Александр Белов, , 09:30 — REGNUM

В условиях торговой напряженности между США и КНР люди, не специализирующиеся в экономике, продолжают задавать одни и те же вопросы относительно пошлин. Почему администрация президента США Дональда Трампа решила ввести пошлины? Почему Трамп думает, что он может выиграть торговую войну с Китаем? Как Пекин отреагирует на политику Трампа и какие ответные действия предпримет в будущем? И так далее и тому подобное, пишет Мартин Фельдстейн в статье для издания Project Syndicate.

Обычно я говорю, что, как и большинство экономистов, я выступаю против введения пошлин, предпочитая среду, в которой правительства не вмешиваются в импорт или экспорт, и в которой американские фирмы могут свободно работать в зарубежных странах.

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У США существует огромный дефицит торгового баланса с остальным миром (около $800 млрд в 2018 году или 4% от ВВП США). Торговый дефицит с Китаем составляет примерно половину всего дефицита торгового баланса (около $400 млрд). Однако здесь стоит подчеркнуть, что общий торговый дефицит США отражает тот факт, что Соединенные Штаты тратят гораздо больше, чем производят.

Трудно понять, почему Вашингтон вводит пошлины на китайский импорт, поскольку американская администрация так толком и не объяснила, чего именно она желает добиться. США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в начале этого года после того, как широкомасштабное расследование подтвердило, что Пекин нарушает свои обязательства в рамках ВТО, поскольку китайское руководство требует от иностранных компаний, которые ведут бизнес в Китае, передачу технологий китайским национальным компаниям. США не стали дожидаться, пока торговый спор будет урегулирован в ВТО, и ввели пошлины на китайский импорт в США в качестве наказания за нарушение норм ВТО. В американской администрации также не сказали о том, что пошлины могут быть сняты, если Пекин откажется от своих незаконных требований касательно передачи технологий.

Китайские официальные лица говорят, что американские фирмы могут получить доступ к китайскому рынку только в том случае, если они взамен передадут свои технологии. Но такая политика запрещена в рамках ВТО. Председатель КНР Си Цзиньпин недавно подтвердил, что Пекин придерживается подобной политики, когда заявил, что иностранные компании могут войти в автомобильную промышленность Китая без какого-либо обмена технологиями.

Когда министр финансов США Стивен Мнучин несколько месяцев назад направился в Пекин для проведения торговых переговоров, он захватил с собой длинный список изменений, которые было предложено внести в экономическую политику КНР, включая требования относительно передачи технологий и китайских государственных субсидий, предоставляемых китайским фирмам. В Пекине заявили о неприемлемости требований США, поскольку их выполнение привело бы к изменению характера экономической политики Китая.

Вашингтону следовало бы разъяснить представителям КНР, что США отменят свои пошлины на китайские товары, если Пекин перестанет красть американские технологии, отказавшись как от своих требований по передаче технологий, так и от кибершпионажа и других незаконных методов.

4 Colin Хакер

Китайское правительство согласилось прекратить государственную деятельность, направленную на проведения киберопераций, ориентированных на кражу технологий, когда тогдашний президент США Барак Обама встретился с председателем КНР в 2013 году и предоставил ему исчерпывающие доказательства такой деятельности со стороны Народно-освободительной армии КНР. Однако достигнутое соглашение не пресекло аналогичную шпионскую деятельность китайских государственных и частных предприятий. В рамках торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином стоит обратить внимание на все возможные формы кражи интеллектуальной собственности.

Трамп и другие официальные лица США считают, что они могут выиграть торговую войну с КНР, поскольку Китай экспортирует в США в четыре раза больше, чем США в Китай. По этой причине китайские экспортеры могут столкнуться с большим ущербом, чем американские экспортеры, к тому же китайская экономика больше зависит от экспорта, чем экономика США.

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Также стоит отметить, что рост цен, которые американцы платят за китайский импорт, будет незначительным. Ежегодный импорт из Китая составляет около $500 млрд. Если США введут в отношении этого импорта 25-процентные пошлины, то увеличение стоимости китайского импорта, при том, что китайские экспортеры сохранят прежние цены, составит $125 млрд. Учитывая то, что национальный доход США превышает $20 трлн, то увеличение стоимости импорта составит всего 0,5% от общего объема расходов Соединенных Штатов. Некоторые китайские экспортеры уже снизили стоимость своей продукции, следовательно совокупное увеличение стоимости импорта будет меньше $125 млрд. Более того, американские потребители начинают переходить на продукцию, произведенную американскими компаниями, или на импорт из других стран.

Короче говоря, издержки, связанные с пошлинами, достаточно невелики по сравнению с выгодой, которую получат США, если им удастся убедить Китай прекратить незаконное использование технологий, принадлежащих американским компаниям. Белый дом должен четко указать на то, что это его основная цель, подчеркнув, что пошлины будут отменены, если Китай согласится соблюдать свои обязательства в рамках ВТО.