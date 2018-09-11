Asia Times: Военные КНР начинают наступать на пятки США и их партнерам

Максим Исаев, , 07:58 — REGNUM

В течение почти 10 лет Пекин наращивал свой военный потенциал, особенно в Южно-Китайском море. В настоящий момент, согласно докладу Пентагона о вооруженных силах КНР от 2018 года, китайские вооруженные силы прошли этап становления: Народно-освободительная армия Китая (НОАК) наращивает возможности не только сухопутной армии, но также возможности своих военно-морских сил. Таким образом, уже сейчас Китай «может бросить вызов операционным и технологическим преимуществам США», пишет Джон Коннарс в статье для издания Asia Times.

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Хотя китайские военные возможности пока еще уступают военным возможностям США, Пекин смог застать врасплох Вашингтон и его региональных союзников и изменить баланс сил в Тихом океане. Интересы США в открытом море, где американские военные корабли заняли доминирующее положение после распада Советского Союза, столкнулись с серьезными последствиями наращивания военного потенциала КНР.

Всё изменилось достаточно быстро, особенно после того, как пять лет назад председатель КНР Си Цзиньпин взял руководство страной в свои руки. Стремясь проецировать свою власть в море и защитить растущие глобальные интересы Китая, Цзиньпин очистил вооруженные силы от командиров, обвиняемых в коррупции, и заявил, что «создание мощного военно-морского флота никогда не было столь необходимым, как сегодня». С 2015 года Китай сократил численность своих вооруженных сил на 300 тыс. человек. Несмотря на предыдущие опровержения со стороны Пекина, Китай всё же признал, что он милитаризировал острова Спратли и другие группы островов в Южно-Китайском море, установив на них ракеты, что усилило региональную напряженность. Сейчас в радиусе действия китайских ракет оказались воды между Филиппинами и Вьетнамом.

Китай не ищет прямой конфронтации, он сосредоточился на своей стратегии действий против вооруженной интервенции противников. В рамках силовой игры Китай, помимо прочего, использует свой арсенал баллистических ракет совместно со сложной системой радаров и спутников. Несмотря на то, что Китай отстает от США по уровню военной мощи в глобальном масштабе, многие виды вооружений КНР практически невозможно обнаружить и перехватить, под угрозой, например, могут оказаться лучшие военные корабли США.

У Китая появился первый авианосец собственного производства, который уже прошел ходовые испытания в 2018 году. Еще один китайский авианосец находится на стадии строительства в Шанхае. Китайские боевые группы военных кораблей регулярно осуществляют маневры вокруг Тайваня. В течение последнего десятилетия для китайского военно-морского флота было построено более 100 боевых кораблей и подводных лодок.

Уверенность Китая растет на фоне расширения военного присутствия, которое теперь выходит за рамки его традиционной сферы влияния. Пекин углубляет торговые связи с Африкой, направляет на континент огромные инвестиции в инфраструктуру. Китай расширяет военное и политическое влияние на африканском континенте, став вторым по величине поставщиком оружия на континент после России. В докладе Африканского центра стратегических исследований за 2017 год говорится, что Пекин реализует около 2 тыс. 500 строительных проектов в 51 африканской стране. Китай обошел США, став крупнейшим торговым партнером Африки. В настоящий момент Пекин стремится получить доступ к портам и базам в Индийском океане. Создав сеть логистических центров, Китай сможет проводить обширные морские операции.

Джибути — крошечное африканское государство, расположенное в стратегически важном районе — у входа в Красное море. В этой стране Китай создал свою первую зарубежную базу, всего в нескольких километрах от военной базы США. Как сообщил журнал Jane's Defense Weekly, китайские военные углубляют причалы, чтобы они смогли принять военные корабли.

Многие аналитики указывают на то, что Джибути может стать еще одной страной, которая окажется в долговой ловушке Китая. Это вызывает беспокойство Вашингтона, поскольку в Джибути размещена единственная постоянная военная база США в Африке, на которой находятся 4 тыс. американских военных. Нельзя исключать возможность сценария, при котором Китай окажет давление на страну, обремененную долгами, чтобы занять военную базу, на которой размещены солдаты США.

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Кроме того, предполагают, что Китай заинтересован в размещении своих солдат в Афганистане, поскольку Пекин опасается, что нестабильность из Афганистана может перекинуться в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Сообщается, что Китай планирует построить базу в Афганистане и разместить на ней сотни своих военных в рамках миссии по борьбе с терроризмом. Однако в МИД КНР опровергли сообщения о планах по строительству военной базы в Афганистане.

Расширение военного влияния КНР в разных регионах мира показывает, что Пекин набирает силу, финансовое влияние, у него появляется уверенность в собственных силах. Огромный арсенал КНР и мягкая тактика Пекина удерживают Вашингтон от широкомасштабного вмешательства в оспариваемые области. Военная мощь КНР бросает вызов превосходству старых держав и нарушает многолетний статус-кво. Несмотря на то, что Пентагон хорошо осведомлен о военных достижениях КНР, он может не успеть наверстать упущенное.