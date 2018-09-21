American Conservative: нынешняя внешняя политика США нежизнеспособна

Вашингтон, , 12:08 — REGNUM После победы США над СССР в холодной войне, перед Вашингтоном открылись громадные возможности, но распорядиться ими должным образом Белый дом так и не смог. Поэтому теперь иначе как нежизнеспособными обязанности США по всему миру назвать нельзя, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Автор отмечает, что к концу своего второго срока бывший президент США Рональд Рейган, назвавший Советский Союз «империей зла», смог пройтись по Красной площади, где его по спине похлопывали официальные лица СССР. Жить в этот момент было настоящим блаженством, но как же распорядился Вашингтон плодами своей победы в холодной войне?

Так, в сентябре состоялись совместные учения вооруженных сил России и Китая, в которых приняли участие 300 тыс. российских и 3 тыс. китайских военнослужащих, 1 тыс. самолетов, 900 тыс. танков. Эти маневры, ставшие крупнейшими за последние 40 лет, являются очевидным сигналом Востока Западу.

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Также ушедшими в прошлое можно считать и великое достижение Ричарда Никсона, добившегося отторжения Китая от СССР и сближения его с США, и великое достижение Рейгана — окончание холодной войны. Большевизм, возможно, и умер, но российский национализм, разбуженный быстрым продвижением НАТО к границам России, живет и здравствует. Похоже, что Москва разочаровалась не только в Западе, но и в улучшении отношений с США при Трампе.

На этом фоне интересны шаги Вашингтона в отношении Украины, которой Белый дом пообещал поставить системы ПВО и другие виды оружия. При поддержке США Киев уже решил построить базу ВМФ в Азовском море для «создания условий для противодействия агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе».

У Киева в этом регионе уже действуют несколько патрульных судов, и еще несколько должны поступить в ближайшие месяцы. При этом российские ВМС могут уничтожить и эти корабли, и украинскую базу за считанные минуты. Готовы ли США отправить в Черное море свой флот для защиты украинских морских прав?

Более того, недавно Польша пригласила США создать крупную военную базу на своей территории. При этом Варшава пообещала выплатить за создание базы «Форт Трамп» $2 млрд. Главе Белого дома, похоже, понравились и сама идея, и название объекта. Тем не менее именно решение бывшего президента США Джорджа Буша-младшего разместить в Польше системы ПРО было встречено Кремлем контрмерой — размещением в Калининграде комплексов «Искандер», на чьи крылатые ракеты можно устанавливать ядерное оружие.

В свою очередь, на Балканах вопреки протестам России США добиваются включения Македонии в состав НАТО.

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Здесь уместно задаться вопросом, на фоне регулярных визитов военных кораблей США на восток Балкан и Черное море, возможности создания американской базы в Польше и увеличения поставок оружия на Украину для борьбы «с пророссийскими мятежниками» в Донбассе и российским флотом в Азовском море, не получается ли так, что США «немного теснят» Россию? И разве можно быть уверенным, что Москва будет вечно идти на уступки.

Когда Грузия, считая, что она может выдавить российских миротворцев и присоединить к себе Южную Осетию, пошла на агрессию в августе 2008 года, российская армия раздавила грузинские войска за двое суток. Тогда глава Белого дома Буш-младший поступил разумно, не став выдвигать ультиматум и отправлять американских военнослужащих. Он не послушал ястребов в своей партии, которые затащили его в самую провальную операцию за все его правления.

Так в чем же заключается великая стратегия США по отношению к России? Политические круги, которые можно назвать крылом Джона Маккейна в Республиканской партии, пытались включить Украину и Грузию в НАТО, чтобы сдерживание России стало вечной политикой Вашингтона. Известно ли американскому народу, с какими рисками сопряжена эта стратегия и какая вероятность, что Москва будет всегда подчиняться требованиям Вашингтона?

При этом доля США в глобальной экономике со времен Рейгана значительно сократилась, дефицит бюджета составляет $1 трлн, долг — 100% ВВП, а Вашингтон намерен сдерживать две другие великие державы — Россию и Китай. В то же самое время страна застряла в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене, а партия войны бьет в барабан и призывает идти на конфронтацию с Ираном. Вашингтон также вводит санкции против союзников и противников, то есть всех, кто не следует за лидерством США.

И лишь одно слово приходит на ум, заключает автор, когда смотришь на то количество обязательств, которых придерживаются США по всему миру, — они нежизнеспособны.