День 25 сентября 2018 года можно смело назвать историческим для Екатеринбурга. Впервые за последние 25 лет город возглавил человек, которого активно поддерживал и продвигал губернатор. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев добился того, чего не могли сделать его предшественники — встроил столицу Среднего Урала в областную вертикаль.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мэрия Екатеринбурга

Конец интриг

То, что Екатеринбург возглавит вице-губернатор Александр Высокинский, было понятно за несколько дней до решающего голосования. Он был среди тех, кто рекомендован конкурсной комиссией, именно ему отдать голоса призывал депутатов Евгений Куйвашев. А 19 сентября его кандидатуру согласовал генсовет «Единой России».

Gubernator96.ru Александр Высокинский

Впрочем, некоторая доля интриги была. Конкурсная комиссия предложила депутатам думы рассмотреть не только троих рекомендованных кандидатов на пост главы города, но и всех 19 претендентов. Среди них был и первый вице-мэр Алексей Кожемяко, которого продвигали представители так называемой городской команды. 5 сентября глава горизбиркома Илья Захаров не стал поднимать руку в поддержку Кожемяко. Последствия сказались 9 сентября. Ему не дали ключи от зала для брифингов, а после окончания голосования в избиркоме отключили интернет. Связь была восстановлена только после вмешательства представителей ФСБ.

На следующий день после выборов местные наблюдатели лихорадочно подсчитывали, сколько мест в думе займут потенциальные сторонники Высокинского, а сколько — представители городской команды, которые бы поддержали Алексея Кожемяко. При этом хотя «Единая Россия» получила больше половины мест, это как бы и не считалось — среди избранных от неё депутатов было немало тех, кого принято считать людьми городской команды.

Видимость интриги была практически до конца предыдущей недели. Но затем стало известно: депутаты от таких партий, как «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и даже «Яблоко» успешно договорились поддержать одного единственного кандидата. Этим кандидатом был Александр Высокинский.

На прошедшем 25 сентября заседании гордумы первым рассмотрели вопрос о председателе. Единогласно был избран Игорь Володин. Его заместителем с такой же оглушительной поддержкой стал Виктор Тестов.

Вопрос о мэре оставили на сладкое. Председатель свердловского облизбиркома Валерий Чайников представил думе 19 кандидатов. А затем по предложению одного из депутатов дума постановила — рассмотреть только тех претендентов, которых рекомендует конкурсная комиссия. Шансы Алексея Кожемяко получить в свою поддержку часть голосов депутатов окончательно испарились.

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А затем было голосование. Все как один депутаты поддержали одного человека. Мэром стал Александр Высокинский.

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Город встроен в вертикаль

После голосования приятный сюрприз получил теперь уже бывший глава администрации Александр Якоб. Губернатор Евгений Куйвашев объявил о присвоении ему звания «Почётный гражданин Свердловской области». Отметим, случаев, когда губернаторы приходили в городскую думу с поздравлениями, современная история уральской политики не припомнит. Но теперь традиция нарушена. Глава региона не только поздравил Якоба, но и высказал слова поздравления новому мэру, а также самые тёплые слова в адрес депутатов. И выразил готовность помогать Екатеринбургу.

Gubernator96.ru Бывший глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и Евгений Куйвашев

А ближе к вечеру стало известно, что Александр Высокинский включён в состав правительства Свердловской области. Указ об этом подписал губернатор. Мэр Екатеринбурга будет в правительстве с правом совещательного голоса.

По сути, губернатору Куйвашеву удалось сделать то, о чём наверняка мечтали его предшественники — встроить столицу Среднего Урала в областную вертикаль власти. Высокинский называет себя человеком из команды бывшего мэра Аркадия Чернецкого. Не удивительно, работе в администрации города он отдал 16 лет, и половину этого срока в должности вице-мэра. Но уже можно предположить, что конфликты между городом и областью остались в прошлом.

На благо ли это Екатеринбургу? В разгар конфликта между прежним мэром Аркадием Чернецким и теперь уже девять лет как бывшим губернатором Эдуардом Росселем первый опасался, что область запустит руку в карман города. В итоге развитие областного центра затормозится. Кстати, в 1990-е и начале 2000-х Екатеринбург активно развивался и по многим показателям обогнал своих соседей, в частности, Пермь. Возможно, благодаря тому, что власти города отстаивали его интересы.

Что будет сейчас? Губернатор Евгений Куйвашев обещает, что будет помогать Екатеринбургу. Также впереди празднование 300-летия города, указ о котором ранее подписал президент Владимир Путин. То есть в ближайшую пятилетку город точно будет развиваться, под подготовку к юбилею наверняка выделят деньги.

Артемий Брусницын ИА Красная Весна Екатеринбург. Городской пруд

Также не исключено, что в 2025 году Екатеринбург примет Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО». Если это так и окажется, то денег в городе станет заметно больше. Построят новые районы, вторую ветку метрополитена.

Но пока об этом говорить рано. Город, в котором пройдёт «ЭКСПО-2025», назовут в ноябре на ассамблее Международного бюро выставок. В 2013 году Екатеринбург оказался на втором месте по количеству поданных голосов, уступив Дубаю. Какой расклад будет в ноябре 2018-го? Скоро узнаем…