Благодаря крупным реформам в критических секторах экономики Индии удалось добиться огромного экономического роста в начале XXI века. Однако, несмотря на то, что Индия в настоящий момент является самой быстрорастущей экономикой в мире, она сталкивается с критикой определенной части международного сообщества, которое считает, что Индия должна реализовать весь свой потенциал, пишет Рави Кант в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Индийский премьер Нарендра Моди

Нет сомнений в том, что у Индии есть необходимый потенциал для того, чтобы стать одним из ключевых глобальных игроков. Тем не менее в настоящий момент страна сталкивается с серьезными внутренними проблемами, которые не позволяют ей реализовать весь свой потенциал. Индии необходимо разрешить имеющиеся проблемы на политическом, экономическом и стратегическом фронтах.

Индия. Разногласие

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Федеративная демократическая система — это основополагающая причина, которая препятствует развитию Индии. Федеративная демократия — штука хорошая, однако с экономической точки зрения она может стать серьезным препятствием на пути экономического роста. В Индии противоборствуют разные идеи о том, стремится ли страна к социальной справедливости или к экономическому равенству. Слишком большое количество разных политических взглядов приводит к фрагментации общества, в итоге страна никак не может прийти к консенсусу. Это одна из главных причин, по которой Индия так и не смогла достигнуть всех намеченных целей, прописанных в ее пятилетних планах.

Столкновение разных политических идеологий привело к возникновению политической экономии, в рамках которой решения принимаются для того, чтобы удовлетворить интересы соответствующих банков, при этом не учитываются более крупные национальные интересы. Существование подобной системы можно объяснить тем, что Индия выбрала смешанную экономику после получения независимости от Великобритании. В экономике Индии сосуществуют два противоположных организующих принципа — капитализм и коллективизм. Это всегда будет порождать хаос.

Несмотря на все существующие недостатки, есть и позитивные моменты: политическая стабильность и устойчивая демократическая система. Но для того чтобы стать одной из ведущих держав на мировой арене, Индии необходимо обеспечить рост своего влияния в экономической, стратегической и культурной сферах.

Индия сможет добиться значительного прогресса в данных сферах, если изменит нынешнюю политическую структуру. В рамках федеративной демократии люди, находящиеся на вершине, решают, что лучше для страны. Необходимо обеспечить переход к демократии прямого участия и передать власть в руки простых людей, позволив большему числу людей принимать участие в выработке политических решений и сделав систему более прозрачной.

Индия. Народ

Демократия прямого участия позволит достигнуть более эгалитарного перераспределения власти и большей демократизации политического процесса, как на национальном, так и на местном уровнях. Это позволило бы искоренить коррупцию на обоих уровнях.

Для любой нации, которая стремится к успеху в долгосрочной перспективе, экономическая стабильность и рост играют важную роль. Однако в Индии никогда не было последовательного роста в течение длительного периода времени. Главная проблема заключается в непоследовательной экономической политике, а также в неудовлетворительном регулировании рынков и неспособности создать более эффективные рыночные силы. Несмотря на то, что экономические основы Индии выдержали последствия внутренних неудач, индийская экономика не смогла дать достойного ответа внешнему давлению.

Чтобы повысить свой экономический потенциал, индийская экономика должна быть готова к внешнему давлению, включая колебания валютных курсов и т. д. Нынешний рост цен на нефть увеличил расходы, связанные с импортом нефти, который удовлетворяет 80% энергетических потребностей Индии. Это может привести к росту дефицита торгового баланса. Колебание валютных курсов оказывает влияние на рост цен товаров и услуг, что еще больше подрывает покупательную способность Индии и истощает ее резервы.

Чтобы снизить негативные последствия, связанные с внешним экономическим давлением, Индия должна укрепить экономику путем интернационализации своей валюты. В основе интернационализации лежат три важные составляющие: ВВП, объем международных транзакций и существенный экономический рост. Для успешной интернационализации своей валюты Индия должна сделать рупию основной валютой для любых торговых сделок с соседними странами.

Индийская Рупия

Доля Индии в мировой торговле составляет всего 1,7%, что гораздо ниже ее возможного потенциала. Чтобы увеличить уровень своего участия в мировой торговле, Индии необходимо провести реформы в ключевых областях, включая инфраструктуру, банковское дело, а также сельское хозяйство. На долю сельского хозяйства приходится 70% рабочей силы и 50% всего потребления, оно должно стать важнейшим двигателем экономического роста. Разрыв между экономическим ростом в сельских районах и городских огромен, что указывает на слабую активность сельских районов. Штаты должны работать в координации с центральным правительством, чтобы обеспечить для сельскохозяйственной продукции прямой доступ к городским рынкам посредством интернета. Индии необходимо реализовать различные социальные программы поддержки, чтобы повысить покупательную способность в сельском хозяйстве.

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Экономическая и политическая мощь нации должна опираться на значительный военный потенциал. Это необходимо для того, чтобы страна могла проецировать свою власть за пределами своих границ. Будущее поле битвы будет коренным образом отличаться от нынешнего. Противостояние может переместиться с географического пространства в кибернетическое. Индия должна наращивать свои возможности в области киберзащиты. Необходимо создать единое киберкомандование и разработать новую стратегию для того, как индийские войска могли успешно сражаться в любом из возможных пространств, включая землю, воздух, море и киберпространство.

Утопическая идея о новой Индии как о новой сверхдержаве никогда не будет реализована, пока индийское общество и его руководство не начнут действовать в координации друг с другом, чтобы достигнуть общих целей и расширить свое влияние на международной арене.