После недавнего визита в Пхеньян дипломатических представителей Южной Кореи северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил желание принять участие в еще одном саммите с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме началась подготовка к новому саммиту США — КНДР, пишет Эндрю Салмон в статье для издания Asia Times.

Флаги США и КНДР

Подготовка к новой встрече двух лидеров началась после того, как Ким Чен Ын отправил личное письмо Трампу. Это второе письмо Пхеньяна в Белый дом.

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«Это было очень теплое и позитивное письмо», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Основная цель письма состояла в том, чтобы запланировать еще одну встречу с президентом, мы открыты к этой просьбе и уже находимся в процессе подготовки».

Организация саммита, дата и место которого еще не определены, происходит в критический момент. В настоящее время Пхеньян и Вашингтон не выработали конкретного плана денуклеаризации КНДР. Обе страны достигли договоренностей по ключевым вопросам в сфере улучшения отношений и денуклеаризации Северной Кореи в ходе саммита в Сингапуре, состоявшегося в июне 2018 года. Однако после саммита стороны не огласили сроков денуклеаризации и никаких подробностей относительно того, как она будет достигнута.

White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

В результате этого эйфория, вызванная саммитом в Сингапуре, вскоре испарилась, поскольку не удалось запустить согласованный процесс денуклеаризации. Пока Вашингтон стремится заполучить полный перечень северокорейских ядерных объектов, КНДР в первую очередь предпринимает шаги для того, чтобы достигнуть мирного договора с Южной Кореей, который официально завершил бы Корейскую войну 1950−53 годов.

Похоже, что Сеулу удалось обеспечить дипломатический прорыв. Вернувшись в Южную Корею после встречи с Ким Чен Ыном и генералом Ким Ен Чолом, представители южнокорейской делегации заявили, что у них есть сообщение для Трампа от северокорейского лидера, однако не предоставили никакой детальной информации.

Ключевая миссия южнокорейских послов состояла в том, чтобы установить сроки проведения межкорейского саммита между северокорейским лидером и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, уже третьего по счету. Этот саммит состоится в Пхеньяне на следующей неделе, с 18 по 20 сентября. В Сеуле дали понять, что готовы сыграть роль доверенной стороны в посредничестве между Пхеньяном и Вашингтоном. Ожидается, что президент Южной Кореи проведет с Трампом совещания по КНДР в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Межкорейские отношения также продолжают развиваться. В эту пятницу, 14 сентября, Пхеньян и Сеул планируют открыть учреждение межправительственной связи в северокорейском городе Кэсон, расположенном к северу от демилитаризованной зоны. Это будет первое в своем роде правительственное учреждение, созданное странами, которые не поддерживают дипломатических отношений. Раньше стороны полагались на встречи в деревне Панмунджом. Организация этих встреч всегда была сопряжена с трудоемкой и громоздкой процедурой согласования.

Между тем недавние дипломатические маневры свидетельствуют о том, что в отношениях между КНДР, Южной Кореей и США возникла определенная закономерность, причем роль посредника выпала на долю Сеула.

Все это мы уже видели раньше. В преддверии исторической июньской встречи между лидерами КНДР и США в Сингапуре Трамп внезапно отменил саммит, запланированный на 24 мая, сославшись на неприемлемые заявления северокорейских СМИ. В ответ, по-видимому, потрясенный северокорейский лидер провел 26 мая неожиданный саммит с президентом Южной Кореи, на котором выразил надежду, что саммит с Трампом все же состоится.

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Отчасти благодаря усилиям Сеула Вашингтон принял к сведению примирительную позицию Пхеньяна и вернулся к подготовке встречи в Сингапуре, где 12 июня впервые произошла встреча лидеров США и КНДР.

Но после саммита, несмотря на прекрасные отношения, по-видимому, установившиеся между Ким Чен Ыном и Трампом, денуклеаризация КНДР зашла в тупик. 24 августа Трамп отменил запланированную поездку государственного секретаря США Майка Помпео в Пхеньян, сославшись на отсутствие прогресса в деле денуклеаризации. После этого советник по национальной безопасности Южной Кореи Чун Юй-Юн направился в Пхеньян, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном. После встречи с северокорейским лидером Чун Юй-Юн заявил, что Ким Чен Ын лестно отозвался о Трампе, который тут же откликнулся на похвалу в Twitter. Похоже, что лесть и теплое письмо Ким Чен Ына сделали свое дело, запустив процесс подготовки ко второму саммиту КНДР — США.