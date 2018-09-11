Bloomberg: Как Китай должен отреагировать на торговую войну США?

Максим Исаев, , 08:03 — REGNUM

США были разочарованы тем, что не смогли сформировать Китай по своему образу и подобию, несмотря на то, что вступление Китая в ВТО способствовало его экономическому взлету. Вместо этого Китай обманул Вашингтон и воспользовался новыми возможностями в торговле и бизнесе. По мере того, как Китай стремительно поднимается по глобальной экономической и технологической лестнице, в США растет озабоченность относительно того, что китайские военные в конечном итоге могут вытеснить США из Азии, пишет Фу Ин в статье для американского издания Bloomberg.

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Судя по американской истории, основные стратегии США обычно формируются путем проб и ошибок в ответ на конкретные проблемы. В отношении КНР формируется новый консенсус, однако любая корректировка внешнеполитического курса в отношении КНР потребует времени. Это означает, что на конечный результат повлияет то, как обе страны будут действовать и реагировать в ближайшие месяцы и годы.

Китай — не единственный провал Америки и не худший. Фактически, учитывая то, что произошло с некоторыми странами после «цветных революций» и «арабской весны», США должны быть благодарны за то, что их усилия не привели к политическому и экономическому хаосу в Китае. Пекин сохранил социальную и политическую стабильность и, выбрав свой собственный экономический путь, способствовал глобальному экономическому росту, особенно после финансового кризиса 2008 года. Пока США направляли огромные средства на национальное строительство в Ираке и Афганистане, Китай внес значительный вклад в американское процветание.

Правда, Китай также добился процветания. Воспользовавшись глобализацией, продвигаемой США и Европой, трудолюбивые китайцы получили доступ к глобальному капиталу, технологиям и рынкам, это способствовало росту промышленности. Сотни миллионов китайцев вышли из нищеты, уровень жизни в стране значительно вырос.

Однако также не стоит забывать о двух вещах. Во-первых, китайским рабочим пришлось заплатить высокую цену за доступ к рынкам и технологиям. После вступления в ВТО китайские предприятия неожиданно оказались в прямой конкуренции с мировыми компаниями. Многие предприятия КНР не смогли адаптироваться, поэтому были закрыты, что привело к огромным увольнениям по всей стране. В то же время властям потребовалось пересмотреть 2 тыс. законов и постановлений на национальном уровне и еще около 190 тыс. на местном уровне, что привело к масштабной дезорганизации.

Во-вторых, достижения Китая также принесли пользу и США. По данным Oxford Economics, торговля между КНР и США ежегодно помогает каждой американской семье сэкономить $850. В период с 2001 по 2016 год экспорт товаров США в Китай увеличился в пять раз. Появление интернет-торговли и быстрый рост среднего класса в Китае предоставят еще больше возможностей для компаний США. Китай является не только неотъемлемой частью мировой экономики, но и незаменимым источником роста. Любая попытка «отделить» его от США или мировой экономики повредит всем странам, включая Соединенные Штаты.

Итак, как Китай должен отреагировать на действия американской администрации? Пекин должен сохранять хладнокровие перед лицом жестких и путанных заявлений со стороны Вашингтона. Пекину необходимо сосредоточиться на развитие КНР и преодолении внутренних трудностей.

Китай не стал занимать более конфронтационной позиции в отношении США. Его нынешняя позиция является частью его общей внешней политики, которая направлена на эффективное сотрудничество с внешним миром для обеспечения развития КНР. Есть все основания для того, чтобы Китай продолжил поддерживать с США отношения «конструктивного сотрудничества».

Фактически изменения, произошедшие в отношениях между США и Китаем, могут помочь Пекину в реализации желаемого реформирования КНР. Призывы к увеличению доступа для американских компаний к рынкам КНР согласуются с рекомендациями лидеров Китая. На самом деле правительство КНР предпринимает меры для расширения предоставления доступа компаниям США к собственным рынкам. Восемь из 11 мер, объявленных председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2018 года, вступили в действие. Эти меры затрагивают в частности банковские операции, ценные бумаги, страхование и кредитный рейтинг. Правительство также прилагает все усилия для укрепления защиты интеллектуальной собственности и улучшения бизнес-среды как для китайских, так и для иностранных предприятий. Китайские реформаторы могут использовать внешнее давление для своей собственной выгоды, чтобы разрушить внутреннее сопротивление необходимым изменениям.

С другой стороны, Вашингтон должен понять, что китайский народ будет твердо стоять против США. Некоторые указывают на то, что китайская экономика проседает в результате торговой войны. Вашингтон надеется, что Китай скоро пойдет на уступки. Однако с уверенностью можно сказать, что подобная позиция Вашингтона означает, что Белый дом выдает желаемое за действительное.

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Да, Китай находится в процессе сокращения доли заемных средств, что очень болезненно. Но это стоит того, чтобы обеспечить поддержание здорового развития. Следует помнить, что Китай принял программу стимулирования, чтобы помочь преодолеть глобальную рецессию, вызванную финансовым цунами в 2008 году. С другой стороны, торговая война может замедлить необходимый процесс сокращения доли заемных средств.

Китай должен продолжить диалог с США. Многие в КНР считают, что корень всех проблем лежит во внутриполитических проблемах США, которые американцы должны разрешить самостоятельно. Пекин видит, что система Соединенных Штатов нуждается в капитальном ремонте для преодоления глубоких социально-политических разногласий и экономических диспропорций. Однако это не освобождает Китай от необходимости участия в диалоге и поиске компромисса.