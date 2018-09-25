Торговая война президента США Дональда Трампа с Китаем уже нанесла ущерб американским производителям и фермерским хозяйствам. Теперь под ударом может оказаться экспорт американских энергоресурсов, пишет Кейт Джонсон в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

В понедельник, 24 сентября, торговая война между Вашингтоном и Пекином вновь обострилась, поскольку вступили в силу пошлины США на китайский импорт в размере $200 млрд. Одновременно с этим вступили в силу ответные китайские пошлины на американский экспорт в КНР в размере $60 млрд. Ранее Пекин установил пошлины на соевые бобы, сейчас 10-процентные пошлины нанесут удар по экспорту американского сжиженного природного газа (СПГ). Пекин впервые взял на прицел американский экспорт энергоресурсов.

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Безусловно, для энергетических компаний США это плохая новость. Американские компании являются крупными поставщиками природного газа и нефти в многие страны мира, включая Китай. Однако пошлины на американский экспорт энергоресурсов, установленные Пекином, увеличат стоимость природного газа из США и сделают его менее конкурентоспособным на втором по величине рынке СПГ в мире.

Корнелис де Вос. Драка котов. 1650

Учитывая данное обстоятельство, Пекин, вероятно, обратится к другим поставщикам, чтобы увеличить поставки энергоресурсов. Россия, например, строит газопровод, который обеспечит поставки природного газа из Сибири в КНР. В сентябре 2018 года Москва и Пекин объявили о планах по прокладке еще одного сибирского газопровода, который, если будет построен, удвоит объемы российских поставок природного газа в КНР.

Китайские пошлины могут иметь негативные последствия для американских поставщиков в ближайшие несколько лет. Ограничив доступ США к одному из важнейших газовых рынков в мире, пошлины могут повлиять на реализацию будущих американских проектов по экспорту газа. Для того чтобы обеспечить финансирование многих запланированных проектов в сфере экспорта энергоресурсов, американские компании нуждаются в сохранении поставок в КНР.

«Я считаю, что эти пошлины и торговая война в целом окажут значительное давление на запланированные американские проекты в сфере поставок СПГ», — заявил директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и бывший советник по энергетике при администрации экс-президента США Барака Обамы Джейсон Бордофф.

Соединенные Штаты начали экспортировать большие объемы СПГ с 2016 года. Китай стал одним из крупнейших покупателей СПГ, уступив только Мексике и Южной Корее. Пекин наращивает импорт природного газа, поскольку стремится сократить использование угля, т. к. многие китайские города сталкиваются с опасным уровнем загрязнения воздуха. Рассчитывая на то, что Китай продолжит наращивать поставки природного газа, особенно дешевого газа из США, американские компании заранее запланировали многие экспортные проекты. Однако через пару лет нынешние ответные пошлины Китая могут нанести еще более ощутимый ущерб американским компаниям.

とまりん♪ Терминал СПГ

Первая волна проектов по созданию экспортных терминалов в США не зависела от прибыли, полученной на китайском рынке, однако последующая волна инвестиций в значительной степени зависит от огромного китайского рынка СПГ. Например, расширение в этом году первого крупного экспортного терминала США во многом зависело от нового экспортного соглашения с Китаем. Другие инвестиции могут оказаться под угрозой, если Китай переориентируется на других поставщиков.

Такое положение вещей может сыграть на руку другим странам, которые также надеются увеличить собственный экспорт СПГ в Китай. Россия, Ближний Восток, Восточная Африка и восточное Средиземноморье заинтересованы в наращивании своих возможностей по экспорту сжиженного газа.

С негативными последствиями торговой войны, в частности, может столкнуться проект Alaska LNG стоимостью $43 млрд, в рамках которого предполагается транспортировка природного газа с Северного склона Аляски до экспортного терминала СПГ, расположенного вблизи города Анкоридж. Государственный финансовый банк КНР помогает финансировать проект, а государственная китайская энергетическая компания намерена покупать большую часть продукции Alaska LNG. Ожидается, что окончательное инвестиционное решение будет принято в 2020 году, а строительство начнется в 2021 году.

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На данный момент разработчики проекта Alaska LNG сохраняют позитивный настрой. «Нет никаких признаков, указывающих на то, что текущие торговые разногласия поставят под угрозу развитие проекта Alaska LNG», — заявил представитель корпорации развития газовой промышленности Аляски Джесси Карлстром.

По словам Карлстрома, организаторы проекта считают, что «нынешние торговые противоречия между Соединенными Штатами и Китаем будут улажены задолго до введения в строй Alaska LNG и начала экспорта газа в Китай». По его словам, данный проект также может заинтересовать и других потенциальных клиентов. В настоящий момент ведутся переговоры с 15 крупными азиатскими потребителями СПГ, включая Японию, Южную Корею и Вьетнам.