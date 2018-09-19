Последний раунд пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом в отношении китайского импорта, скажется на кошельках рядовых американских граждан, поскольку им придется больше платить за некоторые товары. Однако нельзя сказать, что увеличение расходов будет огромным, к тому же политика Трампа может привести к восстановлению рабочих мест, утраченных из-за наращивания импорта из КНР, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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В 2005 году, когда импорт товаров из Китая составлял примерно половину нынешнего объема, семья журналистки из США Сары Бонниорни попробовала в течение года обходиться без товаров с маркировкой «Made in China». Семье пришлось столкнуться с определенными трудностями, например, это сказалось на стоимости рождественских подарков. Также семье пришлось отказаться от покупки некоторых предметов, таких как свечи и спальные мешки. К тому же Бонниорни подозревала, что она покупает товары, так или иначе связанные с китайским импортом, но без маркировки «Made in China», например, яблочный сок, сделанный из китайского концентрата.

Michael Mandiberg Made in China

Считается, что американские потребители столкнуться с негативными последствиями решения Трампа о введении 10-процентных пошлин на китайские товары и его угроз об увеличении этих пошлин до 25% в случае, если Китай откажется снизить барьеры для американской торговли и инвестиций. В статье для китайского информационного агентства Синьхуа Джон Росс написал, что пошлины на китайский импорт обойдутся среднестатистическому американскому домохозяйству в $850 в год.

Это цифра была приведена в отчете Oxford Economics от 2017 года, который подготовили для Американо-китайского совета по делам бизнеса (U.S.-China Business Council). Согласно расчетам, дешевый китайский импорт снижает потребительские цены в США на 1−5%. В 2015 году доход среднего домашнего хозяйства Соединенных Штатов составлял $56 500. За счет понижение уровня потребительских цен гражданам США удавалось сэкономить до $850 в год. Однако введение пошлин на китайские товары не означает, что они вовсе исчезнут с американского рынка или станут дороже товаров, произведенных в Соединенных Штатах и других странах. Нельзя сказать, что эффект экономии за счет китайского импорта будет полностью утрачен, поэтому утверждение в статье Синхуа кажется не вполне правдоподобным.

Утверждение о том, что дешевый китайский импорт снижает уровень потребительских цен в Соединенных Штатах, подкреплено серьезной академической работой. В исследовании Лян Бая из Университета Эдинбурга и Себастьяна Стампнера из Университета Монреаля указано, что ежегодный уровень инфляции в США в период с 2004 по 2012 год был на 0,29% ниже благодаря импорту товаров из Китая. Тем не менее американский потребитель не почувствует особой разницы, если этот эффект вовсе исчезнет.

В анализе, опубликованном в июле 2018 года, Сара Хаус и Ариана Вайзи из Wells Fargo Securities — крупной компании, предоставляющей финансовые и страховые услуги — указано, что на китайский импорт в размере $200 млрд, в отношении которого Трамп установил пошлины, приходится 1,68% потребительских расходов США. В Wells Fargo Securities подсчитали, что если самые суровые угрозы Трампа в отношении китайского импорта материализуются, то рост инфляции ускорится на 0,5 процентного пункта.

Американские потребители, конечно, заметят гораздо более значительный рост цен при покупке определенных продуктов. Примером могут служить стиральные машины, на которые Трамп установил пошлины и квоты в январе. Эти меры подорвали импорт и привели к росту цен на 18,5% в период с февраля по июнь. Однако подобное увеличение цен не может долго сохраняться на высококонкурентном американском рынке. Цены на стиральные машины снизились на 2,6% в период с июня по август 2018 года. Большинство потребителей могут не заметить особой разницы.

Доллар

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Другими словами, торговая война между Соединенными Штатами и КНР не превратит жизнь американских потребителей в ад, даже если она приведет к умеренному росту инфляции. Однако в отличие от пошлин, установленных, например, на европейские автомобили, которые конкурируют с американскими производителями по качеству изготовления, а не по цене, эти ограничения могут оказать положительный эффект на создание рабочих мест в США. Исследователи установили, что дешевый импорт из КНР оказывает негативное влияние на уровень занятости в производстве. Теоретически введение пошлин в отношении китайского импорта должно иметь позитивный эффект.

Трамп ясно дал понять, что будет и дальше придерживаться компромиссного курса между умеренными инфляционными эффектами и увеличением численности рабочих мест на американском производстве. Такая позиция идет в разрез с позицией торговых ортодоксов, но не приведет к катастрофе для американских потребителей. Действительно, результаты эксперимента Бонниорни, проведенного в 2005 году, могут быть не такими ужасными в 2019 или 2020 году, если в отношении китайского импорта будут введены те или иные пошлины. На практике может оказаться, что отказ от товаров с маркировкой «Made in China» окажется не такой уж страшной затеей.