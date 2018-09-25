В индийской армии проходят комплексные мероприятия по реструктуризации и модернизации вооруженных сил. Согласно поступающим сообщениям, эти комплексные мероприятия преследуют три цели, пишет Виджай Оберой в статье для издания Asia Times.

mannat sharma Индийские солдаты

Во-первых, планируется изменить численность вооруженных сил, чтобы избавиться от «излишнего веса» и повысить эксплуатационные возможности. Во-вторых, хотят увеличить финансирование программ по модернизации за счет сокращения других расходов (на выплаты заработной платы и пенсий). В-третьих, провести кадровую ревизию в вооруженных силах.

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Ранее уже неоднократно говорилось о необходимости реструктуризации и модернизации индийской армии, однако когда дело доходило до реализации поставленных целей, всё оставалось как есть, не происходило никаких изменений, поскольку оборонное ведомство Индии чувствует себя очень комфортно в условиях сложившегося статуса-кво. Все предпринятые ранее попытки преодоления непосредственных проблем, с которыми сталкивается индийская армия, лишь поцарапали поверхность, но не привели к глубокой трансформации.

U.S. Army Индийский солдат

Необходимость изменений в структуре вооруженных сил обусловлена национальными и стратегическими интересами, а также изменениями в оценке угроз. Также к факторам, указывающим на необходимость реструктуризации и модернизации вооруженных сил Индии, можно отнести новые вызовы будущих театров боевых действий, финансовые расходы, изменения в ядерной сфере. Например, поскольку затяжные региональные войны маловероятны, реструктуризация должна соответствовать целям краткосрочных и молниеносных операций, которые также могли бы привести к политической дестабилизации противника и к серьезным экономическим издержкам.

Реструктуризация должна найти баланс между численностью военных, вооружением и факторами повышения боевой эффективности. Если военный бюджет Индии сохранится на том же уровне, что и раньше, то оборонному ведомству придется сократить численность военнослужащих и увеличить боевой потенциал за счет использования современного оружия и техники.

Однако оборонное ведомство Индии, помимо реструктуризации вооруженных сил, также нуждается в пересмотре военной доктрины. Необходимо перейти от «истощения» к «маневрированию» для обеспечения «стратегической дезорганизации» противника и психологического паралича его военных и политиков. Операции должны носить активный, смелый и наступательный характер. Факторы повышения боевой эффективности должны использоваться для повышения мобильности на местности с естественными препятствиями и в горах.

Индии в срочном порядке необходимо обеспечить внутреннюю интеграцию оборонного ведомства, которое в настоящее время полностью укомплектовано специалистами административной службы, которые мало или вообще не разбираются в военных вопросах. Правительство должно отказаться от промедления в вопросе о назначении начальника штаба обороны и командующих войсками на театрах военных действий (ТВД). Оборонное ведомство должно быстро принимать решения и обладать четкой и продуманной стратегией.

cell105 Индийский танк Т-90

Главная слабость индийской армии заключается в чрезмерной сосредоточенности внимания на тактическом уровне. Оборонное ведомство сфокусировало свое внимание на захвате и повторном захвате цели, а также на изолированных наступательных операциях, что приводит к отсутствию синергии.

В настоящее время армия осуществляет планирование на уровне корпуса, а реализация передается на более низкие уровни. Штаб-квартира корпуса лишь распределяет ресурсы и осуществляет координацию. Необходимо добиться синергии военных операций на уровне корпуса, поскольку это привело бы к комплексному использованию всех ресурсов и оптимальному задействованию ударных мощностей.

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Стремясь занять доминирующую роль в Южной Азии, Индия должна обладать возможностью эффективного силового реагирования на провокации, не связанные с войной. Второстепенная задача армии — это проведение контртеррористических операций, однако эти операции не должны оказывать негативное влияние на эффективность выполнения других приоритетных задач. Оборонное ведомство должно выполнять контртеррористические операции в кратчайшие сроки, избегая длительных развертываний.

Стратегия вооруженных сил Индии должна приобрести упреждающий характер, оборонное ведомство должно повысить маневренность армии, сосредоточить внимание на оперативно-стратегическом уровне ведения войны, устранить недостатки, которые могут привести к тактическим или логистическим задержкам, обеспечить синхронность военных операций.