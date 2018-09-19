Bloomberg: У КНР появились верные союзники в торговой войне с США?

Александр Белов, , 07:51 — REGNUM

Столкнувшись с пошлинами на китайский экспорт в США в размере $200 млрд, Пекин поклялся нанести ответный удар. Китайское руководство обратилось к своим давним союзникам — американским бизнесменам и финансистам, для которых было бы разумным переосмыслить свою роль, пишет Майкл Шуман в статье для издания Bloomberg.

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В воскресенье и понедельник, 16 и 17 сентября, в Пекине поспешно созвали группу высокопоставленных представителей Wall Street для переговоров с представителями китайского руководства. Переговоры стали частью более масштабного изменения тактики, в соответствии с которой китайские политики попытались убедить иностранные компании в том, что их инвестиции находятся в безопасности и широко приветствуются. Учитывая замедление темпов роста китайской экономики, вполне понятно, почему руководство КНР хочет сохранить поток иностранных инвестиций. Предположительно, банкиры, которые бросились в Пекин на этой неделе, надеются использовать открывшиеся возможности для того, чтобы добиться более широкого доступа к крупному, но все еще жестко контролируемому финансовому сектору КНР.

Китай решил использовать стратегию, проверенную временем: разделяй и властвуй. Цель состоит в том, чтобы увеличить разрыв между Белым домом и американским бизнесом, надеясь на то, что это может привести к изменению или смягчению торговой политики президента США Дональда Трампа.

У китайских лидеров есть все основания полагать, что их новая тактика сработает. Американские пошлины в отношении китайского импорта могут причинить ущерб тем компаниям, которые, по утверждению Трампа, Белый дом намерен защитить. В Торговой палате США назвали новые пошлины Трампа «контрпродуктивными», поскольку они не смогут «эффективно решить проблемы», связанные с недобросовестной китайской торговой практикой. В американской ассоциации производителей одежды и обуви указали на то, что «использование пошлин в качестве инструмента принуждения КНР к переговорам не отвечает интересам американских компаний, американских рабочих и американских потребителей».

Все это верно. Не стоит ожидать, что крупный бизнес поддержит политику, которую он считает вредной. Следствием этого является то, что администрация непреднамеренно превратила эти предприятия в прокитайских лоббистов, выступающих против политики Белого дома. Американской администрации стоило бы наладить более тесное сотрудничество с крупными американскими бизнесменами для выработки подхода к КНР, который поддержало бы и бизнес-сообщество США. В то же время сами корпоративные лидеры должны прилагать больше усилий для завоевания китайского рынка.

Например, американские бизнесмены могли бы для начала взять на себя ответственность за тот беспорядок, который они устроили в КНР. Например, китайское правительство любит утверждать, что оно «заставляет» американские компании передавать технологии национальным компаниям, однако иностранные компании делают это добровольно. Американским компаниям нужно сделать гораздо больше, чем просто анонимно жаловаться властям США о том, что в КНР с ними плохо обращаются. У Торговой палаты США есть длинный перечень мер, которые могли бы улучшить доступ к китайскому рынку.

Как показывает встреча с представителями Wall Street, Китай по-прежнему ощущает потребность в иностранных инвестициях для укрепления своей экономики. Это предоставляет крупным глобальным компаниям некоторые рычаги давления. Руководители крупнейших развитых стран мира могли бы создать собственные коалиции и пригрозить КНР, что они предоставят свои инвестиции и технологии Индии, Вьетнаму и другим конкурентам Китая, чтобы заставить Пекин пойти на уступки. Вместо того, чтобы просто принимать китайские правила, противоречащие их интересам, глобальные компании могли бы скоординировать свои действия, чтобы изменить их.

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Конечно, такая стратегия может повлечь за собой краткосрочную нагрузку на продажи и прибыль этих компаний. Однако не стоит ожидать, что американские компании могут заставить КНР изменить недобросовестную практику ведения бизнеса, не столкнувшись с определенными издержками. Если КНР и дальше позволят субсидировать китайские компании и использовать зарубежные ноу-хау, американские компании все равно столкнуться с сокращением своего присутствия на китайском рынке. Поэтому в следующий раз, когда китайские руководители захотят переговорить с представителями Wall Street, американские финансисты на должны столь поспешно отвечать на звонок.