Участники нефтяного рынка, автомобилисты и аграрии, которые в разгар уборочной и посевной кампаний вынуждены покупать ГСМ по грабительским ценам, так и не дождались адекватных мер по стабилизации цен на моторное топливо.
Горбаруков Александр ИА REGNUM
Цены на бензин
Стопроцентный рост
В условиях ослабления рубля, которое спровоцировали антироссийские санкции и растущая цена мировой нефти, вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВНИКам) по-прежнему невыгодно продавать нефтепродукты в России. В то время как объем их производства, судя по последним данным Росстата, падает уже вторую неделю.
Объемы выпуска нефтепродуктов
Эти факторы уже создали ощутимую напряжённость на Санкт-Петербургской сырьевой бирже: оптовая цена моторного топлива вновь существенно выросла (c июня 2018 года — более чем на 12%).
О том, что государству не удалось удержать розничные цены, даже несмотря на имеющиеся договорённости с руководителями крупнейших нефтяных компаний об их заморозке, можно понять даже по общему мониторингу цен, осуществлённому Росстатом.
Динамика потребительских цен на бензин автомобильный и дизельное топливо (по данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации)
в процентах
Также анализ еженедельной статистики свидетельствует о постепенном увеличении числа российских столиц с подорожавшим моторным топливом. Если с 3 по 9 сентября таковых насчитывалось 17, то с 10 по 16 сентября — уже 21.
Более всего цены выросли в Кызыле — на 0,8%, Чите, Симферополе, Севастополе и Благовещенске — на 0,5−0,7%. Хотя ещё двумя неделями раньше подорожание топлива отмечалось в 10−11 центрах субъектов РФ.
Средние потребительские ценына бензин автомобильный и дизельное топливопо Российской Федерации
рублей за литр
В целом с декабря 2017 года бензин в России подорожал на 8,8%, а дизельное топливо — на 9,9%, а с начала лета 2018 года моторное топливо вздорожало более чем на 10%. А вот прибыль от продажи российской нефти за рубеж в этот же период превысила $71.241.000.000, что, по данным таможенников, на 33,9% больше, чем в 2017 году. Вероятно, поэтому государство не спешит ограничивать экспорт, предпочтя ручное управление внутреннем рынком.
С барского плеча
Ручной управленческий метод взял на вооружение и Минсельхоз РФ. Кинув аграриям «с барского плеча» 5 вместо подтверждённых 12 миллиардов рублей на компенсацию роста цен на ГСМ, новый глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил, что крестьяне и этой сумме должны быть рады.
«Да, сумма ущерба была нами посчитана, она составляла порядка 12 млрд, но при этом надо четко понимать, что мы с вами живем в рыночной экономике, они (аграрии), когда принимали решение о том, что они занимаются сельскохозяйственным бизнесом, брали на себя определенные риски, понимали, что цены на разное сырьё могут колебаться», — заявил Патрушев 19 сентября в ходе «правительственного часа».
В таком случае хотелось бы узнать, какие риски взял на себя Минсельхоз и собирается ли отвечать за дисбаланс на зерновом рынке? Если учесть, что доля затрат на ГСМ в производстве сельхозпродукции в среднем составляет 10−20%, то цена зерновых, по разным оценкам, должна была подняться примерно на 10−15%. Однако же в Сибири за тонну пшеницы 3-го класса дают всё те же 6−7 тысяч рублей, тогда как в других регионах на фоне плохих прогнозов об итогах уборочной цены в разы выше (9900−12 850 рублей). Ответит ли профильное министерство за разорившихся аграриев и спекулянтов-перекупщиков или опять всё спишет на «невидимую руку рынка»?
Напомним, соглашение о заморозке топливных розничных цен начало действовать с июня 2018 года, но уже с середины сентября, когда произведённого топлива стало не хватать, ВНИКи, судя по приведённым выше статистическим данным, стали понемногу отпускать розничные цены. Вероятно, это и стало причиной, по которой премьер Дмитрий Медведев на совещании в Сочи по стимулированию добычи нефти заявил о том, что лимит повышения цен на бензин уже выбран, и призвал не допустить повторения майских событий со взлетевшими ценами.
По сути, правительство вновь призвало нефтяников к «заморозке».
Сверхприбыль и 600 миллиардов в придачу
Также правительство, несмотря на возражения Минфина, намерено поддержать нефтяников рублём, причём уже в этом году. Речь идёт о так называемой демпфирующей надбавке, которая позволит нефтяным компаниям получить из бюджета около половины дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя его на внутренний топливный рынок по более низким ценам.
Напомним, налоговым маневром в нефтяной отрасли (с 2019 по 2024 год предполагается поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть до нуля и пропорциональный рост НДПИ) предусмотрена компенсация за поставку топлива на внутренний рынок. Со следующего года эта демпфирующая надбавка должна составить 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 56 000 руб. за одну тонну бензина и 50 000 руб. за одну тонну дизельного топлива. Но нефтяники попросили увеличить компенсацию, а курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложение снизить фиксированную цену на топливо на 10%, что увеличит субсидию нефтяникам до 630 млрд рублей.
Виктор Дени. Капитал
Интересно, что Минфин ранее выступал против такой схемы. В частности, замминистра финансов Илья Трунин обращал внимание, что 630 млрд рублей — это сумма будущих сборов государства от увеличения ставки НДС на 2 процентных пункта.
«С нашей точки зрения, это было бы очень странно — вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», — цитируют «Ведомости» слова замминистра.
Но после известного совещания у Медведева Минфин заявил о готовности обсуждать вопрос снижения фиксированной в законе цены при расчете демпфирующей компоненты для того, чтобы не допустить подорожания топлива в 2019 году.
Как известно, новый виток бензинового ажиотажа спровоцирован несколькими факторами. Помимо уже названных, макроэкономических, существуют и вполне субъективные, такие как сезонная остановка нефтеперерабатывающих заводов на ремонт и всё та же пресловутая договорённость с ВНИКами о заморозке розничных цен на АЗС.
Изначально заявлялось, что это будет временная мера, поскольку обе стороны несут существенные потери. Государство — в виде недополученных налогов, нефтяники — в виде недополученной прибыли. А что теперь?
Нефтяники, как известно, компенсируют выпадающие доходы на оптовом рынке, загоняя тем самым в финансовую западню 60% коммерческого сектора (независимые АЗС). Дошло до того, что мелкооптовая стоимость топлива стала выше розничной, а это прямая дорога к их разорению.
Андрей Алексеев ИА Красная Весна
Бензоколонка
В этом случае существует реальная опасность того, что АЗС ВНИКов не сможет обеспечить топливом всех потребителей, а так и до коллапса недалеко. Но вместо реального решения бензинового кризиса правительство решило помочь нефтяникам ещё больше набить карманы в обмен на сдерживание розничных цен. Ничего хорошего от такой политики ждать не приходится.