В Екатеринбурге избран мэр города

Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM В Екатеринбурге в ходе поимённого голосования был избран глава города. Большинством голосов была поддержана кандидатура Александра Высокинского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников доложил, что конкурсная комиссия рассматривала 19 кандидатур на должность главы Екатеринбурга, и по итогам её работы на рассмотрение депутатов городской думы было выдвинуто три претендента. Единогласно был избран Александр Высокинский.

Отметим, что ранее кандидатуру Александра Высокинского поддержала фракция «Единой России» в городской думе, которая имеет большинство голосов в представительном органе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проходит первое заседание депутатов городской думы VII созыва. Ранее народные избранники выбрали председателя гордумы и его заместителя. Ими стали представители фракции «Единой России» Игорь Володин и Виктор Тестов.

Напомним, что с 2018 года глава Екатеринбурга назначается депутатами городской думы. До 2010 года мэра города выбирали жители. С октября 2010-го по май 2018-го действовала двуглавая система управления, при этом глава города — председатель гордумы избирался на прямых выборах.

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