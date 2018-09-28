Охранный статус не помог: в Оренбуржье разграблен сарматский некрополь

Оренбург, , 09:26 — REGNUM Возле села Дедуровка Оренбургской области «чёрные копатели» посягнули на памятник федерального значения, который находится под охраной государства. Грабители раскопали два наиболее крупных кургана с помощью тяжелой спецтехники и докопались до древних могил, об этом свидетельствуют фрагменты деревянного перекрытия и органического тлена на двух поврежденных курганах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбуржья.

Варварское разграбление Курганного поля стало причиной для внепланового совещания чиновников, ученых и правоохранителей. Обсуждался сам вопиющий случай и меры, которые должны предпринять в регионе, чтобы избежать впредь таких происшествий, наносящий урон историческому наследию.

По словам министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгении Шевченко, ежегодно на Курганном поле проводятся организованные раскопки, работают археологи, которые подтверждают — в этом месте сконцентрирован великий пласт истории, который нуждается в изучении и имеет беспрецедентное значение для науки.

«Какие находки, сопровождающие захоронения такого «царского» кургана, были потеряны для общества и культуры, сейчас остается только гадать. О масштабах бедствия можно судить по размерам повреждения уникального памятника археологии — кургана «Высокая могила» высотой 7,5 метра и диаметром 130 метров», — сказала глава ведомства.

Стоит отметить, что посягательство «черных копателей» в регионе на древние захоронения происходит не впервые. В 2005 году экспедиция ученых планировала начать раскопки и изучение царского кургана в Илекском районе, однако археологов опередили «черные копатели». Периодически в погоне за золотом злоумышленники, не задумываясь об ущербе, грубо вскрывают усыпальницы. Гусеничная техника, ковши разрушают пласт за пластом, уничтожая предметы, которые с точки зрения науки бесценны.

Лихорадочные поиски так называемого сарматского золота на территории Оренбуржья активизировались после того, как в конце 1980-х годов во время раскопок Филипповских курганов в Илекском районе ученые обнаружили настоящий клад и бесценные с точки зрения истории экспонаты — уникальные золотые изделия V—IV веков до нашей эры, выполненные в зверином стиле.

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В минкультуры заявили, что разграбление Курганного поля возле Дедуровки самое крупное из раннее зафиксированных варварских повреждений. Сейчас по факту ведется следственная проверка.

Чиновники подчеркнули, что разграбление древних памятников требует незамедлительной реакции и принятия мер по недопущению впредь таких ситуаций. Правоохранители предложили проводить регулярные рейды для отслеживания состояния курганов, а также привлекать к такому мониторингу и надзору представителей заинтересованных ведомств и сельские администрации муниципальных образований, на территории которых находятся древние усыпальницы. Участковые активизируют работу с населением, чтобы оно противостояло «чёрным копателям». Общественным мнением можно сильно ударить по вандалам, которыми являются «черные копатели».

«Правда, для этого просветительской работой об исторической важности и необходимости сберечь историко-культурные объекты придется заняться среди самих участковых уполномоченных», — заметили в минкультуры области.