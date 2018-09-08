Atlantic Council: Миграционный «кризис» может пойти ЕС на пользу

Максим Исаев, , 07:09 — REGNUM

Последние несколько лет внимание всего мира привлекла история 3,5 млн сирийских беженцев, бежавших в Турцию и Европеский союз. Однако эти перемещенные лица не были первыми, кто бежал от войны, тирании и угнетения, и они не станут последними. Учитывая неблагоприятную ситуацию на севере Африки и Центральной Азии, постоянные войны и конфликты в горячих точках Ближнего Востока, сегодняшние беженцы не являются временным явлением, это скорее новый нормальный европейский образ жизни, пишет Пит Сит в статье для издания Atlantic Council.

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Высокопоставленные правительственные чиновники, руководители неправительственных организаций говорят об одном и том же: массовому потоку мигрантов не видно конца. Например, даже если бы завтра завершилась сирийская война, будь то путем переговоров или отстранения сирийского правительства от власти, миграционная проблема сохранилась бы на десятилетия вперед.

Складывается впечатление, что использование слова «кризис» уже не отвечает реалиям нынешней ситуации. Это не гуманитарная, экономическая проблема или проблема в сфере безопасности, а скорее политическая дилемма, требующая политического решения. Некоторые используют беженцев в качестве козла отпущения, чтобы поднять свои рейтинги на европейских выборах, в то время как настоящее решение проблемы должно быть связано с более конструктивной и долговременной политикой.

И следующий кризис, в каком бы масштабе он ни проявился, тоже нельзя называть кризисом. Это будет просто очередная волна реальности, которая обрушивалась на Европу в течение десятилетий. Например, во время и после Второй мировой войны около 50 млн человек покинули свои дома, чтобы поселиться в других европейских странах, Северной и Южной Америки и на Ближнем Востоке. Этот феномен был запечатлен в классическом фильме «Касабланка» 1942 года, повествующем о беженцах, застрявших в космополитическом чистилище на пути в Соединенные Штаты.

В 1970-х годах свыше 200 тыс. греков и турок-киприотов были перемещены после турецкого вторжения на остров. В ходе Балканских войн 1990-х годов еще 2 млн человек направились в другие европейски страны, а 2 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. Сейчас потоки беженцев хлынули в Европу из Сирии и других стран Ближнего Востока и Африки.

Разумеется, появление новой нормы реальности не обязательно должно привести к негативным последствиям. На самом деле это может привести к позитивным изменениям. Европа — это стареющий континент, средний возраст жителей которого составляет 42,9 года, согласно Книге фактов ЦРУ. В ЕС коэффициент рождаемости составляет 1,6, согласно данным Евростата (население всего лишь восьми стран, расположенных за пределами ЕС, имеет более высокий средний возраст, чем в ЕС). Эти ошеломляющие статистические данные свидетельствуют о том, что ЕС не сможет сохранить рост населения без помощи миграции.

Затруднительное положение, в котором сейчас оказалась Европа, вызвано не миграционным потоком, а отсутствием политической воли. Лидеры ЕС и Турции устали. Канцлер Германии Ангела Меркель сталкивается с решительным сопротивлением против ее миграционной политики внутри страны. И это несмотря на это, на карту поставлено будущее европейской безопасности, экономического роста и политического влияния. Почему? Экономический рост связан с ростом численности населения, а также с инновациями и технологическим прогрессом, что помогает вывести людей из бедности и улучшить их условия жизни. Аналогичным образом, численность населения также равносильна влиянию на международной арене. Крупнейшие страны, в силу высокой численности населения, получают больше поддержки в дебатах. Если Европа допустит сокращение численности населения, то это отразится и на ее международном влиянии.

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Чтобы достичь эффективного политического решения, европейские лидеры должны активизировать поддержку своих избирателей для разработки долгосрочной политической стратегии, выгодной для всех. Независимо от того, какой путь будет избран, масштаб ситуации затрагивает столь много аспектов жизни и общества, что, несомненно, потребует распределения бремени среди всех участников.

Таким образом, несмотря на то, что пик нынешнего миграционного «кризиса» уже позади, впереди ЕС ждет новая норма реальности. Поэтому настало время, когда весь Европейский союз в целом должен определить свою коллективную судьбу.