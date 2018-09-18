Медведев попросил: почему возможен резкий рост цен на топливо

Москва, , 14:38 — REGNUM Заявление главы российского правительства Дмитрия Медведева по поводу выбранного лимита повышения цен на бензин в этом году, прозвучавшее сегодня, 18 сентября, в Сочи на совещании по развитию нефтедобывающей отрасли и стимулированию нефтедобычи, звучит несколько странно.

Прежде всего потому, что никто лимит этот не устанавливал, а президент России Владимир Путин в ходе майской «прямой линии» заявил, что взлетевшая с мая цена на бензин — результат неточного регулирования в сфере энергетики.

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Но перейдя на «ручной режим» (как выразился сегодня Дмитрий Медведев) управления топливным рынком, правительство и по прошествии двух месяцев не сумело взять под контроль ситуацию с ценами. Свидетельство тому — недавнее совещание премьер-министра Дмитрия Козака с руководителями нефтяных компаний, на котором рассматривался вопрос о скорейшем субсидировании бензиновых цен. Речь идет о введении в рамках налогового маневра так называемой демпфирующей надбавки, которая позволила бы нефтяным компаниям получить из бюджета половину дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя его на внутренний топливный рынок по более низким ценам. Причём этот инструмент, возможно будет задействован уже через месяц, а не с 2019 года, как планировалось.

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Напомним, цены на бензин в России росли в течение всего года, но наиболее заметно взлетели с весны: в условиях ослабшего из-за экономических санкций рубля и взлетевшей цены мировой нефти экспорт стал привлекательнее насыщения внутреннего рынка. Снижение объемов продажи моторного топлива повлияло на то, что его розничная цена в некоторых регионах преодолела отметку в 50 рублей литр.

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Очевидно в этих экономических реалиях наиболее действенной мерой сдерживания цен было бы сокращение импорта российского топлива, но в правительстве решили поступить иначе: государевы люди договорились с руководителями крупнейших нефтяных компаний о заморозке цен на АЗС в обмен на снижение топливных акцизов. Идя на такую непопулярную меру (акцизы — это бюджеты региональных дорожных фондов) стороны понимали, что соглашение это — временное и надеялись на то, что к концу года нефтяные цены пойдут в низ.

Но этого не произошло, рубль тоже не спешит укрепляться. Государство и нефтяники продолжают зарабатывать на экспорте. Именно поэтому сложно поверить в слова, сказанные сегодня Дмитрием Медведевым о том, что правительству придется повысить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, в случае, если динамика цен станет неконтролируемой.

По сути, премьер признал, что правительству не удалось стабилизировать цены на бензин. Которую неделю их рост продолжается как на Санкт-Петербургской сырьевой бирже, где закупают бензин для потребителей независимые АЗС, так и на самих региональных АЗС (данные Росстата).

И если вертикально интегрированные нефтяные компании компенсируют выпадающие от розницы доходы на мелком опте и экспорте, то коммерческим автозаправщикам ничего не остаётся, как повышать цены или разоряться. Однако, учитывая, что и доля на рынке составляет порядка 60%, не исключён самый худший вариант с ценами на топливо.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев совещании по стимулированию добычи нефти в Сочи заявил о том, что лимит повышения цен на бензин уже выбран и призвал не допустить повторения майских событий со взлетевшими ценами.

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