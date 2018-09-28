Район Африканского Рога представляет стратегический интерес для Соединенных Штатов, поэтому американские политики должны обратить пристальное внимание на рост влияния КНР в данном районе, особенно это касается Джибути, пишет Джош Роджин в статье для издания The Washington Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Когда в 2017 году Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Джибути, Вашингтон занял выжидательную позицию. Помимо США, Япония, Франция и Италия также имеют базы в данном районе, поэтому всегда возникал один и тот же вопрос: станет ли военная экспансия КНР возможностью для сотрудничества или источником потенциального конфликта. Через год после открытия военной базы КНР в Джибути вердикт становится всё более очевидным.

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Китайская военная база является лишь одним из проявлений неуклонного вторжения КНР в Джибути, которое теперь начинает угрожать интересам США и их союзникам в регионе. Ранее в 2018 году правительство Джибути, которое многим обязано Пекину, перехватило контроль над контейнерным терминалом Doraleh у Dubai World. Президент Джибути Исмаил Омар Гелле указал на чрезвычайные обстоятельства, проигнорировав законные претензии ОАЭ, которые попытались помещать захвату порта.

Robert D. Ward Исмаил Омар Гелле

Ожидается, что правительство Джибути передаст право на управление портом китайским государственным компаниям. В июле правительство Джибути объявило о партнерстве с одной из китайских компаний и стремлении создать в стране зону свободной торговли. Китайские экономические интересы, расположенные вдоль одного из самых оживленных коммерческих морских путей в мире, понятны. Джибути является ключевым узлом в китайской стратегии «струна жемчуга», которая должна связать ключевые порты с еще более крупной китайской инициативой под названием «Один пояс и один путь».

Между тем военная деятельность Пекина в Джибути вызывает всё большую обеспокоенность. США используют Джибути в качестве стартовой площадки для операций против террористических групп, включая «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В мае 2018 года США публично обвинили Китай в ослеплении американских военных летчиков лазерами. В ответ на это Конгресс потребовал от Пентагона оценки военного присутствия КНР в Джибути и угроз, которые Пекин может представлять для военнослужащих США. Законодатели также обеспокоены тем, что Пекин использует свое присутствие в Джибути для содействия незаконной торговле оружием, деньги от которой достаются режиму правительства Джибути.

«Поступают сообщения о том, что правительство Джибути извлекает выгоду из разрастающейся торговли оружием, которое попадает в руки йеменских хуситов и террористических групп, с которыми США сражаются на континенте», — заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, добавив, что США должны положить конец подобному безрассудному и беспринципному поведению.

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, за последние пять лет официальные продажи китайского оружия в Африке выросли на 55%, а его доля на африканском рынке вооружений удвоилась, достигнув 17%, т. е. Китай обошел США. Также увеличивается число свидетельств того, что Джибути выступает в качестве стратегического транзитного узла по контрабанде незаконного оружия между Йеменом и Сомали.

В прошлом китайское правительство уже поставляло оружие африканским диктаторам для разжигания нестабильности в Африке. Например, Пекин предоставил большое количество оружия режиму президента Зимбабве Роберту Мугабе в 2008 году, несмотря на запрет на поставки оружия со стороны Европейского союза. На протяжении длительного времени Китай поставлял оружие суданскому диктатору Омару аль-Баширу, что способствовало столкновениям в Южном Судане.

Однако сейчас ситуация изменилась, теперь Пекин обладает необходимыми возможностями для объединения экономического, дипломатического и военного влияния на африканском континенте для еще более стремительного расширения своих позиций.

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Правительство США, похоже, не желает предпринимать контрмеры в отношении действий КНР в Африке. Как заявил один из представителей государственного департамента, Вашингтон не станет мешать деятельности какого-либо другого актора в Африке, если эта деятельность способствует поддержанию верховенства права и борьбе с коррупцией. Однако Вашингтону стоит оказать давление на Китай, чтобы он стал лучше себя вести в Джибути. Также необходимо убедить правительство Джибути отказаться от навязываемой ему китайской схемы по превращению Джибути в вассала КНР. Всё это необходимо сделать до того, как возросшая нестабильность нанесет еще больший ущерб интересам США в Африке.