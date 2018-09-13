В июне 2017 года министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Джозеф Данфорд заявили, что оборонный бюджет продолжит свой рост только для того, чтобы сохранить уже имеющиеся военные возможности Вашингтона. По словам Мэттиса и Данфорда, для того чтобы достигнуть даже этой скромной цели, необходимо, чтобы ежегодные военные расходы превышали инфляцию на три процента, по крайней мере, до 2023 года. Для развития военных сил на тех уровнях, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности, согласно оценкам министра обороны, потребуется, чтобы ежегодное увеличение превышало инфляцию на пять процентов, пишет Фредерико Бартелс в статье для американского издания The Hill.

U.S. Army Американские солдаты

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Достигнуть этих целей гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В настоящее время министерство обороны обеспечивает двухпроцентный ежегодный рост оборонных расходов. В Пентагоне говорят о необходимости поддержания роста ежегодных расходов на уровне от пяти до семи процентов. Однако текущий план по оборонному бюджету на 2023 год не сможет обеспечить минимальный устойчивый рост ежегодных расходов на уровне в пять процентов. Оборонный бюджет на 2018 год обеспечит существенное увеличение расходов, так же как и оборонный бюджет на 2019 год, но в последующие годы военные расходы опустятся примерно до уровня инфляционного роста.

U.S. National Guard Деньги и армия

Если конгресс все же решит одобрить запланированный бюджет министерства обороны, то американские вооруженные силы потеряют свою покупательную способность уже в ближайшие годы. В 2020 году оборонный бюджет США будет на $41 млрд меньше военного бюджета, который, по словам Мэттиса, необходим для развития американских вооруженных сил. Оборонный бюджет будет соответствовать уровню, необходимому для сохранения сегодняшних относительных военных преимуществ.

Но в последующие годы разрыв между планами Пентагона и заявленной потребностью развития вооруженных сил будет только нарастать. К 2023 году разрыв между траекторией устойчивого годового семипроцентного роста и текущим запланированным бюджетом составит $168 млрд. Когда Пентагон представит конгрессу свой план военного бюджета на 2020 год в феврале 2019 года, законодатели зададут один очень важный вопрос: что изменилось в вооруженных силах США? Летом 2017 года оборонное ведомство нуждалось в сохранении непрерывного пятипроцентного роста военных расходов. Весной 2019-го Пентагон согласится на сокращение расходов на оборону до 2023 года до уровня инфляционного роста? Что привело к такой радикальной переоценке расходов?

Кроме того, в Пентагоне предположили, что руководство США не может требовать увеличения оборонного бюджета 2020 года. Вместо этого Пентагон намерен сделать ставку на экономию имеющихся средств и более эффективное их использование для финансирования новых инициатив и поддержания приоритетных направлений. Все отлично, если это возможно сделать, а это очень большой вопрос. Речь идет о десятках миллиардов долларов, а текущие сберегательные усилия достигли уровня лишь в сотни миллионов долларов. В недавнем письме первого заместителя министра обороны США Патрика Шанахана говорится, что оборонное ведомство США сэкономит в 2018 году $300 млн благодаря реформам в области информационных технологий и логистики.

David B. Gleason Пентагон

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Между тем дебаты в конгрессе об увеличении оборонного бюджета разгорелись по поводу дополнительных $80 млрд. Такое огромное несоответствие показывает, что разговоры о сохранении существующего военного потенциала США или его развитии, с одной стороны, и об экономии и повышении эффективности использования средств — с другой, происходят абсолютно в разных плоскостях. Конечно, очень важно, чтобы Пентагон эффективно расходовал средства, но одной лишь экономии и эффективности недостаточно для удовлетворения бюджетных потребностей Пентагона.

Когда конгресс будет рассматривать бюджетный план Пентагона на 2020 год, ему следует обратить внимание на разницу бюджетных оценок 2017 года и 2020-го. От этого зависит будущее американского военного строительства.