксимец сообщил корреспонденту издания «Восточный проект», что в Краматорске (украинская часть бывшей Донецкой области) угля для начала сезона в принципе нет:

«Сделана проплата за уголь, есть транспортная компания, поставщик готов отгружать. Между тем кто-то создает проблему, поэтому поставка угля не началась. Надеюсь, что сегодня решение вопроса сдвинется с места и нам отправят 140 вагонов топлива».

4 hangela Шахта

С 2014 года Краматорск — административный центр Донецкой области, вернее той её части, которую контролирует Украина. Если уж даже там нет угля, можно себе представить ситуацию в более мелких городах области.

Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус опубликовал в колонке на сайте «Экономическая правда» проект правительственного распоряжения, которым предлагается установить приоритетность включения в работу энергоблоков тепловых станций. Если коротко, то правительство предлагает включать сначала энергоблоки, работающие на угле марки «Г», а затем (если есть такая необходимость и блоки на газовых углях не справляются с нагрузкой) подключать мощности, потребляющие антрацит. Как уже отмечалось, Андрей Герус — своего рода карманный эксперт олигарха Игоря Коломойского, поэтому он публикует эту новость под соусом «правительство снова хочет дать нажиться Ринату Ахметову» (с Ахметовым у Коломойского перманентный конфликт). Однако тут следует отметить два важных момента. Во-первых, государственная компания «Центрэнерго» ещё год назад с помпой провела модернизацию, переведя два энергоблока на уголь марки «Г». В свою очередь, Ахметову на Украине принадлежит ¾ мощностей тепловой энергетики, и среди них есть как работающие на антраците, так и на угле марки «Г» — он заработает в любом случае. Но главное даже не это, а то, что в энергостратегии Украины, принимавшейся также в 2017 году, чётко обозначено: тепловая энергетика придерживается курса на постепенное замещение антрацита газовыми марками угля, энергоблоки модернизируются. В идеале Украина стремится полностью отказаться от потребления антрацита. И проект распоряжения правительства выписан в точности с этой стратегией.

Производство электроэнергии в январе — августе 2018 года достигло 104,284 млрд кВт•ч (+2,1% к аппг). Доля АЭС в этот период сократилась до 54,117 млрд кВт•ч (-7,2%), ТЭС и ТЭЦ, наоборот, нарастили производство до 38,07 млрд кВт•ч (+10,3%). Ещё больше выросла выработка у ГЭС и ГАЭС — до 9,397 млрд кВт•ч (+32,5%) — сказывается хороший весенний паводок. Но на первом месте по динамике роста всё равно генерация ВИЭ — 1,729 млрд кВт•ч (+37,5%).

Обычно снижения тарифа на электроэнергию требуют ферросплавщики. Однако в этот раз свой протест выразили представители титано-магниевой отрасли. Для них доля электроэнергии в себестоимости продукции не так велика, но всё же ощутима — 40% (у ферросплавщиков — 70%).

«…Отличие в процентном соотношении стоимости электроэнергии со всеми налогами и сборами достигает, по Казахстану, у них цена ниже на 61 процент, и в США, у них цена ниже на 12 процентов, чем у нас» — пожаловался корреспонденту «Подробности.ua» директор завода Владимир Сивак.

«Зелёная» энергетика

Вслед за Литвой и Норвегией заработать на украинском «зелёном тарифе» захотели и британцы. Touchstone Capital Group Holdings предлагает Украине комбинированную ветро-солнечную прибрежную электростанцию. Установленная мощность — 1ГВт, причём, если верить компании, станция будет иметь собственные балансирующие мощности. Для зелёной энергетики это важно, а для Южного энергоузла, где собираются строить станцию, — важно вдвойне: на юге Украины уже сосредоточено более 903 из 1643 МВт мощностей ВИЭ, т. е. вопрос их страховки стоит весьма остро.

Ещё одни «гигаваттники» — компания Supreme Business Group (Турция). Правда, в отличие от британских коллег, начинать они планируют с малого — станции мощностью 5 МВт. Однако её проект (предположительно) типовой, т. е. при необходимости и желании суммарную мощность его можно будет довести до анонсированной величины. Где именно они собрались «воткнуть» свой 1 ГВт, в компании пока не уточняют.

Пока британцы и турки только присматриваются, другие инвесторы уже активно наращивают мощности. Так, в «Виндкрафт Украина» заявили, что до конца год увеличат установленную мощность до 170 МВт, т. е. на 100 МВт больше, чем на начало года. Более того, генеральный директор Карл Стурен на форуме YES сообщил, что в будущем компания увеличит мощность ветряков ещё на 150−170 МВт. Т. е. суммарно к концу года на юге Украины будет уже более 1 ГВт мощностей ВИЭ. Плюс ещё не менее 1,5 ГВт в проектах. Похоже, правительству пора либо ограничивать энтузиазм инвесторов, либо прописывать обязательство строительства балансирующих мощностей.

СМИ сообщают о проведении в Киеве в октябре этого года 10-го Международного форума SEF 2018 Kyiv (специализируется на ВИЭ). Как указывается в анонсе, на нём будут представлены «…проекты мощностью более 2 ГВт». Напомним, по оценке минэкологии, к 2035 году 11% генерации электроэнергии на Украине будет происходить за счёт энергии солнца, ветра и прочих возобновляемых источников.

Пока же доля ВИЭ в выработке электроэнергии в I полугодии выросла до 1,8% (1,5% в 2017 году), сообщил директор департамента энергетики Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Антон Гудаченко на «Украинском финансовом форуме». За эти 1,8% собственники ВИЭ получили 9% всех денег в энергетике (7,5% в 2017 году). Как уточнил представитель НКРЭКУ, за время существования «зелёного тарифа» было построено 480 объектов энергетики, 87 из них — введены в строй в 2018 году.

Уголь

Председатель профсоюза горняков Михаил Волынец предупреждает, что т. н. законопроект «Роттердам 0,9» (предлагается умножать стоимость угля по формуле Роттердам+ на коэффициент 0,9, а также не учитывать расходы на доставку) будет означать крах для угольной отрасли Украины.

«Сегодня цена на уголь на государственных шахтах составляет 2535 гривен. А в Роттердаме цена 2800 гривен. А мы же помним, когда в 2014—2015 годах перестали выделять деньги господдержки для угольных шахт и забрали уголь по 800 гривен. Лишь с 1 апреля 2016 года стали постепенно поднимать цену, помните, до 1100, 1240, 1500 и так далее, и именно такой подход дал возможность приблизиться к рыночным ценам, так же, как на нефть, на газ, на электроэнергию и на уголь», — напоминает он.

7 Pavlofox Уголь

По его словам, не следует обманываться коэффициентом, ведь он будет означать совсем не 10-процентное снижение цены. 1800 грн/тонна — столько будут получать угледобывающие предприятия, если Верховная рада проголосует за обсуждаемый сейчас законопроект.

Напомним, что в настоящее время стоимость добычи угля на ряде шахт Украины значительно выше даже «роттердамской» цены и достигает 3500 грн/тонну.

Этой инициативы депутатов не выдержал даже западный эксперт, представитель стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Хирман.

«Законом устанавливать цены в энергетике — простите мне. Мы реально живем в рынке, цены меняются ежедневно, ежемесячно. Если Верховная рада будет каждый раз реагировать, это остановит всю систему. Верховная рада — это не биржа. Это абсолютный нонсенс, чтобы Верховная рада устанавливала цены», — заявил он в комментарии изданию «Главком».

Нефть

Украина незначительно нарастила объёмы добычи нефти. Согласно официальной информации, в январе — июле суммарная добыча государственных и частных компаний достигла 875,7 тыс. тонн (+0,4% к аппг).

Украинские СМИ наперебой обсуждают рост цен на нефть марки Brent (на днях стоимость превысила $80 за баррель, что стало самым высоким показателем с ноября 2014 года), и последствия этого для Украины. Большая часть публикаций посвящена грядущему подорожанию топлива. Подчеркивается, что поскольку Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов, от цен на мировых рынках зависят и расценки на украинских АЗС.

8 ArtseBie Нефть

Но есть и материалы более радикальной направленности. Так, государственное информагентство «Укринформ» вовсю бьет в набат — ситуация для Украины складывается более чем угрожающая, ведь (далее цитата) — «братья» (имеется в виду Россия) снова смогут набивать «карманы», имея возможность лучше финансировать свои военные авантюры и как-то решать, несмотря на санкции, свои внутренние проблемы».

«У России будет больше денег, а расплачиваться за это будет Украина. Это уже не говоря о ценах на бензин и газ для населения», — сокрушается государственное издание.

Читайте ранее в этом сюжете: Удар в самое уязвимое место — Венгрия отомстила Украине: обзор энергетики

Читайте развитие сюжета: «Продаётся половина ГТС Украины за $7 млрд, налетайте!» — обзор энергетики