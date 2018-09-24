На прошлой неделе в Тульской области широко отметили День оружейника, выбрали руководство Новомосковска и провели кубок губернатора по конкуру. Об этих и других событиях, произошедших в регионе за минувшую неделю, с 17 по 23 сентября, в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Выборы закончились, выборы продолжаются

В начале прошлой недели нового главу администрации получил второй по величине город региона, центр химической промышленности — Новомосковск. На первом заседании горсовета нового созыва (выборы состоялись 9 сентября) депутаты назначили сити-менеджера.

Пост главы администрации города освободился в июне этого года, когда правоохранительными органами был задержан Вадим Жерздев. Тогда же исполняющим обязанности главы администрации был назначен Алексей Бирюлин, до этого в течение нескольких лет руководивший Государственной жилищной инспекцией города.

18 сентября депутатам были представлены кандидаты на пост главы администрации — соперником Бирюлина стал руководитель горспорткомитета Николай Ивашков. По итогам голосования на должность был назначен Бирюлин. Как сообщил «Первый Тульский», на пост главы города был единогласно переизбран Анатолий Пророков, который занимал его в течение предыдущих пяти лет.

Об этом: В Новомосковске Тульской области выбрали главу администрации

«Мусорный» вопрос

В Тульской области готовятся к переходу на новую систему сбора твердых коммунальных отходов — она должна заработать с 1 января 2019 года. Процесс перехода в очередной раз обсуждали в правительстве региона на минувшей неделе. Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов рассказал, что представители двух региональных операторов (ООО «Хартия» — на территории Тулы, Щекинского и Киреевского районов и ООО «МСК-НТ» — на территории остальных муниципалитетов) вместе с муниципальными властями и региональным министерством проводят встречи с жителями. Кроме того, регоператоры провели инвентаризацию площадок сбора ТКО.

Что касается нового тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО, то он пока не утвержден, хотя предложения свои региональные операторы уже направили в комитет по тарифам Тульской области.

В полной мере новая система должна заработать с нового года, однако уже с 1 сентября «МСК-НТ» начал работу в тех районах, где ситуация с вывозом мусора наиболее тяжелая: это муниципальные образования Страховское в Заокском районе, Иваньковское в Ясногорском районе и часть Ясногорска. За две с небольшим недели с этих территорий вывезено почти две тысячи кубометров мусора, это в два раза выше ожидаемого объема. Ситуацию с перенакоплением объясняют тем, что организации, с которыми ранее заключались договоры на обслуживание, вывозом мусора фактически не занимались. После перезаключения договоров, надеются в правительстве региона, проблема будет решена.

«Наша первостепенная задача — обеспечить плавный и безболезненный для граждан переход от существующего порядка к новой системе работы с участием региональных операторов. А это значит, что мы не просто должны согласовать «дорожные карты», но и в полной мере контролировать их исполнение, вносить коррективы, если это потребуется, а также предугадать любые риски переходного периода. Важно, чтобы работа региональных операторов привела к существенным качественным изменениям в региональной системе обращения с отходами», — напомнил губернатор Алексей Дюмин.

Тула оружейная

На прошлой неделе в Тульской области широко отметили День оружейника — к этому профессиональному празднику имеют самое прямое отношение многие жители региона. Сегодня на территории Тульской области работает 25 оборонных предприятий, а доля военно-технической продукции составляет четверть от объема производства обрабатывающей промышленности.

19 сентября в Тульском музее оружия состоялась презентация книги «Премия имени С. И. Мосина: из века в век». В книгу вошли материалы о 2600 лауреатах премии. Одна из глав посвящена Сергею Мосину и его роли в развитии оружейного дела в России.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Презентация книги «Премия имени С. И. Мосина: из века в век»

Как рассказал министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев, история премии насчитывает два столетия: учрежденная в царское время и временно не вручавшаяся в течение нескольких десятилетий, в 1960 году она была возрождена именно на Тульской земле.

«Тула — наследник премии. Поэтому было принято решение о создании книги. На протяжении двух лет шли сбор и обобщение сведений о лауреатах премии им. С. И. Мосина, представляющих оборонные предприятия, вузы и государственные учреждения из многих регионов России», — сказал Дмитрий Ломовцев.

В День оружейника в Туле, на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием Тульского музея оружия состоялось открытие бюста Федору Токареву — Герою Социалистического Труда, автору около 30 опытных образцов самозарядной винтовки, первого отечественного пистолета-пулемета и легендарного пистолета ТТ.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Открытие бюста Федору Токареву – Герою Социалистического Труда

«Пусть память о нем живет в наших сердцах! И пусть его наследие и идеи продолжают вдохновлять нынешнее поколение конструкторов на новые достижения», — сказал на открытии бюста губернатор Алексей Дюмин.

От оружия до коммунальной техники

Накануне Дня оружейника ситуацию в сфере гособоронзаказа обсуждали на заседании Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа при ФАС России, состоявшемся в Туле. Причем центральным вопросом стал процесс диверсификации в оборонной отрасли.

Сегодня тульские предприятия оборонного комплекса не испытывают проблем с заказами, однако на перспективу президентом Владимиром Путиным была поставлена задача увеличения производства гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50%.

По словам министра промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрия Ломовцева, в ближайшие годы на предприятиях области будет создано и усовершенствовано более 35 видов продукции — от медицинского оборудования до уборочной техники. Сегодня в лидерах по производству гражданской продукции «Туламашзавод», который производит дизель-генераторные установки, мобильные пожарные установки, металлообрабатывающие станки и твердосплавный инструмент. В разработке — коммунальная уборочная техника и даже аппараты МРТ. Один из флагманов тульской оборонной отрасли «Сплав» также сосредоточился на развитии линейки диагностической медицинской техники: высокий спрос уже есть на лечебный комплекс «Ангел». В настоящее время на его основе совместно с МГУ разработаны модификации для вертолетных медицинских бригад, а также капсулы для поддержания жизнедеятельности и доставки тяжелобольных.

ОАО «КБП им. А. Г. Шипунова» и «НПО Стрела» производят продукцию для радиолокации, а также для использования в лазерной хирургии. НПО «Стрела» разработана РЛС «Сова» гражданского назначения, востребованная в сельском хозяйстве и в частной охранной деятельности.

Развивать туризм

На прошлой неделе состоялось сразу несколько событий, касающихся развития туристической отрасли в регионе.

Так, 21 августа в Госдуме РФ состоялась церемония подписания соглашения между комитетом Тульской области по развитию туризма и Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в Российской Федерации». По информации управления пресс-службы правительства области, соглашение от региона подписала председатель комитета по развитию туризма Лариса Соломатина, со стороны ассоциации — исполнительный директор Сергей Лисков. Соглашение предусматривается сотрудничество по целому ряду направлений, прежде всего, это привлечение инвестиций в отрасль.

«Красивый, динамично развивающийся регион в центре России, с богатой историей, где туризм является одним из драйверов развития экономики. Здесь сосредоточен огромный туристский потенциал и благоприятные условия для ведения бизнеса», — отметил председатель Ассоциации Сергей Кривоносов.

«У нас есть что предложить инвесторам, реконструкция набережной — это первый этап обновления Тулы, за ним последует реконструкция всего исторического центра, поэтому привлечение инвесторов со стороны Ассоциации — это тот результат, на который мы рассчитываем, заключая соглашение о сотрудничестве», — отметил замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

А 22 сентября в регионе открылся литературный железнодорожный маршрут — «Незабываемое железнодорожное путешествие по следам героев И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого». Это уже второй подобный маршрут в регионе — первый, «Куликово поле — взгляд из XXI века», заработал с мая этого года.

Новый маршрут рассчитан на два дня, он свяжет два региона — Тульскую и Орловскую области: в него входят музейные комплексы на железнодорожных станциях «Ясенки», «Плавск», «Чернь», «Козлова засека», а также музей заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музей заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг».

22 сентября состоялось еще одно мероприятие, приуроченное к 190-летию со дня рождения Льва Толстого: стартовал кубок губернатора Тульской области по конкуру.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Кубок губернатора Тульской области по конкуру

В турнире приняли участие спортсмены из разных городов страны, в том числе 10 мастеров спорта России международного класса, а также Украины, Белоруссии и Молдавии. Глава региона Алексей Дюмин, который открыл мероприятие, подчеркнул, что этот турнир уже стал доброй спортивной традицией Тульской области.

Лучшие таксисты — в Туле

На прошлой неделе в регионе стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2018» — Тульская область участвует в конкурсе впервые.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульские таксисты рассчитывают стать лучшими в России

По информации правительства региона, цели конкурса — популяризация профессии таксиста, повышение безопасности вождения и культуры обслуживания клиентов. Таксисты соревнуются не только в знании правил дорожного движения и в практических навыках управления автомобилем, но в знаниях истории Тульской области и легкового такси в России. По словам министра, победитель отборочного этапа примет участие в финале Всероссийского конкурса «Лучший таксист России 2018», который пройдет в октябре в Сочи.