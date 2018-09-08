За последние шесть месяцев в Афганистане произошло немало редких событий. Президент страны Ашраф Гани пригласил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на переговоры без предварительных условий в феврале 2018 года. Исламские теологи и соседи Афганистана поддержали мирную инициативу Гани. По всему Афганистану прошли демонстрации, призывающие к прекращению конфликта в стране. Впервые за последние 40 лет состоялось общенациональное перемирие в течение трех июньских дней, пишет Джон Уолш в статье для издания Foreign Affairs.

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Ключевой вопрос заключается в том, действительно ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заинтересованы в мире? Группировка направляла противоречивые сигналы этим летом. С одной стороны, боевики согласились на перемирие в июне, а также приняли участие в прямых переговорах с США, но при этом отказались от переговоров с афганским правительством, которое они считают незаконным. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также официально не согласился на перемирие в августе. Является ли руководство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) искренним в своем стремлении к миру? Источники, близкие к руководству группировки указывают на то, что существует подлинное стремление к миру, хотя оно может носить только временный характер.

После падения режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2001 году, боевики провозгласили две основные цели: вывод американских войск и возвращение власти исламскому правительству. В течение многих лет боевики жестко отстаивали эти требования. Однако в последние годы появились возможности для компромисса.

bluuurgh Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На встречах с неофициальными представителями Афганистана политические деятели «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в частном порядке указывают на то, что они готовы согласиться на разработку «расписания» вывода американских войск. Продолжительность периода вывода войск США может быть гибкой, может так и не закончиться полным выходом американских солдат.

Посредники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объясняют изменения в позиции боевиков тем, что слишком быстрый вывод войск из Афганистана может превратить страну в «еще одну Сирию». Еще одним мотивом может быть заявленное желание группы выстроить продуктивные отношения с Соединенными Штатами и другими странами в будущем.

Но группа никогда не согласится просто присоединиться к существующей афганской системе, которую талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так долго осуждали, указывая на ее незаконность. Если боевики и заключат мирное соглашение, а также присоединятся к афганскому правительству, то только в том случае, если будет сформировано новое правительство и принята новая конституция.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто указывают на следующую последовательность политических шагов, которые могли бы привести к урегулированию. Во-первых, США должны предложить расписание вывода войск из Афганистана. Затем Кабул и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились бы о создании «временного правительства», состоящего из относительно нейтральных технократов и назначили бы четкую дату окончания срока его полномочий. Это правительство будет наблюдать за пересмотром конституции, всеобъемлющей реформой афганских служб безопасности и обеспечит условия для создания нового правительства, скорее всего, путем выборов.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

Если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложит такой вариант политического урегулирования, Кабул и Вашингтон вряд ли согласятся без внесения своих изменений. Вашингтон неохотно согласился бы с выводом войск, а афганский президент так просто бы не отдал власть временному правительству. Тем не менее, этот план предоставляет дипломатам Кабула и Вашингтона достаточное количество базового материала для начала строительства прочного политического урегулирования. Действительно, если бы Кабул и Вашингтон предложили собственный план политического урегулирования, в него вошли бы многие из тех элементов, которые включили бы в свой план талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В 2018 году в Афганистане возникли условия, которые нужно максимально использовать для достижения мирного урегулирования. Подавляющая популярность июньского перемирия, в том числе среди боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свидетельствует о том, что большинство граждан Афганистана заинтересованы в мире. Нет полной уверенности в том, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все же присоединится к мирному процессу, однако больше может не возникнуть более подходящего момента для запуска мирного процесса.