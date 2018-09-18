Большинство исследований, рассматривающих влияние искусственного интеллекта (ИИ) на численность рабочих мест и экономику в целом, сосредоточены на таких развитых странах, как США и Великобритания. Проведя собственное исследование, я пришел к выводу, что ИИ представляет серьезную угрозу для стран с развивающейся рыночной экономикой, пишет Кай-Фу Ли в статье для издания Bloomberg.

Искусственный интеллект

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В последние десятилетия Китай и Индия представили миру две разные модели восхождения по экономической лестнице. В модели КНР используется большая численность населения и низкооплачиваемые промышленные рабочие для того, чтобы построить производственную базу. Затем КНР начинает неуклонно продвигается вверх по цепочке создания стоимости, производя более качественные и более технологичные товары.

В индийской модели страна использует большое англоязычное население и низкие издержки для создания центра по аутсорсингу низкооплачиваемых белых воротничков в таких областях, как аутсорсинг бизнес-процессов и тестирование программного обеспечения. В случае успеха эти относительно низкоквалифицированные офисные служащие постепенно могут перейти в более продвинутые сферы производства.

Обе модели основаны на низком уровне издержек при выполнении в значительной степени нетворческой работы, будь то ручной труд на фабриках или когнитивный труд в центрах дистанционного обслуживания. Угроза для подобных стран с развивающейся экономикой заключается в том, что ИИ может полностью взять на себя выполнение задач, которые в настоящий момент выполняют низкоквалифицированные рабочие.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект резко ускоряет автоматизацию заводов и берет на себя выполнение рутинных задач, включая обслуживание клиентов или телемаркетинг. Со временем ИИ будет выполнять рутинные задачи лучше и дешевле, чем низкоквалифицированные рабочие. Роботам не нужен отпуск на Новый год, а агенты по обслуживанию ИИ не требуют повышения зарплаты. В результате внедрения ИИ большой пул молодых и относительно неквалифицированных рабочих, который ранее обеспечивал преимущество развивающимся странам, может превратиться в потенциально взрывоопасную обузу.

Возрастающее отчаяние в развивающемся мире будет контрастировать с массивным накоплением богатства среди сверхдержав в сфере ИИ. Работа ИИ зависит от количества данных, эта зависимость ведет к самоподдерживающемуся циклу установления господства на производстве: чем больше данных у вас есть, тем лучше ваш продукт. Чем лучше ваш продукт, тем у вас больше пользователей. Чем у вас больше пользователей, тем больше данных.

Этот феномен можно наблюдать на примере онлайн-продуктов, таких как Google Search. Вскоре этот феномен проявит себя и в других отраслях, интенсивно использующих ИИ, таких как производство беспилотных автомобилей. Результатом станет беспрецедентная концентрация производственных мощностей и богатства в руках элитных компаний ИИ, большинство из которых расположены в США и КНР. Согласно исследованию консалтинговой фирмы PwC, к 2030 году ИИ принесет мировому ВВП $15,7 трлн, 70% от этой суммы окажется в руках всего двух стран.

Итак, что должны предпринять страны с развивающейся экономикой? Во-первых, признать, что традиционные пути экономического развития более нежизнеспособны. Китай, вероятно, станет последней крупной страной, которая выйдет из нищеты, используя низкооплачиваемый труд промышленных рабочих. Новая волна развивающихся стран должна выбрать новый курс.

Искусственный интеллект

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Развивающиеся страны должны стремиться к созданию уникальных, ориентированных на человека центров обслуживания. Даже самые лучшие роботы не смогут подарить путешественникам ощущение домашнего тепла и гостеприимства. Такие отрасли, как туризм, культура, колл-центры и уход за пожилыми людьми могут сформировать взаимодополняющие отношения между развивающимися странами и сверхдержавами в области ИИ.

В то же время развивающимся странам необходимо занять собственные ниши в сфере ИИ. Правительствам развивающихся стран необходимо инвестировать в образование, чтобы лучшие студенты впоследствии могли создать национальные компании, использующие ИИ. Крупные страны, такие как КНР и США, могли бы оказать помощь развивающимся странам. Доступ к образованию и обучению может оказаться еще более ценным, чем финансовая поддержка.