В момент, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширяют свои позиции, а афганское правительство продолжает нести потери, министр обороны США Джеймс Мэттис все же выразил оптимизм относительного будущего урегулирования в ходе своего визита в Кабул 7 сентября. По мнению Мэттиса, «открытые каналы связи» между американскими дипломатами и представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре могут привести к внутриафганскому процессу примирения и завершить войну, которая длится почти два десятилетия. Мэттис также заверил руководство Кабула, что США будут поддерживать афганцев, пока в стране не воцарятся мир и стабильность, пишет Омар Самад в статье для издания Atlantic Council.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В Афганистане

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Однако на данный момент нет четких ответов на два основных вопроса: как отреагируют ключевые региональные игроки — Пакистан, Россия, Иран, Китай и Индия, которые преследуют собственные интересы в Афганистане, на мирное соглашение; существует ли у Вашингтона план на случай непредвиденных обстоятельств, если переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпят неудачу?

Эти вопросы сейчас очень уместны, учитывая также то, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) набирает силу и может попытаться отложить мирные переговоры, чтобы усилить свои военные и дипломатические рычаги. Последние сводки указывают на то, что боевики «в настоящее время оказывают сильное влияние на ключевые сегменты въездных пунктов кольцевой дороги (шоссе № 1), соединяющей основные города Афганистана».

U.S. Department of Defence В Афганистане

Мэттис в сопровождении главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда встретился с афганскими лидерами после переговоров в Нью-Дели. Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с гражданскими и военными лидерами Пакистана, чтобы убедить Исламабад взять на себя более конструктивную роль и подтолкнуть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к началу мирных переговоров. Вашингтон, разочарованный отсутствием «решительных действий» со стороны Пакистана, направленных на поддержку афганской стратегии США, ранее объявил об отказе в выделении $300 млн Пакистану в рамках военной помощи (общая сумма помощи в 2018 финансовом году составляет $900 млн). После встречи с Помпео новый премьер-министр Пакистана Имран Кхан заявил пакистанским военным, что Пакистан не станет вмешиваться в чужую войну. Официальные лица США намекнули, что намерение Пакистана запросить у Международного валютного фонда около $12 млрд может столкнуться с противодействием.

Несмотря на растущую напряженность в Афганистане, Мэттис заявил, что прямые контакты между американскими дипломатами и представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволяют говорить о том, что мирное урегулирование — это уже «не просто мираж». Обсудив двунаправленную военную и дипломатическую стратегию США в отношении Афганистана, Данфорд заявил: «Наши возможности в военном измерении убедили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что они не смогут победить на поле битвы, поэтому они должны принять участие в мирных переговорах».

U.S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

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Между тем региональные заинтересованные стороны продолжают внимательно следить за развитием событий в Афганистане с учетом собственных геополитических приоритетов. Попытки выработать международный консенсус по Афганистану потерпели неудачу. Теперь важно, чтобы дипломаты оперлись на общие интересы в борьбе с терроризмом, а также попытались найти наилучшие возможности для обеспечения стабильности и безопасности в Афганистане в рамках более широкого внутриафганского мирного процесса.

На пути к всеобъемлющему политическому урегулированию стоят сложности, связанные с внутренней политической динамикой и региональным положением. Все это повышает уровень неопределенности. Поэтому для Соединенных Штатов крайне важно выработать план «Б» на случай непредвиденных обстоятельств, включая затягивание или срыв переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). План «Б» позволил бы Соединенным Штатам избежать полного фиаско.