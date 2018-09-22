Соединенные Штаты — это глубоко поляризованная нация, однако одно обстоятельство позволяет американцам преодолеть все разногласия: Китай может в конечном итоге обойти Соединенные Штаты. Если Вашингтон не предпримет решительных мер, чтобы остановить своего крупнейшего конкурента, высока вероятность того, что в скором времени США могут лишиться статуса ведущей мировой державы. Оказалось, что десятилетия инвестиций в экономику КНР и дипломатические уступки со стороны Вашингтона привели к созданию геополитического монстра. Сейчас Китай может похвастаться одной из крупнейших экономик в мире. Пекин использует растущую мощь для установления собственных правил в Восточной Азии, стремясь вытеснить США и подорвать демократию во всем мире. В ответ на это многие демократы и республиканцы поддержали наращивание военного присутствия США в Азии и введение торговых пошлин в отношении многомиллиардного китайского импорта. Вашингтон бросил вызов влиянию КНР во всем мире, пишет Майкл Бекли в статье для издания Foreign Affairs.

Грук Андрей ИА Красная Весна 8 Матрос ВМС КНР во время учений «Морское взаимодействие-2017», Владивосток, Россия.

Грук Андрей ИА Красная Весна 8 Матрос ВМС КНР во время учений «Морское взаимодействие-2017», Владивосток, Россия.

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Однако Вашингтон избрал ошибочный подход в отношении КНР. Китай не собирается обгонять Соединенные Штаты в экономическом или военном отношении. Китай изо всех сил пытается идти в ногу со временем и, вероятно, продолжит отставать от США в ближайшие десятилетия. Соединенные Штаты являются и останутся единственной сверхдержавой в мире в обозримом будущем, при условии, что они будут избегать чрезмерного расширения своего участия за границей или недоинвестирования на родине.

Наибольший риск для стратегии США, соответственно, заключается в чрезмерной реакции на восхождение КНР. Вместо раздувания истерии в отношении КНР и подготовке к холодной войне, Вашингтону следует предпринять более скромные шаги для укрепления существующего баланса сил в Восточной Азии и активизации экономики США.

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Обычно в качестве доказательств неминуемого роста КНР приводят различные статистические данные по уровню промышленного производства, торговым и финансовым потокам, военным расходам, научным разработкам и инвестициям в инфраструктуру. Однако все эти показатели ВВП, как показывает история становления и краха крупных держав за последние 200 лет, не могут быть использованы для предсказания будущего. Это все равно, что подбрасывать монету, чтобы определить будущих победителей и проигравших в войне.

Если рассматривать показатели ВВП, то Китай в прошлом уже достигал уровня мировой сверхдержавы. В XIX веке у Китая была крупнейшая в мире экономика и самые крупные вооруженные силы. Китай также достиг профицита в торговле с другими великими державами. Тем не менее многие китайские граждане сегодня называют эту эпоху «веком унижения», поскольку страна в конечном итоге потеряла огромные куски территории и большинство своих суверенных прав, уступив Соединенному Королевству и Японии. В прошлом веке Советский Союз превосходил Соединенные Штаты по многим показателям, включая объем промышленного производства, военные расходы, численность войск, арсенал ядерного оружия, численность ученых и инженеров. Однако СССР проиграл в холодной войне. Можно привести сотни других аналогичных примеров.

Большая численность населения — это очень важный актив. Люксембург, например, никогда не станет сверхдержавой. Его экономика просто теряется на фоне мировых держав, а численность вооруженных сил меньше численности отдела полиции Кливленда. Однако наличие большой численности населения еще не гарантирует, что страна может стать сверхдержавой. Один миллиард крестьян может произвести большой объем продукции, однако большая часть произведенной продукции пойдет на удовлетворение внутренних потребностей, при этом останется мало ресурсов для проецирования своей власти за рубежом.

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Чтобы стать сверхдержавой, нужно обладать большой экономикой и значительными военными ресурсами. Экономика должна быть большой и эффективной одновременно, а не просто большой или просто эффективной. Страна должна обладать возможностью не только мобилизовать огромные ресурсы, но и обладать большими запасами чистых ресурсов, т. е. ресурсов, оставшихся после вычета затрат, связанными с их созданием.

Список затрат может быть очень обширным. Сюда можно отнести и издержки производства, а также любые отрицательные побочные последствия процесса производства (например, загрязнение). Затем прибавьте к этому социальные расходы, здравоохранение, образование, военные расходы и многое другое. Фактически, чтобы покрыть все эти затраты, нужно потратить большую часть имеющихся ресурсов. Чтобы определить реальный потенциал страны, эксперты должны учитывать все эти затраты. Следовательно, необходимо обратить внимание на объемы чистых ресурсов той или иной страны.

Данные Всемирного банка, ООН и инвестиционного банка Credit Suisse показывают, что чистые запасы ресурсов Соединенных Штатов в несколько раз превышают аналогичные запасы Китая, с каждым годом превосходство США будет только увеличиваться. Самое интересное заключается в том, что соответствующие исследования Всемирного банка, ООН и Credit Suisse опираются на официальную статистику китайского правительства, которая преувеличивает достижения Китая на целых 30% и не уделяет особого внимания многочисленным издержкам. Например, китайские предприятия используют примерно в два раза больше капитала и в пять раз больше рабочей силы, чем компании США, для получения того же уровня производства.

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В целом, Соединенные Штаты обладают огромным экономическим и военным преимуществом перед Китаем. Чтобы догнать США, Китаю придется стремительно наращивать объемы своих ресурсов. Однако, по некоторым оценкам, в течение следующих 30 лет Китай потеряет четверть своего трудоспособного населения — более 200 миллионов рабочих. При этом численность граждан КНР старше 65 лет увеличится втрое. Ожидается, что в аналогичный период рабочая сила США увеличится на 30%.

Китай не представляет угрозы для глобального лидерства США. Возможно, политика США и не привела к демократизации Китая, но Вашингтону удалось сохранить свое глобальное первенство и сделать мир более безопасным. Однако преувеличенные опасения США относительно роста КНР могут подорвать имеющиеся достижения, что может негативно сказаться на безопасности, влиятельности и процветании Соединенных Штатов.