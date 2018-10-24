В Оренбурге в начале сентября вновь возникли разговоры вокруг памятника федерального значения в сквере им. В. И. Ленина. Скульптура вождя пролетариата слишком долго стояла обнесенная забором — в аварийном состоянии и во избежание несчастных случаев из-за треснувшего пьедестала. В середине месяца случилось знаменательное событие: бронзовую фигуру Ленина все же свергли и отправили на склад. Во второй половине месяца скандал разразился вокруг здания, которое не обладало статусом объекта культурного наследия, но являлось наследием советской эпохи и вызывало восхищение свой монументальностью. В советское время дом являлся дачей КПСС. Сейчас исторического здания нет. Его разрушили до основания. О сносе общественность узнала в сентябре, и последовала реакция активных горожан и чиновников. Под обстрел критики попала набережная, а именно — парадный спуск к Уралу, который является объектом культурного наследия. Результаты его реставрации вызвали негодование оренбуржцев. В конце месяца Оренбург посетил полпред президента в ПФО Игорь Комаров, которому показали набережную в лучшем свете и отрапортовали об успехах реализации проекта по благоустройству городской среды. В Оренбургском районе «черные копатели» в поисках клада варварски вскрыли древний некрополь. Об этих событиях и происшествиях в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Свергнутый Ленин

С середины сентября в сквере им. Ленина в центре Оренбурга на месте объекта культурного наследия федерального значения за зеленым забором сиротливо стоит пустой пьедестал. 18 сентября свершилось долгожданное событие. Бронзовую фигуру Владимира Ленина демонтировали и вывезли на склад на территории Караван-Сарая.

Напомним, что памятник признан аварийным. Пьедестал начал разрушаться, по нему пошла трещина. Общественность весной начала бить во все колокола о плачевном состоянии объекта культурного наследия. Территорию огородили высоким забором. Собственник (Росимущество), на балансе которого состоит памятник, объявил несколько аукционов — на подготовку проекта ремонтно-восстановительных работ и их проведение.

ИА REGNUM Временно опустошенный старейший в регионе памятник Ленину. Бронзовую скульптуру вождя демонтировали и отправила на склад на период реставрации пьедестала

В минкультуры области заверили, что демонтаж будет осуществляться с соблюдением всех правил. Очевидцы сноса скульптуры утверждают, что обещание выполнено. Скульптуру очень аккуратно снимали с пьедестала.

Стоит отметить, что горожане, несмотря на свои партийные пристрастия, считают, что памятник необходимо привести в порядок, а скульптуру вождя пролетариата вернуть на место. По мнению общественности, памятник Ленину в одноименном сквере — это история города, региона, страны.

Добавим, что этот памятник в честь Ленина является первым в Оренбурге и одним и старейших в России. Памятник открыт 1 мая 1925 года на народные деньги. Примечательно, что изначально деньги собирались на строительство гидроэлектростанции на Сакмаре. Однако специалистов для такого грандиозного строительства не нашлось, проект отложили. Тогда газета «Советская степь» предложила воздвигнуть памятник В. И. Ленину.

После того как 18 сентября 2018 года скульптуру вывезли на хранение на склад, чиновники заявили, что после реставрации пьедестала бронзовая фигура вернется на свое место. Однако у некоторых оренбуржцев это заявление вызвало скепсис. Они опасаются, что настоящую скульптуру «потеряют», а вместо нее в сквере установят новодел из более легких и дешевых материалов.

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Ровное место от бывшей дачи КПСС

Если снос фигуры вождя пролетариата оказался временным, бронзовую фигуру обещают вернуть и, несмотря на скепсис отдельных горожан, большинство все же верит, что так и будет, то с историческим домом, где ранее располагалась дача КПСС, все печально и безвозвратно.

Во второй половине сентября «Эхо Москвы» в Оренбурге распространило информацию о том, что здание снесено. Об этом свидетельствует видеосъемка места с помощью квадрокоптера, который есть у радиостанции. Стоит отметить, что участок, где находился легендарный дом, является частной собственностью и огорожен по периметру.

Напомним, что демонтаж монументального наследия советского времени начался в феврале 2018 года. Однако тогда снос удалось приостановить. Неравнодушные горожане, заметив спецтехнику и крушение здания, вызвали правоохранителей. На место прибыли и чиновники. Последовали суды, однако судебные инстанции оказались на стороне владельца участка, хотя минкультуры неоднократно заявляло, что считает действия компании незаконными, а объект является вновь выявленным объектом культурного наследия и готовятся документы для внесения здания в спецреестр с охранным статусом. Суды длятся до сих пор.

В частности, оспаривается статус вновь выявленного объекта культурного наследия. В минкульте подчеркнули, что просили прокуратуру о проверке, однако надзорное ведомства не согласовало проверку. В свою очередь, в областной прокуратуре подчеркнули, что их действия обоснованны: здание бывшей дачи КПСС не обладает до сих пор охранным статусом, поскольку не является вновь выявленным объектом культурного наследия.

Цитата из видео «UTV. В Оренбурге бывшая «обкомовская дача»разрушена на 50%» (UTV Oren) «Обкомовская дача». Оренбург

Добавим: участок, где еще недавно возвышался монументальный дом с массивными колоннами, находился в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Здание гауптвахты, XIX век». Границы зоны установлены постановлением правительства региона в 2014 году. Вскоре участок был продан. Сейчас в планах собственника строительство жилого комплекса.

Должно быть, жилье будет дорогим и элитным. Лакомый кусок станет выгодным вложением для инвестора. Должно быть, и жильцы будущей новостройки испытают радость от места проживания. Однако облик Оренбурга — часть набережной Урала —утратит историческую уникальность, а градозащитники говорят о непоправимом диссонансе в случае строительства жилого комплекса. Высотные свечки на фоне исторических застроек будут выбиваться из общего стиля и выглядеть «инородными телами».

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Парадный спуск с изъяном

Несмотря на благую цель — облагородить набережную Урала, она теряет свое очарование. Проект по благоустройству городской среды некоторые горожане считают вредительским по отношении к визитной карточке областного центра, которой является объект культурного наследия — спуск к реке Урал.

Чиновники и подрядчик не раз заверяли, что отвечают за качество работ. Однако в конце декабря 2017 года претензии оренбуржцев вызвали ржавые подтеки, отслаивающаяся белоснежная штукатурка. Восторг горожан был недолгим. В декабре временно открытая лестница, возведенная в сталинское время (1952 год), выглядела завораживающе. Белее снега ступени, перила, площадки, стильные уличные фонари — казалось, счастью нет предела. Люди почти поверили, что в наше время еще могут строить на совесть. Опасения по поводу качества работ, проводимых в дожди и морозы, казалось, были напрасны. Но в новый год город постигло разочарования. Однако в мэрии оперативно отреагировали на претензии и в оправдание заявили вдруг, что застройщик сам проявил инициативу и оштукатурил спуск, вопреки техзаданию. Так сказать, сделал подарок. А все недостатки строители устранят, ведь благоустройство набережной еще не завершилось.

И вот в конце августа — начале сентября парадный спуск открыли. И снова радость была недолгой. До первого дождя. Соцсети запестрили сообщениями об изъянах. На ступеньках и площадках собирается вода. Объект теряет свою белоснежность.

А ведь в ноябре 2017 года Директор ООО «СКИБ» Владимир Курников заявил, что ступени сделаны из бетона по рецепту сталинских времён. Специалистам удалось его воссоздать. В составе бетонной смеси — цемент высокой марки, белая мраморная крошка и песок очень мелкой фракции (мраморная пыль), что позволит сохранить отреставрированный спуск как минимум на ближайшие сто лет. Причём красивый белый цвет останется в первозданном виде.

Gorsreda.orenburg.ru Реставрация спуска к реке Урал в Оренбурге

Про вековую сохранность почему-то верится с трудом, особенно после того, как в соцсети в одном из комментариев оренбурженка сообщила, что сломала ступеньку каблуком своей туфельки… Возникает резонный вопрос: куда дели мраморные плиты, которыми ранее был покрыт лестничный спуск? А ведь их немало. Опять же в соцсети пользователи предполагают, что плиты могли быть вывезены в коттедж какого-нибудь чиновника.

В конце сентября информресурсы заявили, что прокуратура выявила нарушения при выполнении ремонтно-реставрационных работ на парадном спуске к Уралу. Выявлены факты оплаченных, но не выполненных в полном объеме работ, использования материалов, не соответствующих смете. Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В сентябре портал orenday.ru сообщил, что в офисе ООО «Скиб», которая занимается ремонтно-восстановительными работами на набережной, прошли обыски. Возглавляет строительную компанию депутат горсовета Оренбурга Владимир Курников. В СУ СКР по Оренбургской области от каких-либо комментариев отказались и подчеркнули, что в ближайшее время не намерены комментировать ситуацию. Такова их позиция.

Стоит отметить, что набережная и спуск стали объектами которыми оренбургские чиновники похвастались перед полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым, который с рабочим визитом побывал в Оренбурге 27 сентября. Минстрой региона и городской департамент архитектуры и строительства отчитались: в настоящий момент идут работы по корректировке рельефа склона для организации стока талых и дождевых вод, резиновому покрытию велосипедной и беговой дорожки, завершаются работы по спуску на пляж и устройству декинга, монтаж тактильной плитки для маломобильных групп населения и пигментированного асфальта. Также будут установлены беседки, скамейки, современная детская площадка и комплекс уличных тренажеров. Объем финансирования на 2018 год составляет 112 млн рублей, планируемый срок выполнения работ — 1 ноября.

Некоторые активные горожане исполнены пессимизма: если спуск с изъянами показали полпреду, это значит, что муниципалитет, вообще ничего не боится, а до возбуждения уголовного дела вряд ли дойдет — все спустят на тормоза. Кроме того, есть опасения, что при благоустройстве с такими последствиями, которые видны невооруженным глазом на набережной, город рискует остаться без финансирования со стороны федерального центра на благоустройство других объектов, которые местный бюджет потянуть самостоятельно не сможет.

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Варварское вскрытие

В конце сентября регион испытал «культурный» шок от уничтожения древнего некрополя возле села Дедуровка. «Черные копатели», наплевав на охранный статус объекта культурного наследия, загнали на территорию Курганного поля тяжелую спецтехнику и в поисках золота докопались до могил.

Лихорадочные поиски так называемого сарматского золота на территории Оренбуржья активизировались, после того, как в конце 1980-х годов во время раскопок Филипповских курганов ученые обнаружили настоящий клад и бесценные с точки зрения истории экспонаты — уникальные золотые изделия V—IV веков до нашей эры, выполненные в зверином стиле.

Стоит отметить, федеральный памятник Курганное поле представляет собой шесть древних захоронений. «Черные копатели» посягнули на два самых больших кургана — «Высокую могилу» и «Студеникин мар». Ученые, археологи собирались там вести раскопки, однако преступники их опередили.

Khavlina Valeria Раскопки

Ученые заявили, что из-за деятельности «черных копателей» могут быть безвозвратно потеряны уникальные находки. Чиновники после ЧП провели оперативное совещание, где обсуждали сам вопиющий случай, а также меры по пресечению подобного варварства.

В соцсетях активно обсуждается разграбление древнего некрополя. Пользователи считают, что необходимо вести активную разъяснительную работу с населением об исторической ценности древних усыпальниц. У жителей должно быть понимание того, что бронзовый чан, сделанная из костей животного расческа, наконечники стрел или глиняная посуда — все это имеет не меньшую историческую ценность, чем золотые украшения. При таком понимании население будет противостоять вандалам.

«Правда, для этого просветительской работой об исторической важности и необходимости сберечь историко-культурные объекты придется заняться среди самих участковых уполномоченных», — заметили в минкультуры области.

Также пользователи не исключают того, что местным жителям известно, кто грабил могилы: огромную спецтехнику невозможно спрятать от людских глаз, да и гнали ее к Дедуровке не за тридевять земель.

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