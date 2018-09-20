Спустя десять лет после мирового финансового кризиса всем стало ясно, что мультилатерализм позволяет остановить процесс обострения так называемой Великой рецессии. В 2008 году под ударом оказалась глобальная финансовая система. Сегодня под угрозой находится глобальная торговая система, пишет Энн Крюгер в статье для издания Asia Times.

Под откос

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Последние 70 лет мультилатерализм служил на благо мира. После Второй мировой войны США способствовали созданию трех основных экономических институтов — Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Всемирной торговой организации (ВТО), которые легли в основу международного экономического порядка, существующего до сих пор.

Каждый из этих институтов внес значительный вклад в глобальный экономический рост, особенно ВТО. Хотя сегодня мультилатерализм также важен, как и в послевоенные годы, угрозы для ВТО продолжают расти. Главной угрозой является торговая политика президента США Дональда Трампа, который пытается нарушить букву и дух правил ВТО.

В самом начале мирового финансового кризиса десять лет назад многие опасались того, что страны установят новые торговые барьеры, также как в 1930-х годах и во время других, послевоенных рецессий. Однако торговых ограничений в значительной степени удалось избежать, поскольку ВТО и «Группа 20» всячески содействовали многостороннему сотрудничеству. Удалось предотвратить резкое сокращение объемов торговли, что могло произойти при отсутствии многостороннего сотрудничества. В итоге к 2011 году объем международной торговли достиг докризисного уровня.

164 страны-члены ВТО привержены поддержке открытой многосторонней системы и общим правилам и процедурам, которые призваны обеспечить рост этой системы. В соответствии с правилами ВТО, правительства не могут дискриминировать других членов ВТО (это означает, что преимущества, которыми пользуется один торговый партнер, должны распространяться на всех). Установление пошлин разрешено только при определенных обстоятельствах. Все предполагаемые нарушения правил разбираются в специальном органе ВТО по урегулированию споров.

Wto.org Флаг ВТО

Уверенность в том, что торговые компании могут рассчитывать на справедливое регулирование и судебное разбирательство в рамках ВТО, имеет важное значение. Принцип отказа от дискриминации лежал в основе глобальной торговой системы с момента ее создания. Данные положения делают международную торговую систему подлинно многосторонней. Благодаря многосторонним торговым переговорам пошлины на промышленные товары среди стран с развитой экономикой удалось сократить с более чем 40% в конце 1940-х годов до нынешних примерно 4%. Такое положение вещей является выгодным для всех членов ВТО.

Механизм урегулирования споров в рамках ВТО также имеет жизненно важное значение для глобальной торговли. Когда власти той или иной страны приходят к выводу, что их торговый партнер нарушает взаимосогласованные правила, они могут направить соответствующую жалобу в ВТО, после чего в арбитражной комиссии ВТО будут рассмотрены аргументы каждой из сторон. После рассмотрения дела в отношении виновной стороны могут применить санкции. США, например, выиграли 90% дел, направленных Вашингтоном в арбитражную комиссию ВТО.

Работу ВТО можно сравнить с работой главной пружины механических часов. ВТО представляет из себя внутренний механизм глобальной торговой системы. Очень важно, чтобы данный механизм всегда исправно функционировал.

Однако несмотря на жизненно важное значение ВТО, администрация США предпринимает усилия, чтобы ослабить ее позиции. Основной удар пришелся на механизм урегулирования торговых споров. Для рассмотрения торгового спора необходимо присутствие всех трех арбитражных судей, однако администрация блокирует все кандидатуры судей, которые должны прийти на смену тех, чей срок полномочий истекает. В случае отсутствия кворума ни один торговый спор не может быть рассмотрен, в связи с чем ряд стран могут безнаказанно нарушать правила ВТО.

Еще одной серьезной угрозой для ВТО является то, что администрация Трампа заявляет, что вводит дискриминирующие пошлины на импорт стали в целях обеспечения национальной безопасности. Для всех очевидно, что нет никакой угрозы для национальной безопасности США со стороны таких союзников, как Канада и Япония. Это означает, что действия американской администрации противоречат духу и букве правил ВТО.

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Пошлины США подорвали глобальный рост и ослабили позиции ВТО. В мире трансграничных цепочек поставок сбой в импорте стали приведет к сокращению производства не только в странах-экспортеров, но и в США. Вероятность того, что другие страны могут принять ответные меры в отношении американских пошлин, делает ситуацию еще более опасной.

Дональд Трамп

Вашингтон почти наверняка не сможет сократить дефицит торгового баланса США с помощью введения дискриминационных пошлин. Баланс текущего счета любой страны определяется за счет разницы между внутренними сбережениями (государственными и частными) и внутренними инвестициями. Если сбережения не увеличиваются или не сокращается объем инвестиций, существующий разрыв в текущем счете нельзя уменьшить.

Любые попытки подорвать международную торговлю неизбежно нанесут ущерб всем участникам международной торговли, включая рабочий класс, который составляет основу политической базы Трампа. Международное сообщество должно оказать противодействие политике Трампа и защитить принципы свободной многосторонней торговой системы, пока не стало слишком поздно.