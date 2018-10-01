Киргизия вошла в новый политический сезон с перспективой роста напряженности и обострения борьбы как в парламенте, так и на улицах.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Пока что вероятность развития митинговой активности и активного противоборства властей и оппозиции невысока. Основная проблема страны не в борьбе элитных группировок за пост и деньги, а то, что денег этих в стране хватает только на самое необходимое.

В подобном положении дел в Киргизии нет ничего нового. С дефицитом средств она сталкивается постоянно. Последний год, в ходе которого стали известны десятки историй о массовых хищениях средств либо их нерациональном использовании на сомнительные проекты, вновь поднимает вопрос о том, когда Киргизия сможет перейти от выживания к режиму развития.

Нынешнее положение в экономике страны далеко от идеала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП страны снизился на 0,3%, объемы промышленного производства упали на 9%. Это не кризис киргизской экономики. Но в качестве повода для критики и упреков в неэффективности работы правительства и президента данные цифры используются активно.

Отмечу, что критика в адрес нынешних властей за то, что те не смогли обеспечить взрывной рост киргизской экономики, реальных оснований под собой не имеет.

Президентские выборы Сооронбай Жээнбеков выиграл 15 октября 2017 года. Однако фактически всю полноту власти и возможность воплощать принятые решения в жизнь он получил лишь в апреле 2018 года. До этого шла борьба за власть и процесс перераспределения полномочий.

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Невозможно прийти к власти, сказать «добро пожаловать» и получить сотни миллионов долларов инвестиций в экономику страны просто так. Либо для этого изначально должны быть крайне привлекательные стартовые условия, либо придется заключать крайне невыгодные сделки. Иначе никак.

President.gov.kg Празднование Дня независимости

Скажу непопулярную вещь. Было бы вообще ошибкой ожидать быстрых улучшений в Киргизии. Любым процессам свойственна инерция, и чем крупнее масштаб — тем инерция значительнее. Не важно, кто находится у власти, в стране могут смениться десятки президентов и премьеров, но без системных изменений ситуация будет оставаться прежней.

Да, есть примеры стран, в корне изменивших систему за короткие сроки. Однако надо помнить, что эти изменения либо были инициированы и проспонсированы из-за рубежа, либо произошли вынуждено и сопровождались значительными шоками.

Экономика Киргизии больна. С момента получения независимости Киргизии ее экономика никогда не была относительно здорова. За 20 с лишним лет дефекты и недостатки приобрели хронический характер. В такой ситуации надежды на скорое улучшение ситуации после прихода к власти нового президента схожи с желанием тяжелобольного пациента выздороветь на следующий день после смены лечащего врача.

Ситуация и перспективы

К осеннему политическому сезону Сооронбай Жээнбеков и его команда подошли не с лучшими позициями.

В политическом плане всё относительно неплохо. Жээнбеков и его команда сконцентрировали рычаги управления страной, избежали острого политического противостояния. На площадях нет митингов, парламентарии демонстрируют лояльность, оппоненты слабы и разрознены, а бывший патрон Алмазбек Атамбаев так и не смог стать центром притяжения недовольных.

К минусам относится то, что к настоящему моменту правительство Киргизии не предложило населению ясное понимание, куда страна движется. «Образ будущего» отсутствует. Налицо вопрос — что смогут поставить себе в заслугу по итогам года нынешние власти?

Mr. Theklan Игры кочевников

Темы для критики

Конец года в политическом плане может оказаться насыщенным событиями. Недовольные действиями киргизского президента попытаются хотя бы частично объединиться и заявить о себе как о самостоятельной силе. Некоторые оппоненты уже ведут медиакампанию по дискредитации главы государства. При этом, что характерно, среди площадок для размещения заказных материалов используются не только местные, но и ряд российских СМИ, а также соцсети.

Осень этого года и весной следующего оппозиция сосредоточится на нескольких направлениях критики в адрес президента и его окружения. Помимо критики по теме экономики, вероятно, критика сосредоточится вокруг следующих тем:

Президента обвинят в политических преследованиях оппонентов — десятки крупных чиновников находятся под следствием по подозрению в коррупции, что вызывает недовольство среди их родственников и беспокойство среди коллег. Будет заявлено, что Сооронбай Жээнбекова выступает за усиление исламизации страны. По аналогии с критикой предыдущих президентов Жээнбекова обвинят в клановости и непотизме. Любые договоренности с Китаем или Россией будут использованы для обвинений в «продаже родины» и «предательстве национальных интересов».

Еще одной темой для споров станет обсуждение в парламенте соглашения по вопросу многострадального рудника Кумтор. Это одновременно и самый крупный рудник в регионе, и, пожалуй, самый сложный в политическом плане объект в стране.

Kumtor.kg Плавка золота

Судьба золотого рудника

В сентябре 2017 года автор данной статьи уже давал оценку Кумтору. С тех пор положение не изменилось:

«Ситуация вокруг рудника порождала громкие и продолжительные скандалы. Затянувшиеся споры властей республики и менеджмента горнорудной кампании, метания руководства Киргизии, требовавшего то расторгнуть соглашение, то национализировать рудник, то создать вместо него совместное предприятие, привели к тому, что рудник, несмотря на всю свою финансовую привлекательность, стал «токсичным» для имиджа Киргизии. Именно историю рудника стали вспоминать в первую очередь при анализе рисков инвестиций зарубежные бизнесмены». (цитата из статьи «Киргизия решила помириться с золотодобытчиками. Надолго ли?» от 7 сентября 2017 года)

Тогда руководство страны вроде бы договорилось с инвесторами, как в дальнейшем будут делиться деньги от добычи золота. Предполагалось, что владеющие рудником канадцы увеличат выплаты и смогут спокойно продолжить работу. Для Бишкека окончание спора означало дополнительные поступления в дефицитный бюджет. Кроме того, себе в заслугу можно было поставить и сам факт достижения договоренности — ведь никто из предыдущих президентов этого сделать либо не мог, либо не хотел.

Хотя соглашение с канадской Centerra Gold было подписано в сентябре прошлого года, но так и не вступило в силу. Бывший премьер-министр Сапар Исаковоказался за решеткой, новым властям было не до решения сложного вопроса. Всё это время ситуация оставалась подвешенной. Предварительные условия, предваряющие вступление соглашения в силу, до сих пор не выполнены киргизской стороной. При этом сроки выполнения, по договоренности сторон, были в очередной раз продлены.

Kumtor.kg Золотоизвлекательная фабрика

Смогут ли новые власти Киргизии поставить точку в затянувшемся споре, и если да — то на каких условиях? На этот вопрос, пожалуй, точно не ответит никто.

Продолжающиеся споры гробят перспективы развития страны и отпугивают потенциальных инвесторов, но завершить их слишком сложно — на кону десятки или сотни миллионов долларов.

Интриги вокруг золота в Киргизии длятся так долго и затрагивают столько людей, что их описание вполне потянет на масштабный сериал. По эпичности и размаху сюжета, а также глупости и алчности некоторых участников он мог бы вполне перекрыть лучшие голливудские образцы.