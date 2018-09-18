В Новомосковске Тульской области выбрали главу администрации

Новомосковск, Тульская область, , 11:42 — REGNUM Алексей Бирюлин избран на пост главы администрации города Новомосковска — второго по величине города Тульской области. Решение было принято 18 сентября на первом заседании собрания депутатов Новомосковска третьего созыва.

Выборы депутатов горсовета Новомосковска, как сообщало ИА REGNUM, состоялись в единый день голосования 9 сентября. Всего было избрано 25 депутатов.

По информации «Тульских новостей», на своем первом заседании депутаты горсобрания нового созыва рассмотрели вопрос о назначении на должность главы администрации Новомосковска. Единогласно депутаты проголосовали за кандидатуру Алексея Бирюлина, который до июня 2018 года возглавлял региональную Госжилинспекцию, а затем занял должность заместителя главы администрации Новомосковска. Его соперником на выборах главы администрации был руководитель горспорткомитета Николай Ивашков. На пост главы города «Единая Россия» ранее рекомендовала Алексея Пророкова.

Отметим, что прежде пост главы администрации Новомосковска занимал Вадим Жерздев. В середине июня этого года он написал заявление об увольнении по собственному желанию — после того, как был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий.